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Este fue el último show de Mauro Menéndez, hijo de Aylín Mujica que murió de un infarto

El joven había construido una carrera en la música electrónica

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Mauro Menéndez -México- 17 julio
El hijo mayor de la cubana Aylín Mujica falleció durante un viaje (Instagram)

Mauro Menéndez, productor musical e hijo de la actriz Aylín Mujica, murió el 16 de julio en Barbados a los 30 años, tras sufrir un infarto agravado por un cuadro de neumonía.

Once días antes, había cerrado su último show en Orlando con una frase que quedó como despedida involuntaria: “El ambiente siempre es increíble; estoy deseando volver.”

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El show de Orlando, el último escenario de MAAHEZ

Mauro Menéndez dio una última presentación en Orlando (ig/maahez)
Mauro Menéndez dio una última presentación en Orlando (ig/maahez)

El pasado 5 de julio, Mauro Menéndez —conocido artísticamente como MAAHEZ— publicó en sus redes sociales una galería de fotos y un video de la velada que amenizó en Orlando, Florida. En las imágenes aparece en la cabina, rodeado de equipo de DJ, frente a una pista llena.

Desde el avión de regreso publicó una foto con la leyenda: “Orlando, lo hicimos.” En la descripción del post escribió: “¡Qué noche, Orlando! El ambiente siempre es increíble; estoy deseando volver. Gracias por todo el cariño.”

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Nadie en ese momento sabía que sería su última presentación. Diez días después, el este 16 de julio, murió en Barbados.

Dos días antes de morir, publicó “REAL MUSIC” desde un estudio

La última publicación de Mauro Menéndez (ig/maahez)
La última publicación de Mauro Menéndez (ig/maahez)

El este 7 de julio —dos días después del show en Orlando y apenas 10 días antes de su muerte— Menéndez publicó una serie de fotografías en un estudio de grabación. En las imágenes aparece frente a sintetizadores, consolas y equipo de producción. Las acompañó con dos palabras: “REAL MUSIC.”

No había señales de alarma. Solo trabajo. Esa fue su última publicación.

Quién era MAAHEZ: house, tech house y un circuito internacional

aylin mujica y mauro -mexico 17 julio
El hijo de Aylín Mujica tenía una carrera musical (Instagram)

Mauro Menéndez tenía 30 años y construía una carrera en la música electrónica. Trabajaba los géneros house, tech house, latin house y moombahton, y había colaborado con artistas como DVBBS, Good Times Ahead, Jenn Morel y San Pacho.

Entre sus producciones figuran los títulos “Tequila”, “Isla de Mujeres”, “Dirty Flow”, “Matadora” y “Safari”. Era el hijo mayor de la actriz cubana Aylín Mujica y del músico también cubano Osamu Menéndez. Nació cuando su madre tenía 19 años.

Aylín Mujica le pidió que no viajara; él fue igual

Aylín Mujica dedica nuevo mensaje a su hijo. (Instagram: Aylin Mujica)
Aylín Mujica dedica nuevo mensaje a su hijo. (Instagram: Aylin Mujica)

Mauro Menéndez presentaba un cuadro de neumonía en los días previos a su muerte. Según información difundida por la periodista Mandy Fridmann, Aylín Mujica le pidió que no viajara a Barbados, donde su hijo tenía planeado asistir a un partido de béisbol. Él fue de todas formas.

Fridmann señaló que “todo indica que habría sufrido un infarto.” La combinación de la neumonía y ese episodio cardíaco habría determinado su muerte. La noticia llegó a su madre en el peor momento posible: estaba en Colombia grabando Top Chef VIP cuando se enteró.

El mensaje de Osamu Menéndez desde el avión rumbo a Barbados

Osamu Menéndez fue el primero de la familia en reaccionar públicamente. Lo hizo desde sus redes sociales con un mensaje directo: “Perdónenme, no puedo hablar, mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo. Los quiero siempre y agradezco sus condolencias.”

Aylín Mujica también se dirigió a Barbados para reconocer los restos y gestionar el traslado. La actriz no publicó nada en sus perfiles oficiales durante horas. La confirmación pública llegó a través del programa En Casa con Telemundo, cuyos conductores enviaron condolencias y pidieron respeto a la privacidad de la familia. La televisora emitió un comunicado: “Aylín es una apreciada integrante de nuestra familia Telemundo y la acompañamos en este momento con todo nuestro cariño, apoyo y oraciones.”

Los seguidores despiden a MAAHEZ en su última publicación

La galería del show en Orlando se convirtió en el espacio donde sus seguidores y familiares le dan el último adiós. Entre los comentarios se lee: “Primo, nos vemos arriba. Te voy a seguir llevando a la escuela. Te quiero.” Otro usuario escribió: “Ya no puedo… y es que cuando hay que cuidarse hay que hacerlo.”

Mauro Menéndez había escrito que estaba deseando volver a Orlando. No pudo.

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