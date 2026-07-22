México

Caso Rocha Moya: Fiscalía desmiente que Ulises Lara estuviese a cargo de esta investigación

A casi tres meses de la imputación en Nueva York, las autoridades mexicanas mantienen reservada la diligencia del gobernador con licencia y reconocen que no hallan elementos para proceder

Guardar
Google icon
Caso Rocha Moya: Fiscalía desmiente que Ulises Lara estuviese a cargo de esta investigación.
Caso Rocha Moya: Fiscalía desmiente que Ulises Lara estuviese a cargo de esta investigación.

La Fiscalía General de la República desmintió el 21 de julio mediante su red social “X”, que Ulises Lara, ex fiscal de Asuntos Relevantes de la institución, fuera el encargado de la investigación contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa acusado por Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa.

La FGR calificó de “falaz” la afirmación publicada por el medio Latinus y precisó que el caso ha sido conducido, desde su apertura, por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

PUBLICIDAD

“Se asevera, falazmente, que el ex servidor público era el encargado de la investigación relacionada con el gobernador con licencia del estado de Sinaloa, la cual ha sido integrada, desde su apertura, por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR)”, escribió la dependencia en redes.

Mensaje de la FGR en comentario de cuentas que replicaban la información mediante la red social X. Crédito: X - FGR
Mensaje de la FGR en comentario de cuentas que replicaban la información mediante la red social X. Crédito: X - FGR

Quién es Ulises Lara y por qué importa su salida

Lara encabezó la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes desde enero de 2026. Fue el funcionario de la FGR que respondió públicamente, el 29 de abril, a las acusaciones del Distrito Sur de Nueva York contra Rocha Moya y otros nueve colaboradores.

PUBLICIDAD

Su última aparición oficial fue el 2 de junio, cuando informó avances sobre el accidente en Chihuahua en el que murieron agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos. El 14 de julio, la FGR confirmó su salida, atribuida a “motivos personales”.

Tras su renuncia, Lara rechazó cualquier señalamiento de conductas contrarias a la ley y afirmó que actuó conforme a sus atribuciones. Precisó que cualquier aclaración la haría por vías institucionales.

El caso Rocha Moya: casi tres meses sin resolución

El Distrito Sur de Nueva York imputó formalmente a Rocha Moya el 29 de abril por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. Las acusaciones incluyen tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas hacia Estados Unidos, uso de armas de fuego y corrupción a cambio de protección al cártel.

Rostro de Rubén Rocha Moya en primer plano con gafas; un rancho y la bandera de Estados Unidos horizontalmente difuminada en el fondo.
El Distrito Sur de Nueva York imputó formalmente a Rocha Moya el 29 de abril por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde entonces, el gobernador solicitó licencia y se separó del cargo el 1 de mayo. El 26 de mayo compareció ante el Ministerio Público, donde respondió preguntas sin hacer declaraciones a los medios. La información de esa diligencia fue reservada por cinco años, hasta 2031.

El 8 de julio, David Boone de la Garza, titular de la FECOR, confirmó que la FGR investiga a Rocha Moya y a sus nueve colaboradores, pero reconoció que hasta ese momento no había encontrado pruebas. Estados Unidos había solicitado su detención provisional en abril, proceso que la FGR frenó por falta de elementos mínimos.

Paradero incierto y posible regreso al poder

Rocha Moya aseguró el 9 de julio, mediante redes sociales, que desde que pidió licencia ha permanecido en Culiacán. Según se presume, se ubica en la privada Banus 360, dentro del desarrollo residencial Isla Musala, una de las zonas más exclusivas de la capital sinaloense.

Otras versiones señalan que cuenta con resguardo del Ejército, extremo que tanto el propio Rocha Moya como la presidenta Claudia Sheinbaum han negado.

Negociación con Estados Unidos y acusaciones de doble rasero

El 21 de julio, el periodista Jesús Lemus Barajas informó que Rocha Moya estaría en conversaciones con autoridades estadounidenses para negociar su posible entrega, con la opción de convertirse en testigo protegido. La información provino, según el periodista, de uno de los abogados defensores del gobernador.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ha sostenido que cualquier entrega debe apegarse al marco jurídico mexicano y que la solicitud estadounidense no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición.

El Partido Acción Nacional (PAN) y otros actores de oposición han señalado un “doble rasero” en la actuación de la FGR: mientras avanza contra figuras opositoras como el exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo o la gobernadora de Chihuahua Maru Campos, el caso Rocha Moya acumula meses sin definiciones públicas.

Temas Relacionados

Rubén Rocha MoyaFiscalía General de la RepúblicaSinaloaCártel de SinaloaseguridadUlises Laramexico-seguridadmexico-noticiasFGR

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La ciencia lo confirma la natación es el mejor deporte para mejorar la capacidad física y reducir el dolor persistente en la espalda

La investigación se publicó en la revista British Journal of Sports Medicine y fue encabezada por Deborah Wareham, fisioterapeuta

La ciencia lo confirma la natación es el mejor deporte para mejorar la capacidad física y reducir el dolor persistente en la espalda

Tren Ligero CDMX será vigilado por cámaras del C5: así reforzarán la seguridad para los usuarios

Autoridades argumentaron que tendrán mayor campo visual con la instalación de cámaras de videovigilancia

Tren Ligero CDMX será vigilado por cámaras del C5: así reforzarán la seguridad para los usuarios

El ejercicio que puede rejuvenecer tu cerebro hasta un año, según estudios recientes

Un grupo de científicos logró que cerebros adultos parecieran un año más jóvenes tras implementar un hábito semanal sencillo

El ejercicio que puede rejuvenecer tu cerebro hasta un año, según estudios recientes

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

El exgobernador de Baja California enfrenta audiencia donde se definirá si es procesado por los cargos de delincuencia organizada y huachicol fiscal

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Fans donan miles de dólares para el funeral de Mauro, hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

El padre del joven no estaba de acuerdo en la recolección de dinero, pero desistió

Fans donan miles de dólares para el funeral de Mauro, hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía
MÁS NOTICIAS

NARCO

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

UIF bloquea las cuentas bancarias de Ernesto Ruffo, según reportes

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 22 de julio: asesinan a balazos al periodista Alejandro Leyva en Oaxaca

Hija de Ernesto Ruffo Appel solicita protección de Estados Unidos, insiste en que su padre es “preso político”

Marina acumula 75 narcolaboratorios desmantelados y golpea con más de 20 mil millones de pesos a cárteles mexicanos

Máquinas tragamonedas en el Estado de México: esquema de extorsión empleado por el crimen organizado para reclutar dinero y personas

ENTRETENIMIENTO

El guiño de Nicola Porcella a Yanet García previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

El guiño de Nicola Porcella a Yanet García previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026

Dune 3 será el siguiente evento IMAX en México tras el éxito de La Odisea de Nolan: fecha de estreno

Fans donan miles de dólares para el funeral de Mauro, hijo de Aylín Mujica que murió de neumonía

Ninel Conde desmiente rumores de nuevo divorcio: “Estoy felizmente casada”

Cynthia Rodríguez manda mensaje tras confirmar embarazo junto a Carlos Rivera

DEPORTES

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

Directiva del Atlante impulsa proyecto para el equipo femenil: “Todos son importantes en la institución”

“Vamos a ser campeones” Luis Romo asegura que Chivas va por el título

Cruz Azul estaría frenando el sueño en Europa de Erik Lira por esta razón

Dueño del Atlante deja contundente mensaje sobre el ascenso y descenso: “Quien quiera estar tiene que trabajar”

Por qué Concacaf unificó el Premundial Sub-20 y la clasificación a los Juegos Olímpicos