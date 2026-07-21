México

Del mar a las calles: SICT impulsa el uso del sargazo en pavimentos y materiales de construcción

El crecimiento de este fenómeno ha representado un desafío persistente en las playas de Quintana Roo y zonas aledañas

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Una mano con guante azul sostiene sargazo húmedo sobre una mesa blanca portátil, junto a una tablet que muestra un mapa marino y un logo, con una playa desenfocada de fondo.
Sargazo en México (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de México, mediante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), se encuentra promoviendo una iniciativa innovadora que apuesta por la reutilización del sargazo en la fabricación de materiales para la construcción y en la elaboración de mezclas asfálticas para pavimentos. Esta estrategia busca dar solución tanto a los retos medioambientales que genera la acumulación de esta macroalga en las costas del Caribe mexicano como a la necesidad de crear insumos más duraderos y resistentes para la infraestructura nacional.

El crecimiento de este fenómeno ha representado un desafío persistente en las playas de Quintana Roo y zonas aledañas, afectando no solo al ecosistema sino también a la actividad turística y local. Frente a este escenario, la comunidad científica y empresas privadas han unido esfuerzos para transformar el problema en una oportunidad. A través de proyectos tecnológicos, se han desarrollado productos como adoquines, blocks, celosías, ladrillos y postes de luz a partir de esta alga marina, validando su resistencia y estabilidad conforme a las normas mexicanas.

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“El objetivo es contar con materiales más resistentes y de alta durabilidad y al mismo tiempo atender el impacto ambiental, que provoca esta macroalga en playas del caribe mexicano”, escribió la dependencia en su comunicado.

Sargazo: de residuo costero a insumo para la infraestructura

En el Instituto de Investigaciones de Materiales de la UNAM, especialistas han logrado desarrollar una tecnología capaz de transformar el sargazo en artículos constructivos. Según el académico Antonio Sánchez Solís, estos materiales ya cuentan con aval científico y cumplen con los estándares exigidos por las regulaciones nacionales. Las piezas fabricadas, como bloques y adoquines, han demostrado ser tan firmes y resistentes como los de concreto tradicional, sin presentar fisuras.

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Sargazo en México
Gobierno de México implementará acciones para fabricar productos con el sargazo recuperado de las playas de México. (SICT)

El siguiente reto, de acuerdo con los investigadores, es llevar este proceso a una escala industrial, permitiendo que el sargazo se convierta en un insumo útil en obras públicas, especialmente en entidades como Quintana Roo donde el problema es más agudo. Empresas como CARE-Sagarmex trabajan en la Península de Yucatán para perfeccionar el procesamiento industrial de la macroalga. Armando Alonso, representante de la compañía, destaca que solo las soluciones tecnológicas de gran escala podrán dar respuesta efectiva a la magnitud del fenómeno.

El avance en este campo no solo transforma un desecho en materia prima, sino que también ofrece alternativas sostenibles para la construcción, reduciendo la presión sobre los recursos convencionales y mejorando la durabilidad de las obras.

Industria de la construcción con algas: innovación para pavimentos sostenibles

El Instituto Mexicano del Transporte (IMT), dependiente de la SICT, realiza estudios sobre la utilización de esta alga como aditivo en mezclas asfálticas. El Coordinador de Infraestructura de Vías Terrestres, Horacio Delgado Alamilla, señaló que las pruebas actuales buscan determinar la compatibilidad y el rendimiento de la macroalga al integrarla en el pavimiento. Este proceso implica pulverizar el sargazo y mezclarlo a altas temperaturas, logrando que el material se incorpore y modifique las propiedades del pavimento.

La jefa de Laboratorio de Mezclas Asfálticas en Caliente del IMT, Esbeydi Limeta Dionet, detalló que el concentrado obtenido se somete a rigurosos ensayos para evaluar su resistencia física en distintos plazos. El objetivo es asegurar que la solución no solo sea viable en laboratorio, sino también en la aplicación real de carreteras y caminos.

La reutilización del sargazo en la construcción y en el asfalto ya es una realidad en México. Esta innovación permite transformar un problema ecológico en una oportunidad para el desarrollo sostenible, mejorando la calidad de la infraestructura y contribuyendo a la preservación de los ecosistemas costeros.

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