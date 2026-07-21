Gilberto Mora sigue en la mira de grandes de Europa: le sale nueva “novia” a la joven promesa

Hace algunos días la permanencia de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana fue confirmada tras varias semanas de especulación (Ilustración: Jesús Aviles)

Gilberto Mora, la joven promesa del futbol mexicano, ha sido puesto en el radar de distintos equipos europeos, y aunque todavía no puede emigrar por ser menor de edad, le ha salido una nueva “novia”.

Durante la última Copa del Mundo, el jugador mexicano no solo integró la plantilla nacional, sino que también fue el futbolista más joven en disputar el torneo. Su actuación en el certamen internacional elevó su perfil, al punto de ser considerado por observadores como una de las mayores proyecciones del fútbol nacional.

PUBLICIDAD

El jugador mexicano Gilberto Mora durante el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Ecuador correspondiente a la fase de 16avos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Borussia Dortmund estaría interesado en Gilberto Mora

El interés del Borussia Dortmund en Gilberto Mora representa un nuevo capítulo en el futuro del joven futbolista mexicano. Según información atribuida a Lothar Matthäus a través del medio alemán BILD, el club alemán ha comenzado a explorar la posibilidad de fichar a la promesa nacional.

El crecimiento de su rendimiento y la proyección de su talento se reflejan en el mercado de transferencias, donde actualmente su valor ha alcanzado los 10 millones de euros. Esta cifra coloca al jugador entre las promesas más valiosas de su generación y anticipa nuevas oportunidades tanto a nivel nacional como internacional.

PUBLICIDAD

El futbolista chiapaneco fue la gran revelación de la selección mexicana en el Mundial 2026, que concluirá el próximo 19 de julio

Mora se queda en Xolos esta temporada

Hace algunos días la permanencia de Gilberto Mora en Xolos de Tijuana fue confirmada tras varias semanas de especulación sobre su futuro. Jorge Hank Rhon, propietario del club fronterizo, informó que el juvenil continuará en la institución para el torneo Apertura 2026, respaldado por un contrato de tres años considerado histórico para la cantera local.

El club ha mostrado su confianza en el mediocampista al otorgarle el dorsal número 10, un gesto que suele reservarse para jugadores con peso dentro del plantel. Esta decisión refleja el deseo de Xolos de convertir a Mora en un referente durante su proceso de maduración futbolística.

PUBLICIDAD

La continuidad del jugador en el equipo responde a la estrategia del club y al marco regulatorio actual, que impide a los menores de edad concretar transferencias internacionales a menos que se lleven a alguien de su familia. De este modo, el talento mexicano permanecerá en la frontera mientras cumple la mayoría de edad, lo que posterga cualquier posible salto al fútbol europeo, a pesar del interés de clubes como el Borussia Dortmund.

Mexico's midfielder #19 Gilberto Mora reacts during the 2026 World Cup round of 32 football match between Mexico and Ecuador at the Mexico City Stadium in Mexico City on June 30, 2026. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP)

Números de Mora

La aparición de un joven talento en la Copa del Mundo 2026 dejó una marca imborrable en el torneo, al convertirse en el segundo futbolista más joven que ha disputado una fase de eliminación directa en la historia del certamen, con apenas 17 años y 259 días. Solo Pelé había logrado una hazaña similar a menor edad.

PUBLICIDAD

Durante el campeonato, el jugador participó en cuatro partidos, acumulando un total de 216 minutos sobre el césped. Su desempeño técnico se reflejó en su alta precisión de pases, con un 93% de efectividad: completó 76 de los 81 intentos realizados.

Gilberto Mora regresó a las canchas tras la lesión que lo dejó más de dos meses fuera (X@Xolos)

El récord histórico llegó en el duelo de octavos de final frente a Ecuador, instancia en la que se reafirmó la relevancia de su presencia en el plantel nacional al sumar experiencia en rondas decisivas a una edad inusitada.

PUBLICIDAD

En la Liga MX, previo al arranque del torneo Apertura 2026, el jugador mantuvo la atención del público y los analistas. Durante el Clausura 2026, logró anotar un gol en un partido frente al Pachuca, consolidando su perfil ofensivo y su capacidad de influir en el marcador.