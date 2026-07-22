Somos México exige un Pacto de Estado contra el crimen organizado tras violencia en Zacatecas

La violencia en Zacatecas reabrió el debate nacional sobre la seguridad y las estrategias para enfrentar al crimen organizado. Crédito: Gobierno de Zacatecas

La violencia registrada el pasado fin de semana en Zacatecas volvió a colocar el tema de la seguridad pública en el centro del debate nacional.

Tras el asesinato de 10 personas en distintos municipios de la entidad, el partido Somos México (Somos MX) hizo un llamado al Gobierno Federal para impulsar un Pacto de Estado contra el crimen organizado, además de replantear la estrategia de seguridad que, a su juicio, no ha logrado contener la violencia en el país.

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Violencia en Zacatecas reaviva el debate sobre la seguridad en México

A través de un comunicado difundido este 21 de julio, Somos México sostuvo que los hechos ocurridos en Zacatecas evidencian una crisis de seguridad que requiere medidas de fondo y un acuerdo nacional para fortalecer el Estado de Derecho.

Comunicado Oficial.

El partido calificó como un atentado contra la paz el asesinato de diez personas, algunas de ellas encontradas en distintos puntos del estado, incluidos cuerpos colgados de un puente en el municipio de Pánuco. Entre las víctimas se encuentran el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez, empresarios, funcionarios municipales y otros ciudadanos.

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En su posicionamiento, la organización expresó sus condolencias a las familias afectadas y aseguró que la violencia no debe normalizarse en el país.

Somos México pide un cambio en la estrategia de seguridad

En el boletín, Somos MX afirmó que los acontecimientos registrados en Zacatecas reflejan el fracaso de la estrategia de seguridad implementada en los últimos años y exigió al Gobierno Federal modificar el rumbo en el combate a la delincuencia.

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Asimismo, sostuvo que la crisis de violencia requiere un diálogo plural entre distintos sectores y propuso realizar una consulta pública que permita construir acuerdos para enfrentar al crimen organizado y fortalecer las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la justicia.

La jornada violenta dejó 10 personas asesinadas en distintos municipios de Zacatecas, entre ellas el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez.

El partido también cuestionó que, pese a las visitas realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum a Zacatecas, los recientes hechos muestran que aún se requieren acciones más contundentes para hacer frente a la inseguridad.

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¿Qué ocurrió durante la jornada violenta en Zacatecas?

Las autoridades estatales informaron que la jornada del 18 de julio dejó diez personas asesinadas en los municipios de Pánuco, Morelos y Saín Alto, además del homicidio de un comandante de la Policía Metropolitana en Fresnillo, caso que también permanece bajo investigación.

Entre los principales hechos se encuentran:

Diez personas fueron asesinadas en distintos puntos de Zacatecas.

Cinco de las víctimas fueron localizadas colgadas de un puente en Pánuco .

Entre los fallecidos se encuentran el exalcalde de Sombrerete, Ignacio Castrejón Valdez , empresarios y funcionarios municipales.

La Fiscalía estatal investiga como principales líneas la posible extorsión y una eventual colusión de servidores públicos .

Autoridades federales y estatales reforzaron los operativos de seguridad con apoyo del Ejército, la Guardia Nacional y corporaciones locales.

Durante el 18 de julio, distintos municipios de Zacatecas registraron una serie de hechos violentos que dejaron 10 personas asesinadas. (Cuartoscuro)

Autoridades mantienen investigaciones y refuerzan operativos

Tras los hechos, el Gobierno de Zacatecas informó que se desplegaron cientos de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y fuerzas estatales para reforzar la vigilancia en distintas regiones de la entidad.

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El gobernador David Monreal Ávila aseguró que el multihomicidio no quedará impune y afirmó que las autoridades actuarán “con toda la fuerza del Estado”. Paralelamente, la Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó que las diez víctimas ya fueron identificadas y que las investigaciones incluirán análisis periciales, evidencia balística, videograbaciones e indagatorias financieras.

Rodrigo Reyes Mugüerza señaló que la extorsión y la posible colusión de servidores públicos forman parte de las principales líneas de investigación tras la jornada violenta en Zacatecas. Crédito: Facebook - Rodrigo Reyes

Por su parte, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, indicó que la extorsión y la posible participación o colusión de funcionarios públicos forman parte de las principales líneas de investigación.

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Gobierno Federal anuncia refuerzo de seguridad en Zacatecas

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno Federal trabaja de manera coordinada con el gabinete de seguridad para esclarecer los hechos y detener a los responsables.

La mandataria adelantó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentará un informe sobre los avances del caso y confirmó que se reforzarán las acciones de seguridad en la entidad.

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Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno Federal trabaja en coordinación con las autoridades de Zacatecas para esclarecer los hechos violentos y detener a los responsables. (Presidencia)

Mientras continúan las investigaciones, la violencia registrada en Zacatecas generó nuevas exigencias desde distintos sectores políticos para revisar la estrategia nacional de seguridad.

En ese contexto, Somos México insistió en la necesidad de construir un acuerdo nacional que permita enfrentar al crimen organizado mediante una política de Estado respaldada por el diálogo, la participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones encargadas de garantizar la paz y el Estado de Derecho.

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