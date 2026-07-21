Luisito Comunica se disculpa con ARMY tras criticar a BTS en final del Mundial 2026

Luisito Comunica se dijo aterrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 fue el primero en tener un show de medio tiempo, los artistas elegidos fueron Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber y BTS, grupo surcoreano que fue criticado por Luisito Comunica.

El creador de contenido consiguió boletos junto a Ari Tenorio en la parte más alta del estadio, compartió su experiencia a través de historias de Instagram desde su llegada hasta su salida, felicitó a ambos equipos y se sinceró sobre los shows.

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Según el influencer, nadie en el estadio Estadio Nueva York Nueva Jersey parecía entusiasmado por la actuación de BTS, quienes cantaron Dynamite.

Cabe señalar que Luisito Comunica también criticó los shows de los otros famosos y siguió publicando historias hasta que recibió supuestas amenazas de ARMY —fandom de BTS—.

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"Tengo miedo, no es broma, los fans de BTS amenazan muy feo", confesó el influencer (Instagram/luisitocomunica)

Qué dijo Luisito Comunica de BTS

En cuanto a BTS, el influencer aseguró que no lograron emocionar a la multitud:

Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad NADIE.

Está bien chistoso, se nota y no veo a nadie emocionado, la gente está viendo pero definitivamente esto es un evento de fans de futbol, no hay más.

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Luisito Comunica se disculpa

Al día siguiente de sus publicaciones, Luisito Comunica se reconoció arrepentido por haber juzgado a BTS y dijo que genuinamente disfruta su música, pero se dijo asustado e incluso aterrado.

En un tono visiblemente inquieto, confesó haber sido amenazado:

“Los saludo esta mañana un tanto aterrado, que esa es la palabra. Tengo miedo, que se sepa. No es broma, de verdad tengo miedo porque esta mañana me desperté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome, amenazándome”.

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REUTERS/Mike Segar

El influencer explicó que su error fue mostrar imágenes del estadio donde, según su apreciación, el público no parecía emocionado con el grupo de K-pop.

“Ayer cometí el error de enseñar un ángulo del estadio en el cual la gente, pues no se veía realmente emocionada de ver la agrupación, no parecían conocer la música y lo comenté”, reconoció.

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En medio de su disculpa, insistió en que sí disfruta de la música de BTS y que no pretendía ofender a nadie: “Quiero disculparme y quiero retractarme. Vuelta ciento ochenta en este momento”.

Además, se dirigió directamente a los fans:

“Integrantes del ARMY, del fandom de BTS que me ven en este momento, quiero decirles que claramente me equivoqué, eh, que claramente todos en ese estadio estaban muy emocionados de lo que estaba pasando. Claramente todos conocían la música. Tienen ustedes toda la razón, ¿Ok?”

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Luisito Comunica añadió que no desea ser objetivo de ataques en redes y admitió la capacidad del ARMY para movilizarse con fuerza:

El influencer asegura que cometió un error por haber asegurado que nadie se emocionó (IG/@luisitocomunica)

“Sé que son un fandom muy fuerte, sé que son capaces de arruinar vidas, que lo han hecho antes. Entonces yo no quiero ser uno más, ¿ok? Reconozco en este momento que me equivoqué. Todos estaban muy felices en ese estadio y, y eso”.

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Para finalizar, reiteró su aprecio por la cultura surcoreana y la música de BTS, buscando cerrar el episodio con humor y cordialidad:

“Espero que seamos amigos y que nos vayamos a echar un kimchi y unos tteokbokki juntos. Gamsahabnida. Gracias en coreano por escucharme y eso, que nuestro amor por la nación surcoreana nos una, nos una y por favor no me agarren de objetivo de funa", cerró.

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Qué dijo Luisito Comunica de los otros artistas en el medio tiempo del Mundial 2026

Que sepan que Madonna nunca estuvo aquí, fue todo a través de una pantalla

Tampoco hubo nada de emoción con Justin. Pero sí estuvo algo rara su canción cristiana, la neta.

Shakira es la que más causó hype. Pero tampoco diría que la gente estaba muy prendida, la verdad.