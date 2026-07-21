México Deportes

Mano dura en la Liga MX: identifican y vetan de por vida a los aficionados que armaron la pelea en el estadio del Atlético San Luis

La directiva aplicará nuevas medidas para reforzar la seguridad y priorizar la convivencia en las instalaciones deportivas

Guardar
Google icon
Atlético de San Luis veta a aficionados que agredieron a aficionados de Cruz Azul (X/ @AtletideSanLuis)
Atlético de San Luis veta a aficionados que agredieron a aficionados de Cruz Azul (X/ @AtletideSanLuis)

La pelea entre aficionados durante el Atlético San Luis vs Cruz Azul en el Estadio Libertad Financiera ya trajo consecuencias, el club potosino informó que identificaron a las personas luego de los hechos ocurridos al término del partido de la Jornada 1 del Apertura 2026.

El club dio a conocer que ubicó a cada uno de los involucrados en el altercado y advirtió que aplicará “las medidas disciplinarias y sanciones correspondientes” a todos ellos. Esa determinación implica que no podrán volver a ingresar a partidos de Liga MX, de acuerdo con lo que establece el reglamento.

PUBLICIDAD

Tras la remontada de Cruz Azul, que ganó 3-2, varios asistentes dejaron sus lugares en las tribunas y protagonizaron una riña en las inmediaciones del inmueble. La pelea causó caos entre aficionados que buscaban resguardo.

Atlético San Luis veta a aficionados que protagonizaron pelea con fans de Cruz Azul

Atlético San Luis veta a aficionados que protagonizaron pelea con fans de Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)
Atlético San Luis veta a aficionados que protagonizaron pelea con fans de Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Atlético San Luis difundió un comunicado después de los hechos violentos registrados al final del encuentro entre ambos equipos, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. En ese posicionamiento, la institución señaló que actuó en coordinación con el personal de seguridad del estadio para lograr la plena identificación de las personas involucradas.

PUBLICIDAD

El equipo también adelantó que impondrá las sanciones pertinentes con el objetivo de evitar que se repitan incidentes similares: “En coordinación con el personal de seguridad del estadio, se identificó plenamente a las personas involucradas en el altercado”, se lee en el comunicado. En el mismo mensaje, la directiva condenó cualquier manifestación de violencia dentro y en los alrededores del estadio.

“Como institución, condenamos cualquier manifestación de violencia dentro y en las inmediaciones de nuestro estadio. Nuestras acciones continuarán encaminadas a mejorar la experiencia de todas las personas que asisten al inmueble y a promover un ambiente seguro, respetuoso y de sana convivencia”.

Comunicado del Atlético de San Luis (www.atleticodesanluis.mx/noticias/2409/Comunicado-Oficial)
Comunicado del Atlético de San Luis (www.atleticodesanluis.mx/noticias/2409/Comunicado-Oficial)

Entre los puntos que remarcó el club están la identificación plena de los involucrados, la aplicación de medidas disciplinarias, el veto de acceso a partidos de Liga MX y la coordinación con personal de seguridad y autoridades.

La institución también reiteró que sus acciones buscarán mejorar la experiencia de quienes acuden al estadio. Su postura, según expuso, apunta a mantener un ambiente seguro, respetuoso y de sana convivencia para la afición.

En ese sentido, Atlético San Luis llamó a sus seguidores a acudir con confianza a los partidos. Aseguró que el personal del club, junto con las autoridades y los servicios de seguridad externos, mantendrá como prioridad la integridad y el bienestar de los asistentes.

“Invitamos a nuestra afición a asistir con confianza a los partidos de nuestro equipo, con la certeza de que el personal del club, en coordinación con las autoridades y los servicios externos de seguridad, mantendrá como prioridad la integridad y el bienestar de todos los asistentes”, precisó el club.

Aficionados de San Luis protagonizan pelea con fans de Cruz Azul

De acuerdo con los videos difundidos en redes sociales, el conflicto empezó entre aficionados que estaban en la zona de palcos y seguidores ubicados en otras localidades. En las imágenes se aprecia que algunos asistentes en palcos, presuntamente bajo los efectos del alcohol, comenzaron a arrojar cerveza y a reclamar a otros presentes.

Esa secuencia elevó la tensión hasta derivar en golpes y empujones en los alrededores del estadio. Con ese antecedente, el club sostuvo que mantendrá el trabajo cotidiano para reforzar la experiencia de la afición en el Estadio Libertad Financiera.

Temas Relacionados

Atlético San LuisCruz AzulLiga MXsanciónaficiónmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Sylvia Pasquel reacciona a las declaraciones de Enrique Guzmán y las intenciones de aborto de Silvia Pinal

La actriz habló de la supuesta intención de aborto de Silvia Pinal con Luis Enrique y Alejandra Guzmán

Sylvia Pasquel reacciona a las declaraciones de Enrique Guzmán y las intenciones de aborto de Silvia Pinal

Ulises Lara rechaza acusaciones públicas tras su salida de la FGR: “Me conduje conforme al marco legal”

El columnista Raymundo Riva Palacio señaló previamente que Lara habría sido cesado tras la liberación de un presunto líder del Cártel del Noreste

Ulises Lara rechaza acusaciones públicas tras su salida de la FGR: “Me conduje conforme al marco legal”

La Casa de los Famosos México confirma a Brianda Deyanara como nueva habitante

Los rumores sobre la participante ya habían surgido horas antes

La Casa de los Famosos México confirma a Brianda Deyanara como nueva habitante

El Gobierno refinancia la deuda a 10 años por un equivalente a 6 mil 763 millones de pesos

La operación recompra bonos para alargar 3.64 años el plazo promedio del compromiso

El Gobierno refinancia la deuda a 10 años por un equivalente a 6 mil 763 millones de pesos

Los 4 documentos con los que un mexicano puede entrar legalmente a EEUU sin visa tradicional

Cuatro documentos aceptados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza facilitan el ingreso de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, cada uno con requisitos y condiciones específicas

Los 4 documentos con los que un mexicano puede entrar legalmente a EEUU sin visa tradicional
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

Para el embajador Ronald Johnson la condena a “El Mayo” Zambada envía “un mensaje claro” a los criminales

Caso Mayo Zambada: ¿cómo actúa una persona con deterioro mental o alzheimer?

Esta es la carta completa que leyó “El Mayo” Zambada antes de recibir condena de cadena perpetua

Gobierno de Zacatecas reconoce presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa tras la jornada que dejó 10 muertos

ENTRETENIMIENTO

Sylvia Pasquel reacciona a las declaraciones de Enrique Guzmán y las intenciones de aborto de Silvia Pinal

Sylvia Pasquel reacciona a las declaraciones de Enrique Guzmán y las intenciones de aborto de Silvia Pinal

La Casa de los Famosos México confirma a Brianda Deyanara como nueva habitante

Fede Vigevani confiesa por qué entró a La Casa de los Famosos México 2026, “no fue por dinero”

Luisito Comunica se disculpa con ARMY tras criticar a BTS en final del Mundial 2026

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

DEPORTES

Alejandra Valencia asegura que atletas enfrentan incertidumbre sobre apoyos económicos para los Juegos Centroamericanos 2026

Alejandra Valencia asegura que atletas enfrentan incertidumbre sobre apoyos económicos para los Juegos Centroamericanos 2026

Clara Brugada asegura que la CDMX fue la mejor sede del Mundial 2026

México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026

Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs Pumas de la jornada 2 de la Liga MX

Sheinbaum abandera a la Delegación Mexicana de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026