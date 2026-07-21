Morena advierte que observará el financiamiento en campañas políticas

Ariadna Montiel, figura de Morena, interviene en una conferencia de prensa ante periodistas con manos alzadas en el salón del partido político. (@A_MontielR )

Arianda Montiel Reyes, dirigente nacional de Morena, afirmó que vigilarán el financiamiento de los partidos políticos para procesos de precampañas y campañas políticas rumbo a las elecciones 2027, esto en conferencia de prensa de este martes 21 de julio.

Esto en relación a la detención del exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, señalado de estar vinculado al huachicol fiscal. Montiel Reyes dijo:

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"El llamado siempre será que los recursos que se utilicen en las campañas electorales sean recursos lícitos, lo que permite la ley. Por un lado, las prerrogativas que se otorgan a los partidos políticos y, por otro lado, la aportación de militantes y simpatizantes en el marco de la ley. Esos son los recursos que pueden usarse para hacer proselitismo y son los únicos recursos que deben usarse".

La dirigente señaló que Morena vigilará a los otros partidos políticos para que respeten esta normativa “porque en territorio vemos que todo lo que sucede en una campaña y se tiene que tener mucho cuidado”.

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Además, la morenista sostuvo que en el Movimiento de la 4T está comprometido con investigar a quien sea señalado de actos de corrupción; sin embargo, acusó que la oposición quiere evitar investigaciones internas.

Ariadna Montiel reprocha silencio del PAN por Cabeza de Vaca

Ariadna Montiel señaló que Francisco Javier Cabeza de Vaca, quien recientemente fue señalado como “prófugo de la justicia” por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, stá en Estados Unidos y que México ha solicitado su extradición, pero las autoridades estadounidenses la han negado. “La oposición y la derecha no dicen nada sobre este tema”, sostiene Montiel. “Desde que era gobernador se le señalaba por tener vínculos con la delincuencia. Tamaulipas fue un estado muy golpeado por la delincuencia organizada y, al amparo del poder público del PRI y del PAN, crecieron grupos muy violentos”.

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Montiel afirma que a Cabeza de Vaca “le buscaron fuero, le buscaron protección y no viene a México porque rehúye a la justicia”. Antes, tenían sus componendas con el Poder Judicial y por eso les duele ahora que el Poder Judicial es un poder emanado de la decisión del pueblo y aplica la ley como debe”.

Respecto a los procesos internos en su partido, la funcionaria comentó: “Hemos llamado permanentemente a la unidad y al respeto. Yo conocí uno de los videos de señalamientos y eso no está bien, de ningún candidato de nuestros partidos coaligados. Debemos mantener la unidad y el trabajo en el territorio; todo el mundo lo anda haciendo bien. Si la contienda se pone más intensa, los hemos llamado al respeto”.

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Francisco García Cabeza de Vaca promete en su nuevo cargo: “Pondré todo mi empeño” tras ser designado representante del PAN. | Crédito: X(@fgcabezadevaca)

Montiel agregó que la semana pasada hubo una reunión del delegado político del comité nacional en Tamaulipas y que ella misma estuvo en comunicación para pedir que se mantenga el respeto. “No vamos a tolerar ninguna acción de violencia de género contra ninguna compañera. De hecho, la aspirante Milena Quiroga, aspirante a la gubernatura de Baja California, le dirigió una carta que estamos atendiendo. Me la envió el domingo y estoy atenta a este asunto y a otros que nos han planteado”.

Montiel Reyes subrayó: “Es muy importante escuchar a la gente, al pueblo. A veces me mandan cartas o mensajes y uno se entera de cosas que a lo mejor no se enteraría. Las confirmamos, no se trata de que se vuelva un lleva y trae, pero sí estamos atendiéndolo. Llamamos a la unidad, al respeto, a la solidaridad entre nosotros, porque este es un momento de ataque a nuestro proyecto y debemos mantener la cohesión y la unidad. Vamos bien y, aunque se calientan los ánimos, lo vamos atendiendo”.

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