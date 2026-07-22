México

Dónde ver la final de “Solo Las Más 2” en CDMX: lista de cines confirmados

La competencia drag mexicana más esperada del año llega a su fin este 15 de agosto

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Nueve drag queens con vestuario y accesorios dorados. Posan sobre plataformas doradas frente a un fondo decorativo con elementos geométricos dorados
¿Dónde ver la final de “Solo Las Más 2” en CDMX? La producción confirma función especial en Cinépolis y evento en vivo en el Auditorio BB. (La Más Draga)

El sábado 15 de agosto, la gran final de "Solo Las Más 2 se proyectará en vivo en varias salas de Cinépolis de la Ciudad de México.

Quienes deseen presenciar la coronación y las actuaciones de las finalistas podrán adquirir sus boletos a través del sitio web oficial, la aplicación de la cadena o directamente en las taquillas de los cines participantes.

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La función permitirá que el público siga el certamen en compañía de otras personas, transformando el seguimiento digital en una experiencia colectiva y presencial.

¿De qué trata “Solo Las Más 2″?

“Solo Las Más 2″ es una temporada especial en formato “All Stars” del reality mexicano La Más Draga”, transmitido en YouTube.

El proyecto reúne a nueve dragas que destacaron en ediciones anteriores para competir por el premio de 1 millón de pesos. En esta temporada las “feminosas” participantes son:

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  • Peke Balderas
  • Regina Bronx
  • Miss Raga Diamante
  • Hidden Mistake
  • La Kyliezz
  • Deseos Fab
  • Juana Guadalupe
  • Lupita Kushh
  • Mista Boo

La competencia busca ampliar la visibilidad del arte drag en México y Latinoamérica, llevando la final por primera vez a cines comerciales, con el objetivo de consolidar el alcance del programa fuera del entorno digital.

La conducción del programa está encabezada por figuras reconocidas de la televisión mexicana: Roberto Carlo, Maca Carriedo, Karime Pindter, Karla Díaz, Vanessa Claudio, Marisol González y Galilea Montijo, quien participa por primera vez en un proyecto independiente fuera de Televisa tras más de 30 años de trayectoria.

Además, el formato cuenta con un panel de especialistas en artes escénicas y moda: Lolita Cortés, Alfonso Waithsman y Aldo Rendón.

Poster oficial de Solo Las Más 2 (Las Más Draga)
Poster oficial de Solo Las Más 2 (Las Más Draga)

Final en vivo en Auditorio BB y proyección en Cinépolis

El Auditorio BB (BlackBerry) de la Ciudad de México ha sido confirmado como la sede para la final en vivo de “Solo Las Más 2″, un evento que ha generado gran expectativa entre el público del drag nacional.

Por primera vez, la franquicia realizará su desenlace en este recinto, que cuenta con una capacidad menor respecto a espacios utilizados en ediciones anteriores.

Esto implica que la disponibilidad de entradas es limitada y cada boleto resulta especialmente codiciado.

La confirmación de la final en vivo vino después de cierta confusión, ya que inicialmente se comunicó a los seguidores que el episodio final solo sería transmitido porque ya había sido grabado previamente.

Sin embargo, los productores aclararon que sí habrá final en vivo, aunque con un formato diferente al de años anteriores.

La organización también informó que existirán accesos VIP exclusivos, con solo 63 boletos disponibles para esa categoría, lo que refuerza el carácter selecto de esta edición.

En paralelo, la final podrá verse en tiempo real en varias salas de Cinépolis de la Ciudad de México, lo que permite que más personas vivan el desenlace en un entorno colectivo, aunque no estén presentes en el Auditorio BB.

La final de “Solo Las Más 2″ en Cinépolis

La producción confirmó que la gran final se transmitirá el sábado 15 de agosto, tanto en salas seleccionadas de Cinépolis como en vivo para miembros exclusivos del canal de YouTube.

Hasta el momento, los complejos confirmados en Ciudad de México son:

  • Zona Sur: Miramontes, Patio Tlalpan, Perisur, Universidad
  • Zona Centro: Fórum Buenavista
  • Zona Oriente: Ermita, Las Antenas, Parque Tepeyac, Plaza Central
  • Zona Norte: La Cúspide, Satélite, Torres Lindavista, Town Center El Rosario

Esta distribución permite que personas de diferentes áreas de la capital asistan a la función en el cine más cercano a su domicilio o lugar de preferencia.

Cómo conseguir boletos para la final de “Solo Las Más 2″ en Cinépolis

La preventa de boletos ya está habilitada y se puede realizar mediante la página web de Cinépolis, la aplicación móvil o las taquillas de los complejos seleccionados.

El proceso consiste en elegir el cine, la función y la ubicación en sala, asegurando así el acceso a esta función.

Debido a la demanda esperada, se recomienda comprar las entradas con anticipación para asegurar un lugar y planificar la experiencia junto a familiares, amistades o integrantes de la comunidad drag.

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