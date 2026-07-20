Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

Karely Ruiz celebró el bautizo de su hija Madisson en Monterrey con una fiesta de gran formato coordinada por Dreams Planner by CH. (Instagram @claryherrera)

La celebración del bautizo de Madisson, hija de la influencer regiomontana Karely Ruiz, reunió a familiares y amigos en un evento de gran formato en Monterrey.

La jornada se distinguió por la producción detallada y la participación activa de la comunidad digital, que ha dado seguimiento a cada momento de la vida familiar de la modelo a través de redes sociales.

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La organización del evento estuvo a cargo de Dreams Planner by CH, bajo la dirección de Clarybel Herrera, responsable de la decoración, la logística y la integración de elementos personalizados en cada área del salón.

La recepción incluyó juegos inflables, un carrusel y estaciones de recuerdos para los asistentes más jóvenes y adultos, con artículos bordados y una barra de dulces.

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Familia y seguidores acompañan el proceso desde el embarazo

Desde el nacimiento de Madisson, el 2 de febrero de 2025, Karely mantiene una comunicación constante con sus seguidores, a quienes involucra en los preparativos y decisiones familiares.

En las semanas previas al parto, la modelo publicó videos revisando la maleta para el hospital. Desde entonce llama “tías de Madisson” a su comunidad digital.

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Al describir el nacimiento, Karely expresó que fue “un camino duro y difícil pero cada segundo valió la pena”.

Desde el nacimiento de Madisson, el 2 de febrero de 2025, Karely mantiene una comunicación constante con sus seguidores, a quienes involucra en los preparativos y decisiones familiares. (Fotos: @karelyruiz, Instagram)

Vestimenta y decoración: la identidad visual de la fiesta

La ceremonia religiosa se realizó en un recinto decorado en blanco y rosa, con arreglos florales y una imagen central de la Virgen de Guadalupe.

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El acceso al altar fue decorada con un camino de pétalos y velas. Los atuendos mantuvieron la misma línea de color: Madisson portó un ropón de encaje y capota, Karely eligió un vestido blanco corte sirena, y Johnny asistió con un traje blanco.

La recepción se transformó en un espacio con techos de tela y candelabros de cristal. Una pista personalizada con el nombre de la homenajeada y una pantalla gigante proyectaron imágenes de la niña.

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El photocall de la entrada, decorado con una cruz dorada y globos, recibió a los invitados para capturar fotografías con la familia.

La influencer compartió detalles del bautizo de su hija en Monterrey y sorprendió a sus seguidores. (Karely Ruiz)

Juegos y obsequios personalizados en la fiesta

El equipo de Dreams Planner by CH cuidó la uniformidad cromática en cada elemento del evento. Los juegos inflables y el carrusel vintage fueron diseñados en color blanco, integrándose al ambiente general.

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Para los niños, se instalaron áreas de actividades con cuadernos para colorear y crayolas personalizadas.

Uno de los puntos principales del evento fue la estación “Boutique Madisson”, donde los invitados recibieron recuerdos del bautizo.

Entre los artículos se destacan bolsas conmemorativas, termos, libretas y diarios de oración. Cada objeto presentaba el nombre de la homenajeada o detalles en listón y bordado.

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La organización del evento incluyó mobiliario elegante, iluminación cálida y arreglos florales monumentales.

El equipo de producción verificó que cada área cumpla con la línea visual definida para la celebración.

Reacción de redes sociales y comunidad digital

Las publicaciones de Karely sobre el bautizo de Madisson han generado miles de reacciones y comentarios.

Los seguidores resaltan la decoración y la participación familiar. Usuarios señalan que la atención al detalle y los regalos personalizados distinguen el evento de otras celebraciones similares.

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La influencer compartió que su objetivo fue crear una experiencia que su hija recuerde en el futuro y mostró en sus perfiles la convivencia con familiares y amigos cercanos.

En una de sus publicaciones compartió un tierno mensaje: “Hoy nuestra bebé Madisson recibió una de las bendiciones más hermosas. Que Dios la acompañe, la proteja y llene su vida de amor y luz”.

La jornada concluyó con la entrega de recuerdos y la despedida de los invitados.

La familia agradeció la asistencia y compartió imágenes de la celebración, la cual se mantiene como uno de los momentos más comentados en la comunidad digital de la modelo.