Alejandra Valencia asegura que atletas enfrentan incertidumbre sobre apoyos económicos para los Juegos Centroamericanos 2026 ( REUTERS/Tingshu Wang)

Alejandra Valencia, atleta mexicana, manifestó incertidumbre respecto a la posible entrega de apoyos económicos a los deportistas que participarán en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. Luego de la ceremonia de abanderamiento en Palacio Nacional, en el centro de la Ciudad de México, la arquera y medallista olímpica habló al respecto de los estímulos económicos.

En una charla con la prensa aseguró que, aunque los atletas están con la máxima disposición de competir y representar al país en la competencia, habló desde su experiencia y dejó en claro las dudas que tiene sobre si habrá apoyos económicos para todos los que competirán.

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En ediciones anteriores, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y el gobierno federal adelantaron la noticia a los deportistas que recibirían un bono económico por representar al país, pero para este año ese anuncio no llegó, por lo que la medallista olímpica esperará actualizaciones al respecto.

Alejandra Valencia confía en que llegarán los apoyos económicos a atletas

Alejandra Valencia confía en que llegarán los apoyos económicos a atletas (REUTERS/Tingshu Wang)

En sus declaraciones ante los medios, Alejandra Valencia respondió a la pregunta sobre qué pasará con los bonos económicos de este año que no anunciaron las autoridades, así que dejó en claro que espera que lleguen posteriormente: “Pues esperando a que sí, en algún momento llegue la noticia más adelante, porque sí, normalmente avisan después, ¿no? De que va a haber este tipo bono después de, por medalla o por participación”.

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Explicó que, hasta el momento, no existe una confirmación oficial sobre la asignación de incentivos o estímulos, y que los atletas mantienen la expectativa de que las autoridades anuncien este tipo de apoyo posteriormente.

La tiradora con arco indicó que la notificación sobre estos bonos suele realizarse una vez concluidas las competencias, ya sea por la obtención de medallas o simplemente por la participación. Ante la ausencia de información oficial, la atleta expresó que tanto ella como otros deportistas se encuentran “esperanzados de que pueda suceder más adelante”, en referencia al otorgamiento de incentivos económicos relacionados con su desempeño en el evento regional.

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Inicia el camino para Los Ángeles 2028

Claudia Sheinbaum abanderó a la delegación mexicana que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 (Presidencia)

De acuerdo con Alejandra Valencia, los Juegos Centroamericanos son el camino rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y agradeció el momento de orgullo y nacionalismo que hubo en Palacio Nacional.

“Con esto, pues fue el inicio de no solo estos juegos, sino de todo el proceso rumbo a Juegos Olímpicos, porque es el primer paso. Fue una ceremonia la verdad bastante concisa a lo que es lo, lo que es el dar el respeto a lo que es el honor, el orgullo de lo que es el abanderamiento de la bandera, nosotros el representar esto, con emoción”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum abanderó a la Delegación Mexicana en Palacio Nacional rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En el acto, el clavadista Juan Manuel Celaya y la tiradora Gabriela Rodríguez compartieron el honor de portar el lábaro patrio.

La competencia inicia el viernes 24 de julio con una ceremonia inaugural a las 21:00 horas del centro de México en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. Para esta edición centenaria, participan 37 países de la región.

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En su mensaje, Claudia Sheinbaum afirmó: “Representar a México es algo único. Piensen en nuestra historia. Muy pocos países en el mundo tienen la historia que tenemos. Ustedes representan a México y lo hacen con un orgullo extraordinario”.

Para el certamen, la delegación quedó integrada por 646 deportistas, con 332 hombres y 314 mujeres, y compite en la mayor parte de las 40 disciplinas programadas Entre los nombres señalados en la lista destacan Alegna González, Alejandra Ortega, Erick Portillo y Uziel Muñoz en atletismo; Alejandra Valencia y Angela Ruiz en tiro con arco; Osmar Olvera y Celaya en clavados; y Kenia Lechuga en remo.

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