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Papá de Gilberto Mora llega a Xolos de Tijuana de cara al Apertura 2026: qué puesto tendrá el padre de la “Joya mexicana”

Abreu subrayó que la llegada de Mora padre genera una situación inédita en el futbol nacional

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Sebastián “Loco” Abreu confirmó la incorporación del papá de Gil “Morita”, Gilberto Mora Olaya, conocido como “la magia”, al cuerpo técnico de Xolos de Tijuana como auxiliar (Jovani Pérez)
Sebastián “Loco” Abreu confirmó la incorporación del papá de Gil “Morita”, Gilberto Mora Olaya, conocido como “la magia”, al cuerpo técnico de Xolos de Tijuana como auxiliar (Jovani Pérez)

Sebastián “Loco” Abreu confirmó la incorporación del papá de Gil “Morita, Gilberto Mora Olaya, conocido como “la magia”, al cuerpo técnico de Xolos de Tijuana como auxiliar, en sustitución de Pintos.

Abreu destacó la trayectoria de Mora Olaya y lo describió como un técnico con auténtica “magia” en su estilo, diferenciándolo de su hijo, Gilito, quien también estuvo vinculado al futbol profesional. El entrenador señaló que la decisión busca aportar experiencia y conocimiento al equipo, resaltando la importancia de sumar figuras que dejaron huella en el futbol mexicano y en el club fronterizo.

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En entrevista con Claro Sports, Abreu subrayó que la llegada de Mora padre genera una situación inédita en el futbol nacional, ya que por primera vez dos padres forman parte del cuerpo técnico y trabajan junto a sus respectivos hijos en el mismo club, ya que su hijo también forma parte de la institución.

El jugador de 17 años continuará su formación en nuestro país.
El jugador de 17 años continuará su formación en nuestro país. (TW Xolos)

El uruguayo consideró que este hecho fue poco común y representó una oportunidad única tanto en lo profesional como en lo personal, al permitir que ambas duplas familiares compartieran la experiencia dentro de la institución fronteriza.

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Futuro de Morita tras terminar su participación en el Mundial

La representante de Mora, Rafaela Pimenta, pidió que no se le atribuya al joven la obligación de “salvar” al futbol mexicano. Explicó que esperar demasiado de Mora podría impactar negativamente en su crecimiento profesional y puntualizó: “No me parece bien que pongamos a México en sus hombros. No porque él no quiera esa responsabilidad, sino porque tenemos que dejar que vaya un paso a la vez”.

El jugador ya tuvo oportunidad de acudir al lugar en donde le mostraron el cariño que siente la ciudad por él.
El jugador ya tuvo oportunidad de acudir al lugar en donde le mostraron el cariño que siente la ciudad por él. (IG @mode_nbc)

Pimenta también indicó que Mora no podría incorporarse a un club extranjero hasta que cumpla la mayoría de edad en octubre de 2026, lo que situaría la primera oportunidad de transferencia internacional en enero de 2027. Además, el contrato con Xolos de Tijuana fue renovado hasta 2029 e incorpora condiciones para facilitar una futura salida.

Tras la actuación de Mora con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, circularon rumores sobre su posible traspaso al futbol europeo. Su agente confirmó el interés de varios equipos importantes, pero recalcó que el mediocampista debe avanzar “paso a paso” y evitar decisiones apresuradas.

Gilberto Mora regresó a las canchas tras la lesión que lo dejó más de dos meses fuera (X@Xolos)
Gilberto Mora regresó a las canchas tras la lesión que lo dejó más de dos meses fuera (X@Xolos)

¿Quién es el papá de Gilberto Mora?

Gilberto Mora Olayo es un exfutbolista mexicano originario de Chiapas. Desarrolló su carrera principalmente como mediocampista zurdo y se caracterizó por su capacidad técnica y su aporte defensivo en el terreno de juego.

Durante el periodo de 2002 a 2008, militó con los Felinos de la Universidad Autónoma de Chiapas, donde se volvió una figura relevante para el club. En el Clausura 2003, Mora Olayo fue determinante para evitar el descenso de su equipo, al anotar un gol de tiro libre en la última jornada frente a Tecos, acción que aseguró la permanencia del club en la división.

A lo largo de su trayectoria, Gilberto Mora Olayo destacó no solo por su liderazgo dentro del campo, sino también por su influencia en la historia reciente del futbol chiapaneco. Su legado continúa a través de su hijo, quien sigue sus pasos como mediocampista zurdo.

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