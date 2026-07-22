Pocos días para la Feria de la Torta 2026: conciertos gratis, amplia variedad gastronómica e invitados internacionales

Bolillo, telera o birote. Jamón, milanesa o cochinita. Fría, ahogada o recién hecha al momento. La torta es, quizás, el alimento que mejor retrata la vida cotidiana de la Ciudad de México: rápida, contundente, generosa y capaz de adaptarse a cualquier bolsillo (FB: Alcaldía Venustiano Carranza/ edición 2025)

La Feria de la Torta regresa a la Ciudad de México con su edición 21: cinco días de entrada gratuita, más de 100 expositores de ocho países y un cartel musical que va del pop a la cumbia.

El Torta Fest 2026 se realizará del 29 de julio al 2 de agosto en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, en Jardín Balbuena, y promete ser la edición más ambiciosa desde que el evento nació, hace más de dos décadas, para defender un platillo que los capitalinos llevan en el ADN: la torta.

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Bolillo, telera o birote. Jamón, milanesa o cochinita. Fría, ahogada o recién hecha al momento. La torta es, quizás, el alimento que mejor retrata la vida cotidiana de la Ciudad de México: rápida, contundente, generosa y capaz de adaptarse a cualquier bolsillo.

Durante cinco días, ese universo de combinaciones tomará por completo la explanada de Venustiano Carranza para que el público lo explore sin pagar un peso de entrada.

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Diputado Israel Moreno/Facebook

Cien metros de torta y un récord Guinness en juego

El gran reto de esta edición será la preparación de una mega torta de 100 metros de longitud, con la que los organizadores buscarán obtener un récord Guinness. La marca a superar es la de 2025, cuando se armó una torta de 90 metros y 990 kilogramos como acto inaugural de la vigésima edición. En 2023, el récord había quedado en 75 metros y 900 kilos, ensamblados en apenas dos minutos con un segundo.

Si la hazaña de este año se concreta, la feria habrá roto su propio techo tres veces en tres años consecutivos.

La edición 20 de esta muestra permitirá degustar todo tipo de combinaciones Crédito: FB/ elena.segura.trejo

Más de 100 expositores, desde Oaxaca hasta Cuba

Torta de chamorro adobado en pan crujiente, rellena de carne jugosa con salsa mexicana y acompañamientos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta gastronómica reunirá a más de 100 expositores provenientes de 10 estados de la República —entre ellos Veracruz, Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán— y de ocho países, incluidos Argentina, Cuba, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela y España.

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En las mesas habrá desde las versiones más clásicas —torta de jamón, milanesa de res o pollo, pierna, pastor, cochinita pibil y guajolota— hasta preparaciones exóticas.

Los precios arrancarán en $50 pesos para las opciones más sencillas y podrán llegar hasta $400 pesos en las versiones más elaboradas. La entrada al recinto, en cambio, no tiene costo.

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Flans, Natalia Jiménez y La Sonora Dinamita, en el escenario

Un cartel promociona La Torta Fest 2026 en la Alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, donde se busca establecer un récord Guinness con una torta de 100 metros de longitud. (Alcaldía Venustiano Carranza/Facebook)

Los conciertos serán gratuitos y el cartel cubre varios géneros. Entre los artistas confirmados están: Flans, Natalia Jiménez, Aarón y su Grupo Ilusión, La Sonora Dinamita, Los Askis, Grupo Yaguaru y Grupo Con Alma de Mujer.

También se presentarán el rapero Millonario y los imitadores Jaime Varela —en el papel de Juan Gabriel— y Víctor Jackson, caracterizado como Michael Jackson.

La inauguración estará a cargo del Grupo Con Alma de Mujer.

Cómo llegar y qué esperar en números

La imagen ilustra una torta mexicana casera preparada con capas de carne, queso, frijoles y vegetales, servida con salsa y lima en una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sede es la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, en Francisco del Paso y Troncoso 219, colonia Jardín Balbuena. El acceso en transporte público es directo: la Línea 5 del Metrobús deja al visitante frente a la explanada en la estación Venustiano Carranza. Quienes prefieran el Metro pueden bajar en Fray Servando, sobre la Línea 4, y caminar unos 15 minutos por la avenida del mismo nombre.

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El día inaugural, el miércoles 29 de julio, el recinto abrirá a las 3 de la tarde. Del jueves al domingo el horario será de 10 de la mañana a 10 de la noche.

La alcaldesa Evelyn Parra Álvarez proyecta una asistencia de 600 mil visitantes a lo largo de los cinco días y una derrama económica superior a 50 millones de pesos para los comerciantes y expositores participantes.

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En la edición de 2022, la feria recibió entre 300 mil y 350 mil personas; en 2025, ya como vigésima edición, consolidó su alcance con participación de expositores de Argentina, España y Colombia.

Además de comer y escuchar música, los asistentes podrán asistir a talleres y demostraciones culinarias en vivo con torteros profesionales, y visitar el espacio “Adoptatón”, donde la alcaldía promoverá la adopción responsable de perros y gatos rescatados por el Hospital Veterinario y la Clínica Veterinaria de la demarcación.

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