Cómo votar desde México para elegir el mejor gol del Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Brazil v Norway - New York New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 5, 2026 Norway's Erling Haaland scores their first goal REUTERS/Dylan Martinez TPX IMAGES OF THE DAY

Acabó la Copa Mundial 2026, pero las emociones que se vivieron en la cancha quedarán en la memoria de los miles de fanáticos, y para homenajear a los mejores goleadores, está abierta la votación del Gol del Torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La FIFA redujo la lista a 12 anotaciones que compiten por el premio al Gol del Torneo Hyundai, después de una edición que dejó 308 goles y un promedio de casi tres por partido.

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La FIFA informó que los usuarios tienen hasta el 27 de julio para votar por una de las 12 jugadas seleccionadas. Después del cierre del periodo de votación, el organismo anunciará cuál fue el tanto ganador.

¿Cómo votar desde México por el mejor gol del Mundial 2026?

Cinco semanas después de que Julián Quiñones marcara el primer gol del torneo en Ciudad de México, la competencia llegó a su fin con la coronación española. En ese recorrido hubo selecciones debutantes que sorprendieron, favoritos que quedaron fuera, figuras consolidadas y jóvenes que ganaron espacio.

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Entre los nominados aparece el gol de Julián Álvarez para Argentina ante Suiza el 11 de julio ( REUTERS/Agustín Marcarian)

Para votar, las personas tendrán que acceder a la página: https://www.fifa.com/es/tournaments/mens/worldcup/canadamexicousa2026/articles/vota-hyundai-gol-del-torneo-copa-mundial-2026 y dirigirse al apartado que menciona “Vota ahora gol del torneo”, se desplegará un menú para ver la repetición de los goles y elegir al favorito.

Entre los nominados aparece el gol de Julián Álvarez para Argentina ante Suiza el 11 de julio. Con el marcador empatado en la prórroga y Suiza con 10 hombres, el delantero sacó un disparo con efecto desde fuera del área para encaminar la victoria 3-1 y el pase a semifinales.

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También está la anotación de Ferran Torres en la final ante Argentina, el 19 de julio. Un cabezazo de Nico Williams dejó servido el balón para que el atacante español definiera de primera con la zurda y marcara el gol del título.

La lista de nominados incluye a Kerim Alajbegovic, de Bosnia y Herzegovina, contra Qatar; Julián Álvarez, de Argentina, contra Suiza; Jude Bellingham, de Inglaterra, contra Francia; Sidny Lopes Cabral, de Cabo Verde, contra Argentina; Erling Haaland, de Noruega, contra Brasil, y Wilson Isidor, de Haití, contra Marruecos.

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Jude Bellingham está nominado a mejor gol (REUTERS/Paul Childs)

También figuran Elijah Just, de Nueva Zelanda, contra Irán; Daizen Maeda, de Japón, contra Suecia; Kylian Mbappé, de Francia, contra Senegal; Lionel Messi, de Argentina, contra Argelia; Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, contra RD Congo, y Ferran Torres, de España, contra Argentina.

Remates de larga distancia entre los nominados

Entre las jugadas seleccionadas aparecen varios disparos desde fuera del área. Haaland firmó uno ante Brasil el 5 de julio, cuando controló en la esquina del área, se acomodó y soltó un remate que entró en la escuadra.

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Mbappé también forma parte de ese grupo con un disparo desde 32 metros ante Senegal en la fase de grupos. Ese tanto representó su gol número 58 con la selección francesa, una marca récord.

Wilson Isidor, de Haití, fue incluido por un remate en diagonal ante Marruecos el 24 de junio. Messi completa ese bloque con un disparo ante Argelia, después de recibir de espaldas y avanzar hasta la frontal.

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Jugadas individuales y goles de selecciones debutantes

Daizen Maeda, de Japón, aparece por una jugada colectiva ante Suecia el 25 de junio (REUTERS/Issei Kato)

Kerim Alajbegovic firmó una de las acciones individuales más llamativas de la lista. El atacante de 18 años esquivó a dos defensores antes de sacar un disparo desde la frontal del área en el duelo ante Qatar.

Sidny Lopes Cabral también quedó entre los 12 finalistas por una jugada desde la banda izquierda que terminó con un disparo al palo largo frente a Argentina. En ese partido de octavos, Cabo Verde llevó al límite a la Albiceleste antes de caer 3-2.

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Otro caso es el de Eldor Shomurodov, capitán de Uzbekistán, quien fue nominado por un globo ante RD Congo el 28 de junio. La anotación fue el momento más destacado del debut de los Lobos Blancos en una Copa del Mundo.

Una definición colectiva y una marca histórica

Daizen Maeda, de Japón, aparece por una jugada colectiva ante Suecia el 25 de junio. Ritsu Doan hizo una pared con Ayase Ueda y después metió un pase filtrado en diagonal para la llegada de Maeda, que definió con serenidad.

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Elijah Just, de Nueva Zelanda, completa la lista con una definición dentro del área ante Irán el 15 de junio. En ese encuentro, se convirtió en el primer All White en marcar dos goles en un mismo partido de un Mundial.

Jude Bellingham también fue incluido por su gol ante Francia el 18 de julio. El inglés recorrió su propio campo, dejó atrás a Maxence Lacroix y cerró la jugada con un disparo raso para el 6-4.