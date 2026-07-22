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Tres ejercicios simples para aliviar el dolor de rodilla desde casa

Elimina las molestias con estos movimientos sencillos

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Un hombre joven de piel clara con camisa vaquera se dobla, agarrándose la rodilla izquierda con ambas manos, que muestra un efecto de luz roja.
Puedes quitar el dolor de rodilla con estos ejercicios (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dolor de rodilla se puede reducir con ejercicios específicos que fortalecen los músculos que rodean la articulación —cuádriceps, isquiotibiales y glúteos— sin necesidad de equipo ni de salir de casa. Tres movimientos en particular concentran los beneficios que la fisioterapia recomienda para quienes tienen molestias leves o moderadas: la elevación de pierna recta, el puente de glúteos y la sentadilla contra la pared.

El dolor de rodilla tiene una causa mecánica frecuente: la articulación recibe más carga de la que los músculos que la sostienen pueden manejar. Fortalecer esos músculos redistribuye la presión y reduce la fricción entre los huesos. Los tres ejercicios siguientes apuntan exactamente a eso.

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Elevación de pierna recta: activa el cuádriceps sin doblar la rodilla

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Este ejercicio puede ayudarte al dolor de esa zona (Imasgen Ilustrativa Infobae)

Este ejercicio trabaja el cuádriceps —el músculo del frente del muslo— sin que la rodilla tenga que moverse, lo que lo hace seguro incluso cuando el dolor es agudo.

La posición de partida es acostado boca arriba, con una pierna doblada a unos 90 grados y el pie apoyado en el suelo. La otra pierna se mantiene extendida. Se contrae el músculo del muslo de la pierna extendida —como si se quisiera aplanar la parte posterior de la rodilla contra el suelo— y se eleva el pie hasta la altura de la rodilla contraria. Se sostiene dos o tres segundos y se baja con control.

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Se hacen entre 8 y 12 repeticiones por pierna. El movimiento debe ser lento en ambas direcciones: subir rápido y bajar sin control anula el efecto del ejercicio.

Puente de glúteos: descarga la rodilla fortaleciendo la cadera

Mujer con top blanco y calza beige sobre colchoneta azul, realizando el ejercicio de puente de glúteos en dos fases. Abdomen, glúteos e isquiotibiales están resaltados en rojo.
Una mujer sobre una colchoneta azul demuestra el ejercicio de puente de glúteos en dos fases, mostrando los músculos abdominales, glúteos e isquiotibiales resaltados en rojo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los glúteos y los isquiotibiales son los principales estabilizadores de la rodilla desde atrás. Cuando están débiles, la articulación absorbe tensiones que no debería. El puente de glúteos los activa de forma directa.

La posición de partida es acostado boca arriba, con las rodillas dobladas a unos 90 grados y los pies apoyados en el suelo a la altura de las caderas. Se presiona con los talones y se eleva la cadera hasta que el cuerpo forme una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Se sostiene entre 3 y 5 segundos y se baja lentamente.

Se hacen entre 10 y 12 repeticiones. Para aumentar la dificultad, se puede mantener la posición elevada durante más tiempo antes de bajar. La clave es no dejar que las rodillas se abran hacia los lados durante el movimiento.

Sentadilla contra la pared: fortalece sin impacto en la articulación

Un hombre atlético en ropa deportiva azul y negra realiza una sentadilla isométrica en pared, con la espalda apoyada y una pierna extendida hacia adelante.
Un hombre realiza una sentadilla isométrica en pared con una pierna, manteniendo la rodilla a 90 grados y una pierna extendida, trabajando la estabilidad de cadera y tobillo durante 30 segundos por pierna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentadilla contra la pared —también llamada wall squat— permite trabajar cuádriceps y glúteos con la espalda apoyada, lo que reduce la carga sobre las rodillas y facilita mantener una postura correcta.

Se coloca la espalda plana contra la pared y se avanza los pies unos 30 centímetros hacia adelante, con una separación equivalente al ancho de las caderas. Se desliza la espalda hacia abajo doblando las rodillas hasta alcanzar entre 45 y 60 grados —sin llegar a los 90 grados al principio— y se sostiene la posición durante 5 segundos. Luego se sube con control.

Se hacen entre 8 y 10 repeticiones. Las rodillas no deben sobrepasar la punta de los pies en ningún momento. Si hay dolor durante el descenso, se reduce el ángulo de flexión.

Tres reglas para hacer los ejercicios sin agravar el dolor

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres movimientos comparten una condición: se realizan dentro del rango de movimiento que no produce dolor. Forzar más allá de ese límite no acelera la recuperación; la retrasa.

La frecuencia recomendada es una vez al día, todos los días. Los primeros resultados —menor rigidez matutina, más estabilidad al caminar— suelen aparecer entre la segunda y la tercera semana de práctica constante. Si el dolor aumenta durante o después del ejercicio, se detiene la sesión y se consulta a un médico.

Ninguno de los tres ejercicios requiere pesas, bandas de resistencia ni superficies especiales. Una colchoneta o una alfombra firme son suficientes para el puente y la elevación de pierna. Para la sentadilla, cualquier pared plana funciona.

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