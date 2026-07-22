Máquinas tragamonedas en el Estado de México: esquema de extorsión empleado por el crimen organizado para reclutar dinero y personas

Este video presenta al Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, durante una conferencia pública en Toluca. Se observa al funcionario en un podio con un micrófono, dirigiéndose a una audiencia sentada. Una bandera de México y el texto "Conferencia del Pueblo" son visibles en el fondo. El evento cubre las declaraciones del fiscal sobre operativos para decomisar máquinas tragamonedas, buscando salvaguardar el desarrollo de las juventudes de la entidad.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, detalló un operativo conjunto que puso al descubierto el uso de máquinas tragamonedas como instrumento de extorsión, financiamiento y reclutamiento de jóvenes por parte del crimen organizado en la entidad.

La acción coordinada, que involucró a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, permitió el decomiso de casi tres mil dispositivos y la incautación de cinco millones de pesos, recursos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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Máquinas tragamonedas, crimen organizado y vínculo con el CJNG

El fiscal José Luis Cervantes informó que el despliegue realizado en el Estado de México permitió asegurar casi tres mil máquinas tragamonedas instaladas en farmacias, misceláneas, centros comerciales y grandes superficies, muchas de ellas ubicadas en las inmediaciones de escuelas. Según datos confirmados por la Fiscalía, el operativo también derivó en el decomiso de cinco millones de pesos en efectivo, fondos que presuntamente alimentaban las finanzas del CJNG.

Algunas de las máquinas aseguradas (FGE Michoacán)

Cervantes remarcó que la presencia de estos aparatos no es fortuita. “Estas máquinas no están ahí por casualidad, son sembradas, son puestas de manera forzada por algunas organizaciones criminales de connotación nacional”, explicó el funcionario en la conferencia del Pueblo, detallando que los negocios son extorsionados u obligados a instalarlas y entregar la totalidad de las ganancias. El operativo fue posible gracias al trabajo conjunto de corporaciones federales y estatales, resultado de la Estrategia Nacional contra la Corrupción y la política pública impulsada desde el gobierno federal.

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Así funciona el esquema de extorsión y cooptación en comercios

Durante su intervención, Cervantes expuso que el esquema criminal consiste en la imposición de las máquinas tragamonedas en todo tipo de comercios, desde pequeños establecimientos hasta grandes superficies.

La colocación de estos dispositivos responde a un método de extorsión: los propietarios son presionados por el crimen organizado para aceptar su instalación, bajo amenaza de represalias, y deben entregar los ingresos generados. El fiscal señaló que este mecanismo no solo financia a las organizaciones, sino que contribuye a la normalización de su presencia en la vida cotidiana de la población, en particular de menores y jóvenes.

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Reclutamiento de jóvenes: deudores convertidos en operadores criminales

Cervantes advirtió sobre el impacto social de la proliferación de las máquinas, al señalar que niños, adolescentes y jóvenes suelen acudir a estos lugares para jugar. Relató que, ante la falta de recursos económicos, algunos reciben préstamos en efectivo para seguir apostando. Cuando no pueden pagar sus deudas, son reclutados por los grupos criminales para realizar actividades como halconeo, cobro de piso o narcomenudeo.

(Crédito: UNICEF)

“Se tiene acreditado que cuando acuden a estos lugares, ante la falta de recursos, se les presta dinero, pero cuando no pueden pagar, se les recluta”, explicó Cervantes. El funcionario calificó esta dinámica como un “círculo lamentable” que atrapa a jóvenes en esquemas delictivos, aprovechando su vulnerabilidad y la falta de alternativas de esparcimiento saludable.

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El fiscal enfatizó que el objetivo principal de este operativo no es únicamente retirar las máquinas del mercado, sino proteger el sano desarrollo de la niñez y la juventud en el Estado de México. Según Cervantes, la proliferación de estos dispositivos “envilece el espíritu de nuestra juventud” y constituye una amenaza directa a la integridad social.