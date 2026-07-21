IPN levanta paro en Escuela Superior de Economía tras más de dos meses: casi el 60% de alumnos votó por retomar las clases

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) forma una nueva asociación civil para fomentar el desarrollo académico.

La Escuela Superior de Economía (ESE) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) levantó el paro de labores que sostenían alumnos desde hace más de dos meses, según informaron las autoridades universitarias.

A través de una tarjeta informativa, las autoridades universitarias informaron que el 58.95% de la comunidad estudiantil votó por entregar las instalaciones y reiniciar las clases.

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La encuesta, aplicada a las y los alumnos de la ESE, reunió la participación de mil 184 estudiantes. De ese total, 698 votos respaldaron el levantamiento del paro, mientras que 486 estudiantes (41.05%) optaron por continuar con la suspensión. El proceso fue supervisado y validado por las autoridades del instituto.

Más de la mitad aprobó el nuevo calendario académico

Además de decidir el fin del paro, la comunidad fue consultada sobre el calendario escolar. El 56.08% aprobó la propuesta consensuada entre autoridades del Área Central, la dirección de la ESE y la Coordinación de la Asamblea Estudiantil. Esta acción permitirá reanudar las actividades administrativas y académicas conforme a un calendario ajustado por el tiempo perdido durante la suspensión.

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El comunicado del IPN detalla que las instalaciones de la Escuela Superior de Economía fueron entregadas a las autoridades este martes en punto de las 9:30 horas. La entrega se realizó en presencia del director de la Dirección de Educación Superior, Marco Antonio Sorcini Muñoz, el director de la ESE, Salvador Monroy Saldívar, y el representante de la Secretaría de Educación Pública, Arturo Cerón.

Presencia institucional y contexto del paro

El paro en la Escuela Superior de Economía se mantuvo durante más de dos meses. Durante este periodo, la comunidad estudiantil organizó asambleas y mesas de trabajo para definir el rumbo de la protesta y las condiciones para su levantamiento.

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El paro tuvo como uno de sus principales detonantes la exigencia de renuncia del director general, Arturo Reyes Sandoval. Los estudiantes lo señalan por presunto desvío de recursos, corrupción y mala administración. La falta de respuesta tanto de la Secretaría de Educación Pública como de la presidencia a estas acusaciones intensificó el conflicto y generó descontento en la comunidad.

Las denuncias sobre la situación interna incluyen la escasez de materiales y reactivos en los laboratorios, instalaciones deterioradas, fallas en el acceso a internet, sanitarios sin insumos y retrasos tanto en los pagos a docentes como en la entrega de becas.

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En su comunicado, el IPN subrayó que la resolución se alcanzó tras un proceso de diálogo entre estudiantes y autoridades, enfocado en restablecer la vida académica y atender las demandas estudiantiles por medio de mecanismos participativos dentro de la Escuela Superior de Economía.