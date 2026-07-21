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Para el embajador Ronald Johnson la condena a “El Mayo” Zambada envía “un mensaje claro” a los criminales

El representante diplomático de Estados Unidos en México afirma que quienes distribuyen fentanilo terminarán por responder

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Ronald Johnson identificó a Ismael “El Mayo” Zambada como cofundador del Cártel de Sinaloa. EFE/Sáshenka Gutiérrez
Ronald Johnson identificó a Ismael “El Mayo” Zambada como cofundador del Cártel de Sinaloa. EFE/Sáshenka Gutiérrez

El embajador de Estados Unido sen México, Ronald Johnson, celebró este 20 de julio la condena a cadena perpetua contra Ismael “El Mayo” Zambada, a quien identificó como cofundador del Cártel de Sinaloa, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

“La justicia siempre alcanza a los criminales. La sentencia de cadena perpetua contra Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, envía un mensaje claro: quienes envenenan a nuestras comunidades con fentanilo y generan violencia rendirán cuentas, sin importar quiénes sean ni cuánto tiempo haya pasado”, escribió Ronald Johnson.

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Sentencian a Ismael “El Mayo” Zambada a cadena perpetua en Estados Unidos

Estados Unidos cerró el proceso penal contra Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, con la mayor sanción económica solicitada en un caso de narcotráfico en ese país. (Elizabeth Williams via AP)
Estados Unidos cerró el proceso penal contra Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, con la mayor sanción económica solicitada en un caso de narcotráfico en ese país. (Elizabeth Williams via AP)

El juez federal Brian Cogan impuso a Ismael “El Mayo” Zambada una orden de confiscación por 15 mil millones de dólares y lo sentenció a cadena perpetua este lunes 20 de julio en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con lo que Estados Unidos cerró el proceso penal contra uno de los cofundadores del Cártel de Sinaloa y fijó la mayor sanción económica solicitada en un caso de narcotráfico en ese país.

La cifra rebasa en 2 mil 400 millones de dólares el decomiso ordenado en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, valuado en 12 mil 600 millones de dólares. El monto que ahora enfrenta Zambada parte de la premisa de que la organización obtuvo durante décadas ganancias multimillonarias por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

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Esta orden derivó de la solicitud presentada por fiscales federales encabezados por Joseph Nocella Jr., quienes sostuvieron que esa cantidad corresponde a los recursos generados por la estructura criminal. La resolución se dictó como parte del proceso penal seguido contra Zambada ante esa corte de Nueva York.

Esta confiscación no equivale a dinero ya asegurado

Retrato de Ismael "El Mayo" Zambada con bigote, camisa azul y la bandera de Estados Unidos de fondo. Billetes de cien dólares flotan en el aire.
La confiscación de 15 mil millones de dólares superó el decomiso ordenado en 2019 contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, valuado en 12 mil 600 millones de dólares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los 15 mil millones de dólares no corresponden a cuentas bancarias localizadas, propiedades ya aseguradas ni bienes decomisados directamente al narcotraficante. Se trata de una estimación del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las ganancias que habría obtenido el grupo criminal mediante actividades ilícitas.

El procedimiento permite al gobierno estadounidense reclamar bienes derivados del delito, pero la recuperación efectiva de la cantidad dependerá de investigaciones posteriores para ubicar activos, cuentas, inmuebles y empresas vinculadas con las finanzas de la organización.

La base de la confiscación fue el acuerdo de culpabilidad firmado por Zambada, quien reconoció su responsabilidad en las operaciones del Cártel de Sinaloa y aceptó que la organización generó miles de millones de dólares. A partir de ese reconocimiento, la fiscalía pidió una sanción patrimonial de magnitud inédita.

Especialistas en seguridad consultados por DW advirtieron que convertir una orden judicial de ese tamaño en recursos efectivamente recuperados es un proceso complejo. La razón, según esos análisis citados por el medio, es que las estructuras financieras del narco suelen dispersarse mediante prestanombres, empresas fachada y operaciones en varios países.

La carta de Ismael “El Mayo” Zambada pide perdón y afirma que la violencia “debe terminar”

“El Mayo” Zambada leyó una carta ante el juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Crédito: Redes Sociales
“El Mayo” Zambada leyó una carta ante el juez Brian Cogan en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Crédito: Redes Sociales

Ismael El Mayo Zambada leyó este lunes 20 de julio una carta ante el juez Brian Cogan antes de recibir cadena perpetua en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde asumió plena responsabilidad por sus crímenes, pidió perdón a las víctimas y dijo que la violencia “debe terminar”. La periodista Azucena Uresti difundió en redes sociales el texto íntegro de la carta horas después de conocerse la sentencia.

En la carta, el capo explicó por qué no fue a juicio: “No fui a juicio porque no quería negar la verdad. También escribió: “Lo que hice estuvo mal. No hay justificación para ello”.

La misiva presentado ante la corte no buscó matizar su responsabilidad. Zambada afirmó que entiende el deber de las autoridades de proteger a la sociedad y aceptó que sus actos lo colocaron “en el lado opuesto a ese deber”.

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