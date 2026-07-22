La misión de Checo Pérez para salir de su mala racha en el Gran Premio de Hungría

Sergio Checo Pérez encenderá el motor en Hungría después de un mal fin de semana en Bélgica. El piloto de Cadillac abandonó la competencia después de catorce giros por dificultades en la suspensión de su monoplaza número 11 en Spa-Francorchamps.
En Hungaroring la finalidad de Checo Pérez será afrontar un gran premio que va más allá de su primer pódium en la temporada 2026 de la Fórmula 1. Checo Pérez necesita sumar porque un resultado dentro de los diez primeros se traduce en millones de dólares.
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En el equipo de Graeme Paul Lowdon confían plenamente en la respuesta tanto de Checo Pérez como de Valtteri Bottas aunque en los últimas carreras se han visto con serios problemas para competir contra las escuderías de media tabla para arriba.
Una de las ventajas para el corredor mexicano es que regresa a un circuito que lo ha visto celebrar en el pódium de triunfadores. Checo registra su mejor logro en la campaña 2023, cuando aún era competidor de Red Bull Racing y finalizó en tercera posición.
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Ahora, toca turno de replicar esas remontadas que colocaron a Pérez Mendoza en la zona de puntos, objetivo urgente para el mexicano ya que esta será su última carrera de la temporada previa a comenzar las vacaciones que otorga la Fórmula 1 entre julio y agosto.
Resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría
- 2011: Sauber (15º lugar)
- 2012: Sauber (14º escalón)
- 2013: McLaren (9º ´posición)
- 2014: Force India (Abandonó)
- 2015: Force India (Abandonó)
- 2016: Force India (11º nivel)
- 2017: Force India (8º puesto)
- 2018: Force India (14º sitio)
- 2019: Racing Point (11º nivel)
- 2020: Racing Point (7º ubicación)
- 2021: Red Bull (Abandonó)
- 2022: Red Bull Racing (5º lugar)
- 2023: Red Bull Racing (3° posición)
- 2024: Red Bull Racing (7° escalón)
Horarios para ver a Checo Pérez en Hungaroring
Viernes 24 de julio
- Práctica 1: 5:30 a.m.
- Práctica 2: 9:00 a.m.
Sábado 25 de julio
- Práctica 3: 4:30 a.m.
- Calificación: 8:00 a.m.
Domingo 26 de julio
- Gran Premio de Hungría: 7:00 a.m.
Resultados de Checo Pérez en la temporada 2026
- Gran Premio de Australia: 16º lugar.
- Gran Premio de China: 15º posición.
- Gran Premio de Japón: 17º puesto.
- Gran Premio de Miami: 16º ubicación.
- Gran Premio de Canadá: Abandonó la competencia.
- Gran Premio de Mónaco: 15º sitio (por penalización).
- Gran Premio de Barcelona: 14º cupo.
- Gran Premio de Austria: 21º nivel.
- Gran Premio de Gran Bretaña: 14º cupo.
- Gran Premio de Bélgica: Abandonó la carrera.
Gran Premio de México y otras carreras a celebrar después del parón de verano
Al retomar las actividades de la temporada en curso habrá once Grandes Premios que definirán el campeonato de la Fórmula 1, entre ellos destaca el Gran Premio de la Ciudad de México, del 30 de octubre al 1 de noviembre desde el Autódromo de los Hermanos Rodríguez.
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- Gran Premio de Países Bajos: 23 de agosto
- Gran Premio de Italia: 6 de septiembre
- Gran Premio de España: 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán: 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur: 11 de octubre
- Gran Premio de los Estados Unidos: 25 de octubre
- Gran Premio de México: 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil: 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas: 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar: 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi: 6 de diciembre
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