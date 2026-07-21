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¿México, listo para un Mundial de 64 equipos? Lo que implicaría para el país tras la experiencia de 2026

Tras albergar el Mundial de 48 equipos, México enfrentaría un reto aún mayor si la FIFA aprueba un formato de 64 selecciones

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Aficionados mexicanos se lanzan espuma en la capital de su país, donde miran en pantalla gigante el partido del Mundial ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Marco Ugarte)
Aficionados mexicanos se lanzan espuma en la capital de su país, donde miran en pantalla gigante el partido del Mundial ante Ecuador, el martes 30 de junio de 2026 (AP Foto/Marco Ugarte)

El Mundial 2026 apenas concluyó y ya se discute una posible expansión a 64 equipos, una idea que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, calificó como parte de las opciones a evaluar tras la final disputada en Nueva Jersey. Para México, uno de los tres países anfitriones de este año, la propuesta reabre preguntas sobre infraestructura, costos y la capacidad del país para sostener torneos de mayor escala en el futuro.

Un torneo que ya puso a prueba a México

El certamen de 2026, organizado junto con Estados Unidos y Canadá, fue el primero en expandirse a 48 selecciones y 104 partidos, un salto que exigió inversión en estadios, transporte y hospedaje en las sedes mexicanas. Un formato de 64 equipos implicaría 128 partidos, prácticamente el doble de los disputados bajo el antiguo esquema de 32 selecciones.

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Esa escala añadiría, según cálculos citados en el reporte de Reuters, al menos una semana más a un torneo que ya dura más de cinco semanas, lo cual tendría un efecto directo en cualquier sede que aspire a repetir como anfitriona.

Claudia Sheinbaum participó en la ceremonia de premiación del Mundial 2026 y entregó el Balón de Oro al jugador español Rodri.
Claudia Sheinbaum participó en la ceremonia de premiación del Mundial 2026 y entregó el Balón de Oro al jugador español Rodri.

El precedente mexicano y sus implicaciones económicas

México cuenta con experiencia como sede mundialista —1970, 1986 y ahora 2026—, un antecedente que podría posicionarlo como candidato natural ante futuras expansiones. Sin embargo, la nota especializada advierte que un Mundial más grande eleva significativamente los costos para las federaciones participantes, incluso para las más solventes.

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Entre los puntos clave que aplicarían al contexto mexicano:

  • Mayor exigencia de infraestructura: más estadios, hoteles y capacidad de transporte.
  • Presión sobre el calendario doméstico: la Liga MX, al igual que otras ligas alineadas al esquema europeo, resentiría cualquier ajuste al calendario internacional.
  • Costos crecientes para la federación: mayor participación implica más gastos operativos y logísticos, un patrón que ya se observó con selecciones como Francia en el torneo de 48 equipos.
Los jugadores de México festejan su segundo gol en la victoria 2-0 ante Ecuador en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Ricardo Mazalán)
Los jugadores de México festejan su segundo gol en la victoria 2-0 ante Ecuador en los 16vos de final del Mundial, el martes 30 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Ricardo Mazalán)

Oposición desde las confederaciones

La UEFA y la Confederación Asiática de Fútbol ya se manifestaron en contra de un Mundial de 64 equipos, argumentando que devaluaría las eliminatorias regionales. Esta postura es relevante para México, ya que la Concacaf —confederación a la que pertenece— podría ver reducido el valor comercial de sus propias eliminatorias si más selecciones acceden directamente al torneo principal.

Lo que sigue

Por ahora, la propuesta de expansión no tiene fecha ni mecanismo formal de discusión. La FIFA no respondió a solicitudes de comentarios sobre el tema. El futuro de la idea, señala el reporte, dependerá en buena medida de cómo se evalúe el desempeño del Mundial de 48 equipos recién concluido, un ejercicio en el que la experiencia mexicana como coanfitriona jugará un papel central en cualquier balance que haga la FIFA antes de tomar una decisión.

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