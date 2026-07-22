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Cynthia Rodríguez manda mensaje tras confirmar embarazo junto a Carlos Rivera

Los cantantes serán papás de una niña llamada María

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La familia de Carlos, Cynthia y León crece con la llegada de María. REUTERS/Ronda Churchill
La familia de Carlos, Cynthia y León crece con la llegada de María. REUTERS/Ronda Churchill

Cynthia Rodríguez agradeció este miércoles 22 de julio el cariño de sus seguidores tras confirmar, junto a Carlos Rivera, que esperan a su segunda hija: una niña que llevará por nombre María. La conductora y cantante recurrió a sus historias de Instagram para compartir cómo vivió el día en que la noticia se hizo pública.

“Gracias por sus mensajes, por tanto amor. Es una noticia que nos tiene muy felices, muy emocionados, muy ilusionados y qué bonito que ya pudimos compartirlo al fin. Les quiero mandar un beso con todo mi amor. Hoy he estado riéndome y llorando de felicidad y estoy con el corazón lleno. Les mando besos también de María”, dijo Cynthia en una historia de Instagram.

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La cantante expresó la felicidad que le dio compartir con sus fans la llegada de su hija María (cynoficial)
La cantante expresó la felicidad que le dio compartir con sus fans la llegada de su hija María (cynoficial)

El detalle que más llamó la atención en la historia fue el cierre: Rodríguez envió saludos “también de María”, anticipando ya la presencia de la bebé como parte de la familia antes de su llegada. La frase condensa el tono con el que la pareja ha manejado este anuncio: íntimo, cargado de emoción y sin estridencias.

La hermosa forma en la que se anunció el embarazo

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron en rede sociales un emotivo mensaje para su futura hija, María (ig/carlosrivera)
Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez compartieron en rede sociales un emotivo mensaje para su futura hija, María (ig/carlosrivera)

El anuncio se dio en redes sociales con una publicación dirigida directamente a la niña en camino. “Dios nos ha vuelto a bendecir… Te pedimos como un milagro, y la fe nos hizo buscarte… MARÍA, en nuestro corazón tu espacio guardábamos y te amamos aún sin conocerte… Aquí te esperamos con inmensa ilusión: Mamá, Papá y León“, escribió el cantante tlaxcalteca.

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La publicación incluyó a León como parte de la bienvenida a su futura hermana. El primer hijo de la pareja aparece mencionado en el anuncio como uno de quienes esperan a María, un gesto que sus seguidores leyeron como una forma de integrar al niño desde el principio a esta nueva etapa familiar.

El anuncio generó miles de reacciones en redes sociales, con mensajes de felicitación de seguidores y figuras del espectáculo mexicano que siguieron de cerca la historia de la pareja.

Una pareja que se casó en España en 2022 y construyó su familia con discreción

Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez en la alfrombra roja de los Latin Grammy Awards del 2024. REUTERS/Marco Bello
Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez en la alfrombra roja de los Latin Grammy Awards del 2024. REUTERS/Marco Bello

Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera contrajeron matrimonio en España en 2022, después de años de mantener su romance con bajo perfil. Desde entonces, ambos han expresado en distintas ocasiones la centralidad que tiene la familia en sus vidas, aunque sin convertirla en el eje de su imagen pública.

Con el nacimiento de León consolidaron su debut como padres. Ahora, la llegada de María suma una segunda integrante a ese núcleo que han construido lejos de la exposición mediática.

“Hoy he estado riéndome y llorando de felicidad”

La frase que Cynthia eligió para describir su día resume la carga emocional de confirmar una noticia que, según sus propias palabras, la pareja guardó hasta poder compartirla. “Qué bonito que ya pudimos compartirlo al fin”, escribió, una línea que sugiere que la espera para hacer el anuncio fue parte de una decisión deliberada.

El mensaje de Cynthia en Instagram llegó horas después de que la publicación de Rivera ya circulaba en redes. Mientras él anunció el nombre y el sexo del bebé, ella respondió al afecto recibido con un texto breve que cerró con el saludo de la niña que aún no nace.

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