Morena acusa que Fernando Gómez-Mont, abogado de Ernesto Ruffo, defiende a “los mismos corruptos del pasado”

Morena acusó que Fernando Gómez-Mont mantiene la defensa legal de “los mismos corruptos del pasado” al representar al exgobernador Ernesto Ruffo. FOTO: DIEGO SIMÓN SÁNCHEZ /CUARTOSCURO.COM

Morena acusó que Fernando Gómez-Mont mantiene la defensa legal de “los mismos corruptos del pasado” al representar al exgobernador Ernesto Ruffo, en un posicionamiento difundido este 21 de julio.

Según el comunicado del partido, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel Reyes, sostuvo que la oposición busca presentar a Ruffo como víctima pese a que, afirma, antes insistía en investigar temas ligados al huachicol fiscal.

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En el mismo comunicado, Morena señaló que se trata de “una investigación de la FGR de un año” en la que están señaladas 25 personas.

Morena sostiene que el PRI y el PAN “son lo mismo” y “se defienden entre ellos”, según su comunicado

Ariadna Montiel Reyes sostuvo que la oposición busca presentar a Ernesto Ruffo como víctima, pese a que antes insistía en investigar temas ligados al huachicol fiscal.(@A_MontielR )

Montiel Reyes afirmó que PRI y PAN “son lo mismo y se defienden entre ellos” y mencionó que Felipe Calderón acusó al exgobernador panista de una relación de complicidad con el cártel de los Arellano Félix, pero “ahora, no importando eso, trae a cuenta la defensa de Ernesto Ruffo”.

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De acuerdo con Morena, Gómez-Mont fue titular de Segob en el periodo de Calderón y Genaro García Luna, y ha defendido a Carlos Salinas de Gortari y Raúl Salinas de Gortari, además de Tomás Peñaloza (a quien el partido identifica como acusado de defraudar al IMSS), Rogelio Montemayor (PemexGate) y Guillermo “Billy” Álvarez (Cruz Azul).

“Estamos viendo una reacción de la derecha, de la oposición, en defensa de un delincuente, de un traficante de combustible”, afirmó Ariadna Montiel.

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En el mismo posicionamiento, Montiel Reyes destacó la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum en la final de la Copa Mundial 2026 y señaló que le fue bien, ”aunque unos se ponen muy rabiosos”. También informó que el fin de semana se realizaron 223 asambleas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Morena sostiene que la indagatoria contra Ernesto Ruffo no es por su militancia política

Citlalli Hernández colocó de nuevo el foco en el huachicol fiscal y afirmó que ha costado millones de pesos al erario. (Morena)

La dirigencia de Morena, por voz de Citlalli Hernández, colocó de nuevo el foco en el huachicol fiscal al sostener este 21 de julio que ese delito ha costado millones de pesos al erario y al defender que la investigación contra el exgobernador Ernesto Ruffo se sigue por una carpeta abierta ante la FGR, no por su militancia política.

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En un video difundido en redes sociales, Hernández afirmó que la detención de Ruffo ocurre en el marco del combate a redes de corrupción y delincuencia organizada. La dirigente sostuvo que el exgobernador es investigado por su presunto vínculo con una empresa ligada al huachicol fiscal.

El caso es de una gran dimensión económica: la autoridad atribuyó a la red investigada 4 mil 238 operaciones de importación entre enero y julio de 2025 y un daño al fisco superior a 4 mil millones de pesos. Según la información del caso difundida por la autoridad, la red habría declarado solo 10% del combustible que transportaba desde Texas.

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Ernesto Ruffo promovió un amparo contra la orden de aprehensión por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. FOTOS CHRIS NOYOLA/ CUARTOSCURO.COM

La respuesta directa de Morena sobre el caso fue que no hay distinción entre apellidos ni partidos. “Se le detuvo porque hay una carpeta de investigación en curso. Ese es el criterio que el Gobierno de México ha utilizado en la transformación. Las investigaciones se realizan con hechos y con pruebas, no respecto a la militancia política de las personas.”

Ernesto Ruffo promovió un amparo contra la orden de aprehensión que la FGR le atribuye por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Permanece en prisión preventiva en el penal del Altiplano mientras se define si será vinculado a proceso por el caso.

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El exgobernador de Baja California fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada por elementos de la FGR. Después fue trasladado al penal federal en Almoloya de Juárez, Estado de México.