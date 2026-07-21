México

Luisito Comunica se disculpa con ARMY tras criticar a BTS en final del Mundial 2026

El influencer aseguró que nadie se había emocionado con la presentación de Dynamite

Guardar
Google icon
Luisito Comunica, el grupo BTS, una multitud, edificios, balones de fútbol, banderas con símbolo, notas musicales y los textos 'Enojo Army' y 'BTS Army'.
Luisito Comunica se dijo aterrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 fue el primero en tener un show de medio tiempo, los artistas elegidos fueron Madonna, Shakira, Coldplay, Justin Bieber y BTS, grupo surcoreano que fue criticado por Luisito Comunica.

El creador de contenido consiguió boletos junto a Ari Tenorio en la parte más alta del estadio, compartió su experiencia a través de historias de Instagram desde su llegada hasta su salida, felicitó a ambos equipos y se sinceró sobre los shows.

PUBLICIDAD

Según el influencer, nadie en el estadio Estadio Nueva York Nueva Jersey parecía entusiasmado por la actuación de BTS, quienes cantaron Dynamite.

Cabe señalar que Luisito Comunica también criticó los shows de los otros famosos y siguió publicando historias hasta que recibió supuestas amenazas de ARMY —fandom de BTS—.

PUBLICIDAD

"Tengo miedo, no es broma, los fans de BTS amenazan muy feo", confesó el influencer (Instagram/luisitocomunica)

Qué dijo Luisito Comunica de BTS

En cuanto a BTS, el influencer aseguró que no lograron emocionar a la multitud:

Nadie se emocionó con BTS. Pero de verdad NADIE.

Está bien chistoso, se nota y no veo a nadie emocionado, la gente está viendo pero definitivamente esto es un evento de fans de futbol, no hay más.

Luisito Comunica se disculpa

Al día siguiente de sus publicaciones, Luisito Comunica se reconoció arrepentido por haber juzgado a BTS y dijo que genuinamente disfruta su música, pero se dijo asustado e incluso aterrado.

En un tono visiblemente inquieto, confesó haber sido amenazado:

“Los saludo esta mañana un tanto aterrado, que esa es la palabra. Tengo miedo, que se sepa. No es broma, de verdad tengo miedo porque esta mañana me desperté con cientos, qué digo cientos, miles de mensajes de gente muy enojada, insultándome, amenazándome”.

REUTERS/Mike Segar
REUTERS/Mike Segar

El influencer explicó que su error fue mostrar imágenes del estadio donde, según su apreciación, el público no parecía emocionado con el grupo de K-pop.

“Ayer cometí el error de enseñar un ángulo del estadio en el cual la gente, pues no se veía realmente emocionada de ver la agrupación, no parecían conocer la música y lo comenté”, reconoció.

En medio de su disculpa, insistió en que sí disfruta de la música de BTS y que no pretendía ofender a nadie: “Quiero disculparme y quiero retractarme. Vuelta ciento ochenta en este momento”.

Además, se dirigió directamente a los fans:

“Integrantes del ARMY, del fandom de BTS que me ven en este momento, quiero decirles que claramente me equivoqué, eh, que claramente todos en ese estadio estaban muy emocionados de lo que estaba pasando. Claramente todos conocían la música. Tienen ustedes toda la razón, ¿Ok?”

Luisito Comunica añadió que no desea ser objetivo de ataques en redes y admitió la capacidad del ARMY para movilizarse con fuerza:

El influencer asegura que cometió un error por haber asegurado que nadie se emocionó (IG/@luisitocomunica)

“Sé que son un fandom muy fuerte, sé que son capaces de arruinar vidas, que lo han hecho antes. Entonces yo no quiero ser uno más, ¿ok? Reconozco en este momento que me equivoqué. Todos estaban muy felices en ese estadio y, y eso”.

Para finalizar, reiteró su aprecio por la cultura surcoreana y la música de BTS, buscando cerrar el episodio con humor y cordialidad:

“Espero que seamos amigos y que nos vayamos a echar un kimchi y unos tteokbokki juntos. Gamsahabnida. Gracias en coreano por escucharme y eso, que nuestro amor por la nación surcoreana nos una, nos una y por favor no me agarren de objetivo de funa", cerró.

Qué dijo Luisito Comunica de los otros artistas en el medio tiempo del Mundial 2026

  • Que sepan que Madonna nunca estuvo aquí, fue todo a través de una pantalla
  • Tampoco hubo nada de emoción con Justin. Pero sí estuvo algo rara su canción cristiana, la neta.
  • Shakira es la que más causó hype. Pero tampoco diría que la gente estaba muy prendida, la verdad.

Temas Relacionados

BTSLuisito ComunicaARMYmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cómo hacer para que las hojas de tu monstera crezcan más grandes y sanas

Sus hermosas y grandes hojas la han convertido en una de las plantas favoritas de las personas amantes de lo verde; sin embargo, es importante brindarles los cuidados necesarios para que sus hojas crezcan en todo su esplendor

Cómo hacer para que las hojas de tu monstera crezcan más grandes y sanas

¿Qué pasa en el Metro y Metrobús hoy 20 de julio? Se suspende servicio en Línea A por inundación de las vías: activan servicio provisional de RTP

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes en vivo minuto a minuto

¿Qué pasa en el Metro y Metrobús hoy 20 de julio? Se suspende servicio en Línea A por inundación de las vías: activan servicio provisional de RTP

Morena acusa que oposición intenta convertir a Ernesto Ruffo en víctima para evitar hablar del caso de huachicol fiscal

Ariadna Montiel afirmó que la oposición busca desviar la atención del caso y señaló un supuesto esquema de contrabando de combustibles por más de 4 mil millones de pesos

Morena acusa que oposición intenta convertir a Ernesto Ruffo en víctima para evitar hablar del caso de huachicol fiscal

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional documentó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Se registra sismo de 4.3 de magnitud

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

Karely Ruiz celebró el bautizo de Madisson con una fiesta que causó revuelo en redes sociales

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esta es la carta completa que leyó “El Mayo” Zambada antes de recibir condena de cadena perpetua

Esta es la carta completa que leyó “El Mayo” Zambada antes de recibir condena de cadena perpetua

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

Gobierno de Zacatecas reconoce presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa tras la jornada que dejó 10 muertos

EEUU rechazó el secuestro de “El Mayo” como acto de cooperación de Los Chapitos: Joaquín Guzmán López “no recibirá ningún crédito”

Giro postal o cheque bancario: las condiciones que impuso un juez federal para que “El Mayo” pague 15 mil millones de dólares

ENTRETENIMIENTO

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

Laura Bozzo estrena show en vivo de “La Señorita Laura” en México, estas son las fechas y lugares

Survivor México 2026: lista de participantes, en dónde ver en vivo y a qué hora es el estreno

Reconocida actriz mexicana asegura que en su otra vida fue hija del faraón Ramsés

Alejandra Guzmán reaparece tras cirugías y anuncia su regreso a los escenarios: “Puedo durar 38 años más en el rock and roll”

DEPORTES

México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026

México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026

Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs Pumas de la jornada 2 de la Liga MX

Sheinbaum abandera a la Delegación Mexicana de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri

Trump, el Rey de España y otros líderes felicitaron a México y a la selección por el Mundial 2026, revela Sheinbaum