México

Ninel Conde desmiente rumores de nuevo divorcio: “Estoy felizmente casada”

La actriz y cantante asegura que únicamente buscan colgarse de su fama

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Maquillan a Ninel Conde dentro de La Casa de los Famosos
La actriz aclaró que se encuentra felizmente casada. (IG/ninelconde)

La actriz y cantante, Ninel Conde, salió a aclarar los rumores que apuntan a una supuesta separación del empresario venezolano, José Ángel González Cedeño.

A través de un video en sus redes sociales, el “bombón asesino” aseguró que se encuentra “Felizmente casada” y recalcó que no le gusta tener que desmentir este tipo de rumores.

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“A mí ya saben que no me gusta estar aclarando chismes, rumores, dimes, diretes, pero cuando se meten con algo, pues sagrado para mí, es importante”, señaló Ninel Conde.

Ninel Conde señaló que se enteró de los rumores gracias a su publicista.

“Por ahí me llegó mi publicista, Alberto Gómez ‘Oye, están diciendo que no sé qué’, no, yo estoy felizmente casada”, aseguró.

Los rumores mencionaban que su esposo tiene un carácter muy fuerte, razón por la cual habría comenzado la ruptura, a lo que la actriz señaló que la del carácter fuerte es ella.

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“Bueno, miren, la del carácter fuerte ahí soy yo, también mi marido tiene lo suyo, pero si alguien estuviese diciendo la del carácter así dificilón, soy yo”, comentó.

La actriz señaló que la del carácter fuerte en la relación es ella. (IG)
La actriz señaló que la del carácter fuerte en la relación es ella. (IG)

Solo es información falsa

Ninel mencionó que la información es falsa, pidiendo la periodista que destapo la historia ser más cuidadosa con esos temas.

“Cuéntame quién te contó ese chisme mal contado. Pregúntame, mi reina, pregúntame. Es más, te lo voy a presentar, yo sé que alguien a la mejor te malinformó”, señaló la actriz.

Aseguró que los medios deberían buscar otra historia, ya que su relación y su vida están tranquilas.

“Así que están fríos, fríos, fríos, búsquense otra historia. Gracias a Dios está todo tranquilo, yo estoy en Colombia, él está trabajando en nuestros negocios que tenemos también allá en Estados Unidos. Entonces, todo bien, todo tranquilo”, mencionó Ninel.

Ninel Conde aseguró que su relación y su vida se encuentran tranquilas. (Foto: La Casa de los Famosos)
Ninel Conde aseguró que su relación y su vida se encuentran tranquilas. (Foto: La Casa de los Famosos)

La gente busca su fama

La actriz y cantante aseguró que la gente únicamente quiere usar su fama para generar atención y desinformar a la gente.

“También pues acuérdense que de otros tipos de chismes, de gente que quiere colgarse de mi nombre o agarrarse tantito cinco minutos de foco”

Estas declaraciones fueron dirigidas para el maquillista Sergio Vilchis, quién acusó a Ninel Conde de una deuda económica por parte de la actriz durante su participación en “El Tenorio Cómico”.

“Como por ejemplo aquella persona que pues la producción del Tenorio Cómico es la que le tenía que pagar y después resulta que le debía otra, o sea, su servilleta”, comentó.

Aseguró que el maquillista buscaba ganar más dinero, razón por la cual decidió atacar a Ninel mediante redes sociales.

“Ni Javier de la Rosa ni Víctor Guadarrama, que son grandes, ellos cobraron lo que se cobraba en esa nómina, pero el muchacho quería más“, señaló Ninel.

Concluyó el tema diciendo que el maquillista jamas la contactó, únicamente denunció la “deuda” a través de redes sociales.

“No soy adivina ni bruja, nunca me contactó, nunca nada. Así que pues bueno, tuvo sus cinco minutos de fama, que Dios lo bendiga y nunca se dejen maquillar por él”, concluyó

Ninel Conde se encuentra en Colombia participando en el reality Top Chef VIP, sin embargo, considera importante apagar los rumores sobre algo “sagrado” para ella como su matrimonio.

Sergio Vilchis denunció a Ninel Conde y su asistente de no pagarle un proyecto en el que participó

¿Cómo surgieron los rumores?

El rumor surgió tras la información de la periodista Martha Figueroa, a través de su programa en YouTube, la periodista señaló que el empresario habría dicho que el matrimonio se terminaba.

La separación supuestamente comenzó por el carácter su esposo, José Ángel González, el cual Martha Figueroa señaló como “disparejo y voluble”.

La actriz insiste en que continuará enfocada en sus proyectos profesionales. (IG)
La actriz insiste en que continuará enfocada en sus proyectos profesionales. (IG)

No se compartió otra información o alguna causa de la supuesta pelea, por lo que Ninel salió a aclarar el tema, dejando atrás las especulaciones sobre su vida personal

La actriz insiste en que continuará enfocada en sus proyectos profesionales y pide tanto a la prensa como al público no dar crédito a información no confirmada. Con esto, la también cantante cierra el tema y deja claro que su relación se encuentra estable y sin problemas.

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