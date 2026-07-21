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El riesgo que corren las hijas de “El Mayo” Zambada tras su sentencia, según analista de la UNAM

Sus hijas y ex parejas son señaladas de lavado de dinero por Estados Unidos por lo que serían el blanco natural a buscar para conseguir los recursos del capo

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Retrato ilustrado de Ismael Zambada en un árbol genealógico. Diez retratos de adultos, cinco siluetas de adultos y una silueta infantil con globo.
Un árbol genealógico ilustrado traza el linaje de Ismael "El Mayo" Zambada, presentando los retratos de diez de sus hijos y seis siluetas de otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la sentencia dictada este lunes contra Ismael El Mayo Zambada, lo diversos escenarios para su familia podrían tomar canales diversos, sin embargo sus hijas son las que correrían las riesgo al ser posibles objetos de persecución por estar acusadas de lavado de dinero, opinó Raúl Benítez Manaut, investigador y académico del centro de investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Viene el tema de herencias. A diferencia de El Chapo Guzmán, tiene más hijos hombres, El Mayo Zambada tiene 16 hijos, en su caso la mayoría son mujeres y muchas de ellas tienen acusaciones en Estados Unidos de lavado de dinero, es por eso que el juicio tendría más ramificaciones, no es una cisa menor. Los hombres ya han tenido procesos en EEUU, pero ahora ellasserían el blanco natural”, opinó el académico de la UNAM.

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Y es que Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro y la OFAC, mantiene bajo vigilancia a las hijas y ex esposas de Ismael “El Mayo” Zambada. Las ha señalado por operar una red de empresas fachada para lavar dinero. A pesar de los señalamientos, las mujeres no cuentan con órdenes de aprehensión vigentes y los negocios continúan operando.

La red de empresas que han sido vinculadas por las autoridades estadounidenses con esta estructura incluye negocios en diversos ramos:

Las 5 empresas fueron señaladas por tener relación con Mónica Zambada desde el 2007. Crédito: Departamento del Tesoro de EEUU
Las 5 empresas fueron señaladas por tener relación con Mónica Zambada desde el 2007. Crédito: Departamento del Tesoro de EEUU

Lecherías y ganadería: Nueva Industria de Ganaderos (Leche Santa Mónica) y Establo Puerto Rico.

Servicios infantiles: Estancia Infantil Niño Feliz (Guardería en Culiacán).

Construcción e inmobiliarias: Jamaro Constructores y el Centro Comercial y Habitacional Lomas (Plaza Lomas).

Servicios y comercio: Multiservicios Jeviz.

Las mujeres de la familia señaladas por su rol en el control y manejo de estos activos son:

El doctor Raúl Benítez Manaut sostiene que el caso de “El Mayo” Zambada sigue abierto pese a una eventual sentencia en Estados Unidos, porque las autoridades de ese país aún podrían profundizar en las rutas del dinero, los familiares y la estructura criminal que rodea al líder del Cártel de Sinaloa.

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Ellos son todos los hijos conocidos de El Mayo Zambada (@internatio56662)
Ellos son todos los hijos conocidos de El Mayo Zambada (@internatio56662)

De acuerdo con el investigador del centro de investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, una de las incógnitas centrales es la información que Ismael Zambada habría entregado durante dos años de declaraciones ante autoridades estadounidenses. En su análisis, realizado en colaboración con José Cárdenas, planteó que ese expediente todavía podría derivar en nuevas líneas de indagación.

El académico dijo a Imagen Noticias que la defensa legal buscaría proteger a la familia del capo ante el riesgo que implicaría admitir abiertamente que colaboró con las autoridades. “Yo creo que eso lo dice el abogado para proteger a la familia, ¿no? Porque son muchos hijos, son muchas hijas. Entonces, si dice: ‘Sí cantó’, pues entonces se las van a despachar (atentar contra ellas)”.

La investigación en Estados Unidos apuntaría al dinero y a los prestanombres

Benítez Manaut explicó que el interés de las autoridades estadounidenses no se limitaría al destino judicial de Zambada. Según su valoración, el seguimiento estaría puesto también en operaciones de lavado de dinero, en la red de colaboradores y en los posibles prestanombres que habrían resguardado bienes y cuentas.

Mayito Flaco, Cártel de Sinaloa, Sinaloa, DEA
(FOTO: DEA)

En esa misma intervención, el especialista citó declaraciones del director de la DEA sobre la parte financiera del caso y afirmó que la agencia buscaría USD 15 mil millones vinculados al lavado de dinero. “La DEA quiere quince mil millones de dólares. No los tiene. El Chapo no tiene ni una camisa a su nombre, no tiene una casa, no tiene ningún terreno”.

Para el investigador de la UNAM, el tamaño de esa cifra vuelve improbable que el dinero esté concentrado en un solo punto. Su hipótesis es que esos recursos estarían distribuidos entre miles de personas, cuentas bancarias y mecanismos de resguardo dentro de México.

“Pues imagínate cómo vas a depositar quince mil millones de dólares, ¿en qué? ¿En dónde? ¿En qué bancos? ¿En qué financieras? Entonces, está distribuido entre miles de personas”, afirmó el académico al medio.

El riesgo para la familia estaría ligado a las disputas internas del narco

Benítez Manaut advirtió que la posibilidad de que Zambada hubiera proporcionado información sensible podría detonar reacciones dentro de los grupos ligados al narcotráfico. En ese escenario, las hijas del capo ocuparían un lugar de alta vulnerabilidad por su papel como posibles intermediarias.

“Se pueden enojar, se pueden enojar, decir pues nos está balconeando a todos, quieren su dinero los gringos y entonces, no lo vamos a permitir. ¿Y quién es el intermediario? Las hijas”, dijo al noticiario.

El especialista también subrayó que el caso ocurre en medio de disputas internas entre facciones relacionadas con el narcotráfico. A su juicio, esa combinación entre pugnas criminales, dinero oculto y posibles delaciones mantiene vivas las pesquisas alrededor de Ismael Zambada.

En su lectura, la prioridad de Estados Unidos sería recuperar recursos antes de cerrar otros frentes del caso. “Al final de cuentas, los gringos primero van por el dinero y lo demás va acompañando ese gran paquete”, señaló Benítez Manaut.

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