Quién es Luciano Herrera, jugador que apunta a convertirse en el nuevo fichaje de Solari con Pumas

Pese a la importante victoria ante Toluca en el Nemesio Diez, el Club Universidad Nacional buscaría la llegada del argentino para llenar el hueco que dejó Jordan Carrillo por la banda izquierda. (X/ @Newells)

El arranque del Apertura 2026 ha puesto a Pumas UNAM en un escenario de ajustes y transiciones urgentes.

Tras la goleada inicial recibida por Pachuca y la reciente e inesperada remontada contra Toluca, la directiva universitaria busca reforzar su plantilla con nombres que aporten experiencia y desequilibrio. En ese contexto, el argentino Luciano Herrera aparece como la opción más cercana para ocupar la banda izquierda.

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En medio de un ambiente de reestructuración y preocupación por los nuevos fichajes, Pumas sorprendió tras remontar a Toluca en el Estadio Nemesio Diez. (X/ @PumasMX)

Aunque el fichaje aún no ha sido oficializado, el periodista experto César Luis Merlo adelantó que las negociaciones estarían muy avanzadas y que el jugador llegaría a Ciudad Universitaria en las próximas horas.

¿Quién es Luciano Herrera? Este es su perfil

Antes de analizar su posible impacto, conviene entender quién es Herrera. Se trata de un extremo de 30 años, nacido en Jujuy, Argentina, con trayectoria en diversos clubes en el continente, destacando Newell’s Old Boys, donde se consolidó en Primera División.

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Edad y nacionalidad: 30 años, argentino.

Trayectoria: Gimnasia y Tiro, Central Norte, Deportivo Maipú, Defensa y Justicia, Newell’s Old Boys.

Posición natural: Extremo izquierdo, perfil zurdo.

Estadísticas recientes: 16 partidos en 2026, con una sola asistencia.

El zurdo de Newell’s Old Boys apunta a ocupar la banda izquierda universitaria tras la salida de Jordan Carrillo. (Foto: Juan José Garcia)

De esta manera, Luciano es un futbolista con recorrido en el futbol argentino, capaz de aportar variantes ofensivas pese a que sus números recientes no resulten particularmente llamativos.

Las cualidades que habrían llamado la atención de Pumas

El interés de Pumas no sería casual. La reciente salida de Jordan Carrillo dejó un gran vacío que cubrir en la banda izquierda, y Herrera encaja en ese perfil. Su versatilidad y contrato favorable lo convertirían en una apuesta pragmática.

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Versatilidad táctica: Puede jugar en ambas bandas y como segunda punta.

Desequilibrio y velocidad: Destaca en el uno contra uno.

Contrato reportado: Préstamo con opción de compra de un año, cláusula obligatoria si cumple objetivos.

Obligación inmediata: Reemplazar el hueco de Jordan en la ofensiva.

Esteban Solari busca variantes con gol en el equipo y Luciano habría aparecido como opción estratégica. (X/ @PumasMX)

En este sentido, la directiva universitaria buscaría minimizar riesgos financieros y sumar un jugador que pueda adaptarse rápidamente al esquema de Solari.

Contexto en la Liga MX

El posible fichaje de Herrera se enmarca en un proyecto de reestructuración. Con Esteban Solari como nuevo DT y refuerzos como Sebastián Córdova, Cristian Calderón y Víctor Arteaga, el Club Universidad Nacional intenta recuperar protagonismo tras perder la final del Clausura 2026.

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Refuerzo: Córdova, Calderón y Arteaga ya debutaron.

Resultados iniciales: Derrota 0-3 vs Pachuca y victoria 2-1 vs Toluca.

Reacción de la afición: Debate por usar la última plaza de extranjero en un jugador de bajo cartel.

Sebastián Cordova y Víctor Arteaga ya se estrenaron con Pumas tras anotarle a su ex equipo en la remontada a Toluca. (Foto: Imago7/Jesús Esquivel)

Así, la posible llegada de Luciano simboliza la apuesta universitaria en medio de un arranque de torneo lleno de contrastes y grandes expectativas para los aficionados auriazules.