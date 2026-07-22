Por qué aparece el símbolo H+ en tu celular y qué tiene que ver con tu línea en México

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En México, el símbolo H+ en la pantalla del celular significa que el dispositivo está utilizando la red móvil HSPA+ (High Speed Packet Access Plus), que es una tecnología de datos que forma parte de la evolución del 3G.

Si ese símbolo aparece en el celular, significa que no hay suficiente cobertura de 4G o 5G en la zona donde te encuentras.

El H+ permite que sigas conectado a internet móvil, pero con velocidades más bajas que las de 4G o 5G.

No es un error ni una falla de tu celular ni de tu chip; simplemente indica que en ese momento la red más rápida disponible es H+, y por eso la velocidad de navegación, descarga o videollamadas puede ser menor.

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En resumen, en México y en cualquier parte donde funcione esta tecnología, el símbolo H+ solo informa el tipo de red a la que estás conectado, y no representa ningún problema con tu equipo o con tu línea.

Qué tipo de redes hay en México

2G (GSM, EDGE)

Para qué sirve: Llamadas, mensajes SMS y datos básicos.

Velocidad: Muy baja (de 56 kbps a 384 kbps).

Cobertura: Aún existe en zonas rurales o alejadas, pero está en proceso de desaparición porque ya no soporta las aplicaciones y servicios actuales.

Uso: Solo es útil para llamadas y mensajes. La navegación y las apps modernas no funcionan bien.

3G (UMTS, HSPA, HSPA+)

Para qué sirve: Llamadas, SMS, navegación web sencilla, videollamadas y apps básicas.

Velocidad: Mejor que 2G, de 384 kbps hasta 21 Mbps (HSPA+).

Cobertura: Amplia en ciudades y zonas urbanas, menos en zonas rurales.

Uso: Sirve para redes sociales, correos, videollamadas y navegación, aunque la velocidad ya es limitada para streaming o descargas grandes.

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4G (LTE)

Para qué sirve: Navegación rápida, streaming de video HD, videollamadas, apps pesadas, juegos en línea.

Velocidad: De 20 Mbps hasta 100 Mbps (en condiciones ideales).

Cobertura: Es la red más extendida en ciudades, zonas urbanas y suburbanas. En áreas rurales puede haber menos señal o solo 3G.

Uso: Permite usar cualquier app actual, videos en alta definición, llamadas VoLTE (llamadas de voz sobre LTE) y descargas rápidas.

5G

Para qué sirve: Navegación y descargas ultra rápidas, streaming en 4K, realidad aumentada, IoT, autos conectados, juegos en la nube.

Velocidad: Teórica de hasta 10 Gbps, pero en la práctica en México suele estar entre 100 Mbps y 1 Gbps.

Cobertura: Está en despliegue, principalmente en zonas urbanas y ciudades grandes como Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Todavía no llega a todo el país.

Uso: Experiencia mucho más rápida y estable. Es la mejor opción para aplicaciones avanzadas, juegos en tiempo real, videollamadas de alta calidad y dispositivos conectados.

Cómo va el registro de líneas telefónicas en México

Más de 80 millones de líneas móviles de prepago en México deben completar su registro obligatorio antes de diciembre de 2026.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) determinó que quienes no cumplan perderán el servicio completo —llamadas, mensajes y datos— en un plazo de 72 horas después de la fecha límite asignada de acuerdo al último dígito de su número celular.

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Este es el calendario según el último dígito de tu número

15 de agosto: 0

31 de agosto: 1

15 de septiembre: 2

30 de septiembre: 3

15 de octubre: 4

31 de octubre: 5

15 de noviembre: 6

30 de noviembre: 7

15 de diciembre: 8

31 de diciembre: 9

Cómo registrar tu línea telefónica

El registro puede completarse en un centro de atención a clientes o de forma remota. Para Telcel, el proceso digital permite hasta tres intentos. Para realizar el trámite de forma presencial se requiere lo siguiente:

Identificación oficial vigente, como la credencial de elector (INE) o pasaporte.

Nombre completo del titular.

CURP certificada.

Si el trámite se realiza de manera remota:

Es obligatorio tomarse una selfie para validar la identidad con la documentación presentada.

Sobre líneas extranjeras:

La regulación vigente no contempla medidas específicas para líneas de origen extranjero.