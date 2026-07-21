Carlos Slim compra empresas de telecomunicaciones en Perú: busca fortalecer su emporio

Carlos Slim, empresario mexicano y propietario de América Móvil, acordó la compra del 100 por ciento de Wow Perú. EFE/Sáshenka Gutiérrez

América Móvil, compañía de telecomunicaciones propiedad del empresario mexicano Carlos Slim, acordó adquirir el 100 por ciento de las acciones de Wow Perú, una empresa especializada en servicios de telecomunicaciones fijas, incluido el suministro de internet mediante redes de fibra óptica.

La operación fue informada por América Móvil a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y representa un nuevo movimiento en la estrategia de expansión internacional del grupo, que busca fortalecer su presencia en el mercado latinoamericano.

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La transacción, sin embargo, todavía no está completamente cerrada. De acuerdo con la información enviada a la BMV, el acuerdo está sujeto al cumplimiento de distintas condiciones habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la obtención de la autorización regulatoria correspondiente por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

“El cierre de la transacción está sujeto a ciertas condiciones usuales para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de la autorización regulatoria por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi)”, informó América Móvil.

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De concretarse, la adquisición permitirá al grupo de Slim incorporar a su operación una infraestructura de telecomunicaciones que ha tenido como uno de sus principales objetivos ampliar el acceso a internet de alta velocidad mediante fibra óptica en distintas regiones de Perú.

La operación aún está sujeta a la autorización de las autoridades regulatorias de Perú. REUTERS/Daniel Becerril TPX IMÁGENES DEL DÍA

Wow Perú construyó una red de fibra óptica en cinco años

Wow Perú es una empresa relativamente joven dentro del mercado de telecomunicaciones peruano. En un periodo de aproximadamente cinco años desarrolló una red basada completamente en fibra óptica, con cobertura que alcanzó los 24 departamentos del país.

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Uno de los aspectos que habría despertado el interés de América Móvil es precisamente la presencia de la compañía en regiones ubicadas fuera de Lima.

La capital peruana concentra cerca del 48.7 por ciento de las conexiones de internet fijo del país, por lo que la infraestructura construida por Wow permitiría a América Móvil fortalecer su presencia en zonas que históricamente no habían representado una prioridad para algunos de los operadores tradicionales.

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El despliegue, sin embargo, también implicó importantes desafíos técnicos y financieros.

De acuerdo con un análisis citado por Valmex, el agresivo plan de expansión de Wow Perú, las dificultades técnicas relacionadas con la construcción de infraestructura y el menor poder adquisitivo de algunas de las regiones atendidas habrían generado presiones sobre las finanzas de la compañía.

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América Móvil busca fortalecer su presencia en Perú con la adquisición de una empresa especializada en servicios de internet mediante fibra óptica. REUTERS/Gustavo Graf

“Sin embargo, en nuestra opinión, la combinación de su agresivo plan de expansión; los desafíos técnicos complejos para el despliegue de infraestructura, y el menor poder adquisitivo de las zonas que atendía le conllevó la generación de pérdidas financieras”, señaló Valmex.

La adquisición podría permitir que América Móvil aproveche la infraestructura ya desplegada por Wow Perú para ampliar su alcance en el mercado de internet fijo y competir en regiones donde existe un potencial de crecimiento de la conectividad.

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La operación se suma a la expansión de América Móvil

La compra de Wow Perú ocurre en un momento en que América Móvil mantiene una estrategia de expansión y consolidación de sus operaciones en distintos mercados de América Latina.

Uno de los movimientos más relevantes ocurrió en julio de 2025, cuando la compañía adquirió el 91 por ciento de Claro Chile a Liberty Latin America, operación con la que aumentó su participación y control sobre la empresa de telecomunicaciones.

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En el caso de Wow Perú, América Móvil también tendrá que completar el proceso de aprobación regulatoria antes de asumir formalmente el control total de la compañía.

Carlos Slim también mantiene inversiones en sectores como infraestructura, energía e hidrocarburos a través de Grupo Carso. REUTERS/Raquel Cunha

Aunque no se han dado a conocer públicamente todos los detalles financieros de la operación, Valmex recordó que Liberty Latin America, uno de los socios que adquirió en 2021 una participación minoritaria en Wow y que posteriormente continuó realizando inversiones en la compañía, reportó que su inversión en la empresa, incluyendo acciones y determinados préstamos, ascendía a 88 millones de dólares al cierre de 2025, frente a los 87 millones registrados en 2024.

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La llegada de América Móvil podría representar un cambio importante para el negocio de telecomunicaciones de Wow Perú, particularmente por la capacidad financiera y operativa del grupo mexicano para continuar con el desarrollo de infraestructura.

Con la adquisición, el conglomerado de Slim busca aprovechar una red que ya se encuentra desplegada en buena parte del territorio peruano y que podría convertirse en una plataforma para aumentar su participación en el mercado de internet fijo.

Carlos Slim también amplía sus inversiones en energía

La operación en Perú forma parte de una serie de movimientos empresariales realizados recientemente por el grupo de Carlos Slim en distintos sectores.

Apenas la semana pasada, Grupo Carso anunció un acuerdo para adquirir la participación de TotalEnergies en un yacimiento ubicado en el Golfo de México.

Grupo Carso comprará el 30 por ciento de participación que TotalEnergies EP México posee en el Bloque 30. FOTO: SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

A través de una subsidiaria, Grupo Carso comprará el 30 por ciento de participación que TotalEnergies EP México posee en el Bloque 30. La británica Harbour Energy conservará el 70 por ciento restante y continuará como operadora del bloque.

De esta manera, el empresario mexicano mantiene una estrategia de diversificación que abarca sectores como las telecomunicaciones, infraestructura, energía y petróleo.

En el caso específico de América Móvil, la compra de Wow Perú refuerza una de las áreas centrales del conglomerado empresarial de Slim: las telecomunicaciones.

La operación también muestra el interés del grupo por ampliar su presencia en mercados donde el crecimiento de la conectividad y la demanda de internet de alta velocidad ofrecen oportunidades de expansión.

¿Qué tan rico es Carlos Slim?

Carlos Slim se mantiene como el hombre más rico de México y uno de los principales multimillonarios de América Latina.

El empresario mexicano cuenta con una fortuna estimada en 125 mil millones de dólares, según Forbes.

Su patrimonio está vinculado principalmente con el conglomerado de empresas que controla, entre ellas América Móvil, una de las mayores compañías de telecomunicaciones de América Latina, además de Grupo Carso y otras inversiones.

Con la compra de Wow Perú, América Móvil vuelve a mostrar su intención de consolidar su presencia en la región. Si las autoridades regulatorias peruanas autorizan la operación, Carlos Slim sumará a su grupo una red de fibra óptica con cobertura en los 24 departamentos del país y una plataforma para competir por una mayor participación en el mercado de internet fijo.

Así, el llamado “territorio Telcel” continúa extendiéndose más allá de México, mientras el grupo empresarial de Slim busca aprovechar nuevas oportunidades en el mercado latinoamericano y diversifica, al mismo tiempo, sus inversiones en sectores estratégicos como energía e hidrocarburos.