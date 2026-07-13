Cómo viajar a Cabo Verde desde México y qué tan costoso es

Cabo Verde es un archipiélago formado por 10 islas volcánicas en el Océano Atlántico, frente a la costa de África occidental. (Expedia)

La increíble actuación de la selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 despertó un gran interés por esta serie de islas que, antes de la Copa del Mundo, eran desconocidas para muchas personas.

Sin embargo, a pesar de haber quedado eliminado y no tener posibilidad de ganar la justa deportiva, sin duda Cabo Verde ganó los corazones de millones de personas al rededor del mundo por demostrar que no hay rivales pequeños.

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Por suerte para este país africano el interés por Cabo Verde ha aumentado también el deseo de muchas personas de hacer turismo y conocer sus paradisiacas playas.

Es por eso que aquí te contamos cómo puedes llegar desde México y toda la información para que se convierta en tu próximo destino.

La isla de Sal es famosa por sus playas de arena blanca y deportes acuáticos, especialmente el kitesurf. Sal Island, Cape Verde

Cómo se puede viajar a Cabo Verde desde México

Para viajar de México a Cabo Verde, estos son los pasos y requisitos principales:

Vuelos y escalas

No existen vuelos directos entre México y Cabo Verde.

Es necesario hacer al menos una escala, normalmente en Europa (Lisboa, Madrid, París) o en algún país de África Occidental.

Las rutas más comunes incluyen conexión en aeropuertos europeos, por lo que podrías necesitar transitar por el espacio Schengen.

Requisitos migratorios y documentación

Pasaporte con al menos 6 meses de validez.

Visado para Cabo Verde: Los mexicanos deben hacer un pre-registro en línea antes de viajar a través de la plataforma oficial ( Los mexicanos deben hacer un pre-registro en línea antes de viajar a través de la plataforma oficial ( ease.gov.cv ). Al hacer el pre-registro, también deberás pagar la Tasa de Seguridad Aeroportuaria (TSA).

Visado Schengen (en tránsito): Si solo haces escala y no sales del área internacional, normalmente no requieres visa de tránsito. Pero si cambias de terminal y necesitas pasar por migración en Europa, podrías requerir visa Schengen. Consulta con la aerolínea y la embajada correspondiente antes de comprar tu boleto.

Estancias mayores a 30 días: Si planeas quedarte más de 30 días, sí necesitas solicitar un visado antes de viajar.

Salud y vacunas

No hay vacunas obligatorias para entrar a Cabo Verde, pero recomiendan viajar con seguro médico de cobertura internacional.

Otros consejos

Los controles migratorios en Cabo Verde son estrictos. Si no cumples con los requisitos, podrían negarte la entrada.

Consulta siempre la información más reciente antes de tu viaje, ya que los requisitos pueden cambiar.

Más detalles y contactos oficiales están disponibles en la página de recomendaciones de viaje del gobierno español, que aplica para mexicanos en cuestiones migratorias y de tránsito por Europa: Recomendaciones de viaje a Cabo Verde.

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El carnaval en la isla de São Vicente es uno de los más grandes y coloridos del Atlántico, con desfiles y fiestas similares a los de Brasil. (worldpackers.com)

Cuál es el costo promedio para viajar desde México hasta Cabo Verde

El costo promedio de un vuelo redondo en clase económica de México a Cabo Verde en 2026 es el siguiente:

Temporada baja: entre 19,000 y 22,000 pesos mexicanos.

Temporada alta: entre 24,000 y 28,000 pesos mexicanos, dependiendo de la anticipación con que se compre el boleto y de la ruta elegida.

En algunas rutas y fechas muy específicas, puedes encontrar promociones desde 15,000 pesos, pero lo habitual es que el rango esté entre 18,000 y 35,000 pesos, sobre todo si hay alta demanda o reservas a último momento.

No existen vuelos directos, así que el viaje requiere al menos dos escalas, generalmente en Europa y África Occidental. Estos precios pueden variar según la aerolínea, el número de escalas y la anticipación de compra.

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Un avión cruza el Océano Atlántico desde la costa de México hasta las islas de Cabo Verde, indicando un vuelo directo entre ambos destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los principales atractivos turísticos que hacen de Cabo Verde un destino ideal

Los principales atractivos turísticos de Cabo Verde incluyen:

Playas y deportes acuáticos : Las islas de Sal y Boavista son famosas por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. Son destinos ideales para el surf, windsurf, kitesurf y buceo. Los lagos salados de Pedra de Lume en Sal y la playa de Santa María son de los lugares más visitados.

Observación de vida marina : En la bahía de Parda (Sal) es posible ver tiburones limón y tortugas en su hábitat natural. En Boavista destaca el pecio del barco Santa María, hundido en 1968, que es uno de los puntos de buceo más conocidos.

Senderismo y trekking : La isla de Santo Antao es famosa por sus montañas, valles y rutas de senderismo, ideales para quienes buscan naturaleza y aventura.

Cultura y vida urbana : Praia, la capital, ofrece playas céntricas como Quebra Canela y Gamboa, un centro histórico conocido como Plateau, mercados tradicionales, gastronomía local y música típica caboverdiana. Mindelo, en la isla de São Vicente, es reconocida por su ambiente cultural, festivales y vida nocturna.

Experiencias locales : Es común degustar el grog (licor local) y la cachupa (plato típico), así como visitar mercados artesanales y conocer la historia en museos etnográficos.

Otras actividades: El senderismo en Fogo, con su volcán activo, y visitas a pueblos pesqueros tradicionales completan la oferta turística.

outlooktravelmag.com

Datos curiosos que debes conocer sobre Cabo Verde

Cabo Verde es un archipiélago formado por 10 islas volcánicas en el Océano Atlántico, frente a la costa de África occidental.

El país no tiene ríos permanentes debido a su clima árido; la mayoría del agua potable proviene de la desalinización del agua de mar y la recogida de agua de lluvia.

La morna, un género musical tradicional de Cabo Verde, es reconocida mundialmente y fue popularizada por la cantante Cesária Évora.

La isla de Sal es famosa por sus playas de arena blanca y deportes acuáticos, especialmente el kitesurf.

Cabo Verde fue colonia portuguesa hasta 1975, y el portugués sigue siendo el idioma oficial, aunque la mayoría de la población habla criollo caboverdiano en la vida cotidiana.

No existen animales peligrosos nativos en las islas, lo que las hace muy seguras para los visitantes.

Es uno de los pocos países africanos con estabilidad política y democrática sostenida desde su independencia.

La economía depende en gran parte de las remesas enviadas por caboverdianos que viven en el extranjero; casi un millón de caboverdianos viven fuera del país, principalmente en Portugal, Estados Unidos y Francia.

El carnaval en la isla de São Vicente es uno de los más grandes y coloridos del Atlántico, con desfiles y fiestas similares a los de Brasil.

El pico más alto del país es el volcán Pico do Fogo, que alcanza los 2,829 metros sobre el nivel del mar y está activo.