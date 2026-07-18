México busca el tricampeonato en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

(Conade)

México iniciará un nuevo ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028 con el objetivo de mantener su dominio regional en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, una competencia que reunirá a 37 países y que celebrará el centenario de su creación.

La justa multideportiva se llevará a cabo en República Dominicana del 24 de julio al 8 de agosto, aunque algunas disciplinas comenzarán actividades desde el 20 de julio. El certamen tendrá como sede principal el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y celebrará por tercera ocasión una edición en territorio dominicano.

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La delegación mexicana llegará con la misión de defender los títulos conseguidos en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023, donde terminó como líder del medallero general y se consolidó como la potencia deportiva de la región.

México llega como campeón defensor con más de 700 atletas

(Conade)

El equipo mexicano estará encabezado por los abanderados Gabriela Rodríguez y Juan Manuel Celaya, ambos subcampeones mundiales y representantes olímpicos, quienes liderarán a una delegación integrada por más de 700 atletas en disciplinas individuales y de conjunto.

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México buscará conquistar por tercera ocasión consecutiva el primer lugar de la competencia después de sus actuaciones en las últimas dos ediciones. En Barranquilla 2018, la delegación nacional finalizó con 341 medallas, mientras que en San Salvador 2023 alcanzó 353 preseas, resultados que le permitieron superar a potencias regionales como Cuba y Colombia.

Durante la edición salvadoreña, los deportistas mexicanos dominaron en 18 disciplinas, con actuaciones destacadas en natación, tiro deportivo y gimnasia rítmica, además de registrar la mejor participación histórica del país en esta competencia.

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Para Santo Domingo 2026, México contará con atletas que han destacado en escenarios internacionales, entre ellos Alegna González, Alejandra Ortega, Alejandra Valencia, Ángela Ruiz, Erick Portillo, Uziel Muñoz, Osmar Olvera, Kenia Lechuga y Yareli Salazar.

Santo Domingo 2026 reunirá a más de 6 mil 500 deportistas en 40 disciplinas

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 contarán con la participación de más de 6 mil 500 atletas que competirán en 40 disciplinas deportivas durante dos semanas de actividades.

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La ceremonia de inauguración se realizará el viernes 24 de julio en el Estadio Félix Sánchez, ubicado dentro del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, donde se dará el arranque oficial del evento junto a Colí, la mascota oficial de la competencia.

Aunque la apertura formal será el 24 de julio, el calendario deportivo comenzará antes con el torneo de polo acuático femenil, programado para iniciar el lunes 20 de julio.

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Con la mira puesta en el siguiente ciclo olímpico, México buscará en Santo Domingo 2026 ampliar su dominio regional y continuar como líder del medallero en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.