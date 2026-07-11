Hormiga González presume vacaciones junto a Mario Bros tras eliminación de México en el Mundial 2026

Rodeado de personajes como Mario, Toad y Peach, la Hormiga celebró su afición por los videojuegos y agradeció a Shigeru Miyamoto en redes. (Instagram)

La eliminación de México en el Mundial 2026 fue un duro golpe para jugadores y aficionados, pero para Armando “Hormiga” González, el torneo marcó el cierre de una etapa y la oportunidad de reconectar con sus pasiones fuera de la cancha.

A pocos días de su regreso a la actividad con Chivas, el delantero eligió recargar energías en uno de los destinos más emblemáticos para los fanáticos del videojuego: Nintendo World en Orlando, Florida.

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González agradeció a Shigeru Miyamoto en sus redes tras convivir con Mario, Peach y Toad en el Nintendo World de Orlando. (Instagram/@hormiga_glez)

Las imágenes compartidas por González en redes sociales, rodeado de su familia y de los icónicos escenarios de Mario Bros, rápidamente generaron empatía, convirtiéndose en ejemplo de conexión familiar y autenticidad, en un momento donde la expectativa por su futuro sigue creciendo tanto en México como fuera del país.

Un descanso al nivel de un gamer goleador

El receso tras la concentración en la Copa Mundial no fue sólo físico. González aprovechó su tiempo libre para celebrar su faceta como fanático de los videojuegos.

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Imágenes junto a figuras de Mario , Peach y Toad reflejaron la emoción genuina del delantero por sumergirse en el mundo ideado por Shigeru Miyamoto .

En sus publicación, Armando agradeció al legendario creador japonés, reforzando su vínculo con la cultura gamer: “Gracias por todo, Miyamoto” .

La presencia de sus hermanos Mariana y Luis Emilio subrayó la importancia de la familia en esta etapa.

El acompañamiento de sus hermanos Mariana y Luis Emilio en el parque temático de Nintendo subrayó el papel de su familia para el jugador de Chivas. (Instagram/ @hormiga_glez)

De esta manera, la escapada fue mucho más que turismo: mostró al público el lado humano del goleador, capaz de disfrutar y compartir su pasión fuera de las canchas.

Los minutos que no se ven: apoyo y proyección para la Hormiga González

Pese a disputar apenas 14 minutos en el Mundial 2026, González se convirtió en uno de los nombres más comentados del ciclo, gracias a su personalidad y al apoyo recibido.

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Javier “Chicharito” Hernández lo consoló tras la eliminació, acompañado del mensaje: “ Cabeza arriba, que tienes un futuro extraordinario ”.

Desde el mundo del anime, Carlos Segundo (voz de Piccolo ) lo llamó “ un verdadero Guerrero Z ”, resaltando su ejemplo para los jóvenes.

Un video viral exhibió a niños en California diciéndole: “En el próximo Mundial vas a meter gol”.

Javier “Chicharito” Hernández lo consoló tras la eliminación en el Estadio Azteca, recalcándole: “Cabeza arriba, que tienes un futuro extraordinario”. REUTERS/Paul Childs

Este respaldo emocional de parte de la afición y sus referentes consolida su imagen como símbolo de esperanza y renovación para el futbol mexicano.

El regreso de la Hormiga: futuro y autenticidad

De vuelta con Chivas, la Hormiga González se prepara para el Apertura 2026, manteniendo el carisma que siempre lo ha distinguido.

La expectativa por verlo consolidado como referente del ataque mexicano rumbo a 2030 sigue intacta.

El agradecimiento a Miyamoto y la elección del parque temático dejan claro que González no teme celebrar su identidad gamer y otaku.

El viaje familiar demuestra que, para él, el éxito se mide tanto en goles como en momentos fuera del campo.

Su paso por Nintendo World y la interacción con fans refuerzan la imagen de un jugador genuino y conectado con la cultura juvenil.