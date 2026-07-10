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México vs Cabo Verde: la FMF ya habría hecho la propuesta para el debut de Rafa Márquez

La Federación estaría analizando invitar al conjunto africano tras su sorpresa en el Mundial 2026, con la idea de preparar la ruta hacia la Copa Oro 2027

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El amistoso serviría como la primera prueba de Márquez al frente del Tri, ante un rival que debutó en la Copa del Mundo y complicó a potencias como Argentina y España. (REUTERS: Hannah Mckay/Maria Lysaker)
El amistoso serviría como la primera prueba de Márquez al frente del Tri, ante un rival que debutó en la Copa del Mundo y complicó a potencias como Argentina y España. (REUTERS: Hannah Mckay/Maria Lysaker)

El posible enfrentamiento entre México y Cabo Verde para el debut de Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana abriría una nueva etapa para el equipo.

La Federación Mexicana de Futbol estaría explorando la opción de organizar un amistoso ante una de las selecciones que más sorprendieron en el Mundial 2026.

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La Selección Mexicana buscaría usar el amistoso como parte de su preparación rumbo a la Copa Oro 2027. REUTERS/Eloisa Sanchez
La Selección Mexicana buscaría usar el amistoso como parte de su preparación rumbo a la Copa Oro 2027. REUTERS/Eloisa Sanchez

El objetivo sería dar la bienvenida al “Káiser de Michoacán” y fortalecer la preparación del Tri hacia la Copa Oro 2027.

La propuesta de la FMF: un amistoso con sabor a renovación

Según el reporte del periodista David Medrano, entre los puntos principales de la supuesta propuesta de la FMF se encontrarían:

  • Invitación formal a Cabo Verde tras su destacado desempeño en la reciente Copa del Mundo.
  • Posible fecha: a mediados de agosto, fuera del calendario provisional de la FIFA.
  • Sede tentativa: en el renovado Estadio Ciudad de México.
  • La intención sería contar con la plantilla mundialista caboverdiana completa, con figuras como Vozinha.
El renovado Estadio Azteca figura como la principal sede tentativa para el amistoso. REUTERS/Carlos Perez Gallardo
El renovado Estadio Azteca figura como la principal sede tentativa para el amistoso. REUTERS/Carlos Perez Gallardo

Este compromiso buscaría marcar el inicio simbólico del ciclo de Rafael Márquez al frente del Tri, en un contexto donde la FMF priorizaría partidos de preparación distintos a los tradicionales.

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México y Cabo Verde: dos campañas que se robaron las miradas en el Mundial 2026

El torneo mundialista dejó huella para ambas selecciones:

México:

  • Superó la fase de grupos con 6 goles anotados y la portería en cero, con victorias ante Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.
  • Eliminó a Ecuador en dieciseisavos de final.
  • Finalizó su camino en octavos tras perder 3-2 frente a Inglaterra.
  • Destacaron Julián QuiñonesErik LiraRaúl Jiménez y Gilberto Mora por su rendimiento y aporte en momentos clave.
Cabo Verde llevó a la vigente campeona Argentina al tiempo extra de los dieciseisavos de final, en un cierre dramático. REUTERS/Amanda Perobelli
Cabo Verde llevó a la vigente campeona Argentina al tiempo extra de los dieciseisavos de final, en un cierre dramático. REUTERS/Amanda Perobelli

Cabo Verde:

  • Debutó en una Copa del Mundo y avanzó hasta dieciseisavos.
  • Empató con España, Uruguay y Arabia Saudita.
  • Llevó a la vigente campeona, Argentina, al tiempo extra en un dramático cierre que favoreció a la albiceleste.
  • Figuras como VozinhaRyan MendesSidny Lopes Cabral y Hélio Varela sobresalieron en el plantel africano.

Ambos equipos recibieron el reconocimiento por su propuesta y capacidad de competir ante rivales considerados potencias.

Un nuevo proceso para el Tri bajo el mando de Rafael Márquez

La posible organización de este amistoso coincide con el inicio del ciclo de Rafael Márquez como seleccionador nacional. El excapitán, ahora al frente de la Selección, enfrenta el reto de renovar el plantel y definir una identidad para el equipo mexicano rumbo a la Copa Oro 2027 y el próximo proceso mundialista.

  • Márquez ha planteado que su objetivo es “llevar a la selección a un mejor nivel”.
  • La expectativa es que jugadores jóvenes comiencen a sumar cada vez más minutos como parte del núcleo del nuevo ciclo.
  • La FMF considera clave ofrecerle a Márquez partidos ante rivales internacionales que exijan al equipo desde el primer encuentro.
Rafael Márquez asumió el reto de renovar el plantel y definir una identidad para la Selección Mexicana de dara al siguiente ciclo mundialista. REUTERS/Henry Romero
Rafael Márquez asumió el reto de renovar el plantel y definir una identidad para la Selección Mexicana de dara al siguiente ciclo mundialista. REUTERS/Henry Romero

El amistoso ante Cabo Verde, de concretarse, marcaría el inicio formal de una etapa que promete movimientos y nuevas oportunidades para el futbol mexicano bajo el mando del “Káiser”.

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