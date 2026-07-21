Sylvia Pasquel reacciona a las declaraciones de Enrique Guzmán y las intenciones de aborto de Silvia Pinal

Un retrato dividido presenta al cantante Enrique Guzmán y a la actriz Silvia Pinal junto a su hija Sylvia Pasquel en dos fotografías separadas por una línea. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sylvia Pasquel reaccionó a las versiones que revivieron una entrevista de Enrique Guzmán relacionada con Silvia Pinal y un presunto intento de interrumpir los embarazos de Luis Enrique y Alejandra Guzmán, luego de ser cuestionada al respecto en un programa de Imagen Televisión.

En el mismo material, Pasquel también descalificó como “chismes” una versión sobre un supuesto distanciamiento con su hermana Alejandra Guzmán. Frente a una reportera, sostuvo que no quiso “darle más rating” a ese tipo de señalamientos.

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Además, Pasquel habló del reciente enfrentamiento que tuvo con una periodista de espectáculos durante un programa, en el que le cuestionó sobre las fuentes para afirmar cosas de la llamada dinastía Pinal, y aseguró que ni ella se entera de todo lo que pasa en su familia.

Silvia Pasquel desestimó versiones sobre su relación con Alejandra Guzmán y cuestionó las “fuentes”

(Instagram/X)

Al ser abordada por una periodista sobre el tema de la relación con su hermana Alejandra Guzmán, Pasquel negó la versión y defendió su postura con una crítica directa a la forma en que circularon esas afirmaciones. “Puros chismes, mentira…”, dijo Sylvia Pasquel.

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La actriz explicó que encaró a la reportera, pero precisó el tono de ese intercambio. “La puse en su lugar, que es muy diferente. Nada más. Pues no, no quiero darle más rating”, dijo Pasquel en el mismo fragmento.

Pasquel detalló que cuestionó la verificación detrás de la información: “Yo le pregunté: ¿tu fuente vive en mi casa? No. ¿Tu fuente trabaja conmigo? No. ¿Tu fuente es cercana a mí? No. ¿Tu fuente es de mi familia? No”, señaló.

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( Foto: Facebook/Silvia Pinal)

En su argumento, la actriz añadió un ejemplo para subrayar la distancia entre convivencia y conocimiento de lo que ocurre al interior de un hogar, señalando que su hermano vive a lado de ella, y ni así conoce todo lo que ocurre en su casa: “Mi hermano vive al lado mío, nos divide una pared y yo no sé qué pasa en su casa y él no sabe qué pasa en la mía”, dijo Pasquel.

Sylvia Pasquel también acusó que el incentivo económico en los medios de comunicación se centra en el conflicto y no en la trayectoria profesional. “Cuesta más, ganan más hablando mal de la gente que hablando bien. Por eso no hablan de las carreras, porque eso no les factura dinero”, señaló.

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Sylvia Pasquel reaccionó a las declaraciones de Enrique Guzmán sobre Silvia Pinal

En la misma charla con Imagen Televisión, se recuperó una entrevista atribuida a Enrique Guzmán donde se afirmó que Silvia Pinal “pensaba” interrumpir los embarazos de Luis Enrique y Alejandra Guzmán. El músico

La hija mayor de la fallecida actriz Silvia Pinal solicitó a la prensa y a los mexicanos que su dinastía ‘ya no sea noticia’ Crédito: Televisa

Cuando la reportera intentó llevar esa referencia a Sylvia Pasquel con la frase “Se volvió a revivir una entrevista del señor Enrique Guzmán…”, la actriz se negó a entrar al tema: “No quiero hablar de eso”, dijo la actriz. Ante una nueva insistencia, repitió: “No quiero hablar de ese tema”, reafirmó para no meterse en problemas.

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La interacción terminó cuando la actriz cerró el intercambio y se retiró: “Gracias, mi niña. Buenas tardes. Gracias”, dijo mientras se apartaba.

¿Qué parentesco tienen Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán?

Fotos: Instagram @sylviapasqueloficial / @laguzmanmx

Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán son medias hermanas por parte de su madre, la diva del cine Silvia Pinal. Ambas han construido carreras destacadas en el espectáculo mexicano, sin embargo, en reiteradas ocasiones han confirmado que no son cercanas debido a una gran diferencia de edad de casi 20 años y personalidades distintas, pero mantienen el respeto mutuo.

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El padre de Sylvia Pasquel es Rafael Banquells Garafulla, un actor de origen español con quien Silvia Pinal tuvo un matrimonio en la década de los 40’s y 50’s; mientras que el padre de Alejandra Guzmán es el cantante Enrique Guzmán, el tercer matrimonio de la diva del cine mexicano.