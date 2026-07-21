La Casa de los Famosos México confirma a Brianda Deyanara como nueva habitante

(Captura de pantalla)

Horas antes del anuncio oficial, Brianda Deyanara ya figuraba entre las filtraciones como habitante de La Casa de los Famosos México, ahora su participación será oficial en la nueva temporada.

“@DeyanaraBrianda se une a #LaCasaDeLosFamososMx. Preparen sus palomitas porque el contenido empieza ahora GRAN ESTRENO domingo 26 de julio, 8:30 p.m. por #LasEstrellas y 24/7 por #ViX#Original”, se pudo leer en la cuenta oficial del reality.

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De esta manera, la influencer Brianda se convierte en la integrante número 13 del reality, fue anunciada después de Fede Vigevani.

Qué pistas había de Brianda en La Casa de los Famosos

La influencer obtuvo su propia caja de muñeca, fiel a su estética rosa y femenina (X/@LaCasaFamososMx)

Según los adelantos del programa, la identidad de la nueva habitante se ha sugerido a través de guiños visuales: un botón de “like” (emblema de las redes), una máquina de garra repleta de teléfonos y cámaras, y una camioneta rosada.

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La aparición de una figura femenina vestida completamente de rosa refuerza la teoría de que la elegida sería Brianda, conocida también por su estética asociada a la “Barbie”, incluso fue presentada en cajas de muñeca.

Este detalle no ha pasado desapercibido entre quienes siguen de cerca las pistas del reality.

Quién es Brianda Deyanara

La influencer, cuyo nombre completo es Brianda Deyanara Moreno Guerrero, cuenta con una presencia destacada en plataformas digitales.

Nacida en Tijuana en agosto de 1995, saltó a la fama gracias a su contenido de belleza y moda en redes sociales.

Con el paso del tiempo, acumuló una comunidad de 1,7 millones en YouTube, 12,5 millones en Instagram y 35,7 millones en TikTok, cifras que la convierten en una de las creadoras más seguidas del ámbito mexicano.

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Fede Vigevani revela por qué ingresó a La Casa de los Famosos

La confirmación de Fede Vigevani como el doceavo habitante de La Casa de los Famosos México 2026 generó sorpresa entre sus seguidores.

El creador de contenido uruguayo aclaró que su ingreso al reality de Televisa no responde a motivos económicos ni a una oferta millonaria.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En diálogo con Maxine Woodside, Vigevani subrayó: “No es un tema económico, cero”.

El influencer reconoció que muchos especularon que su participación obedecía a un gran pago, pero desmintió esa versión, afirmando que su motivación es completamente distinta.

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El motivo principal que llevó a Vigevani a aceptar la invitación fue la búsqueda de un nuevo público y la intención de sumar una experiencia diferente a su carrera.

El propio uruguayo expresó que la exposición en el programa le permitirá ser reconocido por “un público diferente y más grande”.

Estrategia digital para no perder presencia

Antes de ingresar a la casa, el influencer diseñó una estrategia para mantener activo su canal de YouTube y sus redes sociales.

Grabó varios videos con antelación y delegó en su equipo de editores la tarea de publicar el contenido durante su ausencia.

El creador explicó que, a diferencia de su rutina habitual, no podrá controlar detalles como la música o la edición final de los videos.

Esa limitación lo obliga a confiar en su equipo, ya que “no voy a poder corregir… porque no tendré tiempo, porque estoy encerrado en la casa”.

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En respuesta a quienes se preguntan cómo gestionará sus plataformas estando aislado, Vigevani aclaró que los videos ya están listos y programados para su publicación. “Mis editores van a hacer un gran trabajo y van a ser los encargados de subir todo el contenido cuando yo esté adentro”, afirmó.

Adaptación y expectativas dentro del reality

Sobre la convivencia, Vigevani anticipó que solo conoce a Ese Pérez, con quien colaboró anteriormente, y a una participante anunciada recientemente, cuyo nombre no reveló. El influencer admitió que ciertas dinámicas de la vida compartida, como el desorden, le causan estrés, pero está dispuesto a adaptarse a la experiencia de exposición continua del formato.

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