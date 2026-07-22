Tren Ligero CDMX será vigilado por cámaras del C5: así reforzarán la seguridad para los usuarios

Tren Ligero CDMX será vigilado por cámaras del C5 (X/ @guerrerochipres)

Luego de la remodelación que recibió el servicio del Tren Ligero Tasqueña- Xochimilco de la Ciudad de México con motivo de la Copa Mundial 2026, el gobierno capitalino anunció una nueva inversión para fortalecer la seguridad y vigilancia dentro de las instalaciones del tren.

Tras un acuerdo entre el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) anunciaron que todo el servicio del Tren Ligero contará con mayor video vigilancia.

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El Tren Ligero será el primer sistema de transporte público en la Ciudad de México en contar con videovigilancia completa del C5 a lo largo de toda su ruta, que va de Taxqueña a Xochimilco. Esta medida se formalizó mediante un convenio firmado por el director general del Sistema de Transporte Eléctrico (STE), Martín López Delgado, y el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés, quienes anunciaron la instalación de 56 tótems de videovigilancia que beneficiarán a un promedio diario de 110 mil pasajeros.

Así reforzarán la seguridad en el Tren Ligero CDMX

El Tren Ligero será el primer sistema de transporte público en la Ciudad de México (X/ @SOBSECDMX)

De acuerdo con las autoridades, el Tren Ligero contará con nuevas cámaras de videovigilancia. El director general del STE, Martín López Delgado, y el Coordinador General del C5, Salvador Guerrero Chiprés, firmaron un convenio para la instalación de 56 nuevos tótems de videovigilancia que beneficiarán a de 110 mil pasajeros en promedio diario.

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Durante la firma del convenio, Salvador Guerrero Chiprés subrayó que “en el horizonte del Tren Ligero se unen dos vías, la de la seguridad y la de movilidad, con un acuerdo que coloca a este medio de transporte como el primero en contar con videovigilancia del C5 en toda su ruta de más de 13 kilómetros”, en el marco del 40 aniversario de la entrada en operaciones del tren, que se celebrará el 1 de agosto.

Martín López Delgado destacó la importancia de esta acción, instruida por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y afirmó: “Ahora podemos monitorear y vigilar en tiempo real en puntos que antes no podíamos y así garantizar la operatividad y seguridad”.

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Tren Ligero CDMX presume récord de pasajeros tras obras de remodelación (X/ @STECDMX)

Guerrero Chiprés también enfatizó que la CDMX es el centro comunitario más videovigilado del continente, con casi 119 mil 700 cámaras, y señaló que el sistema de transporte público puede contribuir de manera efectiva a generar una mayor percepción de seguridad entre los usuarios.

Los tótems de videovigilancia cuentan con dos cámaras, una fija y otra con movimiento de 360 grados, visión nocturna, altavoz y un botón de auxilio conectado directamente al centro de monitoreo, lo que permitirá una respuesta inmediata ante cualquier incidente en la ruta del Tren Ligero.

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Si un usuario requiere de ayuda ante una situación de emergencia, los tótems permitirán una rápida reacción para enviar equipos de apoyo ante cualquier situación que se presente dentro de las instalaciones del Tren Ligero.

Tren Ligero CDMX presume récord de pasajeros tras obras de remodelación

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la CDMX informó que el Tren Ligero registró una afluencia récord tras la remodelación de su infraestructura y la puesta en operación de las nuevas unidades “El Ajolote”: el miércoles 13 de mayo trasladó 145 mil 31 pasajeros en un solo día, según un comunicado del organismo.

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El STE señaló que la modernización busca elevar la capacidad del sistema de 130 mil a 250 mil pasajeros diarios y fortalecer el traslado de personas rumbo al Mundial 2026, con énfasis en los días con alta demanda por partidos en el Estadio Azteca.

Con 17 trenes eléctricos nuevos, el STE precisa que la línea recorre 13 kilómetros con 18 estaciones en el sur de la capital, con paso por alcaldías como Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

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La administración de Clara Brugada sostiene que, del total de $5 mil 183 millones de pesos destinados a modernizar el transporte público, una parte se asigna a la rehabilitación y adecuación del Tren Ligero, que se perfila como clave para trasladar a aficionados hacia el partido inaugural en el actual Estadio Banorte, antes Estadio Azteca.