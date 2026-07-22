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Artículo 19 condena asesinato de Alejandro Leyva y pide esclarecer el crimen con perspectiva de libertad de expresión

La organización pidió una indagatoria independiente en Oaxaca y recordó las agresiones que el periodista había enfrentado por su trabajo crítico

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ARTICLE 19 condena asesinato de Alejandro Leyva y pide esclarecer el crimen
ARTICLE 19 condena asesinato de Alejandro Leyva y pide esclarecer el crimen

La organización internacional Artículo 19 condenó el asesinato del periodista Alejandro Leyva Aguilar y exigió a las autoridades de Oaxaca realizar una investigación pronta, independiente e imparcial que considere como una de las principales líneas de investigación su trabajo periodístico y el ejercicio de la libertad de expresión.

A través de diversos mensajes difundidos en redes sociales, la organización recordó que Leyva Aguilar fue exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV) y autor de la columna El Zumbido del Moscardón, espacio desde el que mantenía una postura crítica sobre asuntos de interés público.

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Asimismo, señaló que el comunicador había enfrentado previamente agresiones y presunto acoso judicial relacionado con su labor informativa, por lo que pidió que estos antecedentes sean tomados en cuenta durante las investigaciones.

Artículo 19 exigió que el asesinato de Alejandro Leyva sea investigado con perspectiva de libertad de expresión y sin descartar su labor periodística como posible móvil.
Artículo 19 exigió que el asesinato de Alejandro Leyva sea investigado con perspectiva de libertad de expresión y sin descartar su labor periodística como posible móvil.

Además de solicitar una indagatoria exhaustiva a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Artículo 19 hizo un llamado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para otorgar medidas de seguridad a la familia y a los colegas del comunicador.

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¿Cómo ocurrió el ataque contra Alejandro Leyva en Oaxaca?

El asesinato ocurrió la mañana de este miércoles 22 de julio en el fraccionamiento La Esmeralda, ubicado en el municipio de San Pablo Etla, Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, Alejandro Leyva desayunaba en un establecimiento cuando hombres armados que viajaban a bordo de una motocicleta se acercaron y le dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

periodista Francisco Alejandro Leyva oaxaca
Alejandro Leyva fue atacado a balazos mientras desayunaba en un establecimiento de San Pablo Etla; los agresores huyeron y autoridades investigan el homicidio. Foto: Facebook

Paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención médica; sin embargo, el periodista murió debido a la gravedad de las heridas. Versiones oficiales indican que recibió impactos de bala en la zona del cuello y la cabeza.

Elementos de seguridad acordonaron el área mientras personal pericial y agentes ministeriales iniciaron las diligencias correspondientes para el levantamiento de evidencias.

Contexto del caso

  • Alejandro Leyva Aguilar fue exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión (CORTV).
  • Publicaba la columna política El Zumbido del Moscardón.
  • Era reconocido por sus críticas a temas de interés público y a políticas del gobierno estatal.
  • Un día antes del ataque asistió a una conferencia de prensa organizada por la dirigencia estatal del PRI.
  • * ARTICLE 19 afirmó que anteriormente había denunciado agresiones y presunto acoso judicial derivados de su actividad periodística.

Fiscalía de Oaxaca inicia investigación y solicitará apoyo de la FGR

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso y aseguró que desplegó personal ministerial, pericial y de investigación para esclarecer el crimen.

Comunicado FGR.
Comunicado FGR.

La dependencia detalló que se recopilan indicios físicos, balísticos y material videográfico obtenido mediante cámaras del sistema C5, el cual será integrado a la investigación para facilitar la identificación de los responsables.

Además, anunció que solicitará la colaboración de la Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), con el objetivo de fortalecer las investigaciones y agotar todas las líneas posibles, incluida la relacionada con su trabajo como periodista.

Por su parte, el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla señaló que, aunque aún no existe un móvil confirmado, la actividad periodística de Alejandro Leyva forma parte de las líneas de investigación. También informó que una persona se encontraba bajo investigación por su probable participación en los hechos.

Gobierno de Oaxaca condena el homicidio del periodista

El gobernador Salomón Jara condenó públicamente el asesinato del comunicador y expresó sus condolencias a familiares y al gremio periodístico.

Comunicado de Salomón Jara.
Comunicado de Salomón Jara.

En su posicionamiento, sostuvo que Alejandro Leyva fue un periodista crítico de su administración y afirmó que ninguna diferencia derivada del ejercicio del periodismo puede justificar un acto de violencia.

Asimismo, informó que instruyó mantener coordinación con la FGR y la FEADLE para fortalecer las investigaciones y garantizar que el crimen sea esclarecido, evitando que permanezca en la impunidad.

Violencia contra periodistas en México mantiene en alerta a organizaciones

El asesinato de Alejandro Leyva vuelve a colocar el foco sobre la violencia que enfrenta la prensa en México. Antes de este caso, organizaciones como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras habían documentado al menos seis asesinatos de periodistas durante 2026.

Con el homicidio del comunicador oaxaqueño, las organizaciones defensoras de la libertad de expresión reiteraron la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, investigar con perspectiva de libertad de expresión y combatir la impunidad en los delitos contra periodistas.

El asesinato de Alejandro Leyva volvió a encender las alertas sobre la violencia contra periodistas en México y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REFILE - REPETICIÓN DE CALIDAD IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
El asesinato de Alejandro Leyva volvió a encender las alertas sobre la violencia contra periodistas en México y la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha REFILE - REPETICIÓN DE CALIDAD IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Artículo 19, organización internacional dedicada a la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información, ha documentado que entre el año 2000 y julio de 2026 se han registrado al menos 180 asesinatos de periodistas en posible relación con su labor en México.

Por ello, insistió en que el caso de Alejandro Leyva debe investigarse considerando su actividad periodística como eje central, al tiempo que demandó protección para su entorno cercano y el esclarecimiento total de los hechos.

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