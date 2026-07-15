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Kun Agüero aconseja a Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026

El exdelantero consideró que a los 17 años no resulta sencillo alcanzar ese nivel y advirtió sobre la presión del entorno

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Sergio Agüero recomendó a Gilberto Mora mantenerse enfocado después de su debut con la selección mexicana en el Mundial 2026.
Sergio Agüero recomendó a Gilberto Mora mantenerse enfocado después de su debut con la selección mexicana en el Mundial 2026.

Sergio Agüero recomendó a Gilberto Mora mantenerse enfocado después de su debut con la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El exdelantero consideró que a los 17 años no resulta sencillo alcanzar ese nivel y advirtió sobre la presión del entorno y los elogios excesivos, según explicó en entrevista con ESPN.

Agüero señaló que la carrera de Mora apenas comienza y subrayó la importancia de apoyarse en la familia. El argentino consideró que la disciplina y el respeto serían determinantes para que cualquier equipo grande se interesara por el joven futbolista.

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El exjugador insistió en que Mora debe rodearse de personas confiables y no dejarse influenciar por comentarios externos. Agüero destacó que el mexicano tiene por delante una carrera larga y deseó que pueda sostenerse muchos años en el máximo nivel.

“El consejo es que siga de la misma manera y que nada de, de, del entorno lo, lo desenfoque en, en su objetivo. Eh, el tema es que él ya por tener 17 años, que no es fácil debutar y jugar en la selección, eh, lo que tiene que, que estar es apoyarse sobre todo de la familia, no, no escuchar, eh, por ahí, eh, tonterías que, que dice algún entorno de que él es muy bueno, que se cree que lo hace, ¿no? Lo halagan tanto que por ahí creo que es, es un problema para él, para el futuro. Él tiene que centrarse en lo que está haciendo, rodearse de buena gente, eh, seguir de ser respetuoso, disciplinado y yo creo que lo van a querer cualquier, cualquier equipo grande lo va, lo va a querer, pero, pero bueno, tiene que seguir de esta manera, es muy chico, eh, le queda una carrera todavía larga, así que esperemos que lo siga haciendo de esta manera y que, que esté muchos años en este nivel, que no es fácil”

Gil en el Mundial 2026

El recorrido de “Morita” en el Mundial 2026 quedó grabado en la historia del fútbol mexicano con múltiples registros inéditos. El mediocampista de Xolos logró hacerse con la titularidad en la etapa decisiva del torneo y se transformó en el futbolista mexicano de menor edad en iniciar un partido de Copa del Mundo. Esta hazaña no solo estableció un nuevo récord para México, sino que también lo ubicó como el segundo jugador más joven en disputar una fase de eliminación directa en la historia de los mundiales, solo detrás de Pelé.

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En la fase de grupos, Gil se afianzó como elemento indispensable en el mediocampo de la Selección Mexicana. Su desempeño frente a Ecuador fue especialmente destacado y recibió reconocimiento de la propia FIFA, que subrayó su capacidad y madurez pese a su juventud.

Ya en octavos de final, el seleccionado mexicano se midió ante Inglaterra y Gilberto Mora repitió como titular. Jugó durante 60 minutos hasta que Santiago Giménez ingresó para sustituirlo. Al finalizar el encuentro y consumarse la eliminación, protagonizó un momento emotivo al intercambiar su camiseta número 19 con Jude Bellingham, gesto que atrajo el interés de la prensa internacional.

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