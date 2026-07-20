México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

Terminó la Copa Mundial 2026 que organizó Estados Unidos, México y Canadá. Con el campeonato de España, la FIFA actualizó su último ranking y después de cuatro años de ausencia, México apareció entre las mejores 10 selecciones. La actuación del Tri en esta edición mundialista le valió para clasificarse en el top 10 de los mejores países.

Con un total de 1754.30 puntos, la Selección Mexicana se ubicó en el lugar décimo de la clasificación, con este puntaje se ubicó por encima de Colombia y Alemania. Los resultados que consiguió Javier Aguirre en su último ciclo con el Tricolor le valió para que el equipo mexicano regresara a ser considerada como entre las mejores selecciones del mundo.

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Además, con esta clasificación, México se convirtió en la mejor selección de Concacaf ubicada en el ranking FIFA, pues los otros dos anfitriones del Mundial 2026 terminaron en el lugar 16 y 30, los norteamericanos subieron en la escala y los canadienses se mantuvieron.

Así quedó el ranking FIFA después del Mundial 2026

Así quedó el ranking FIFA después del Mundial 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)

A lo largo de los 105 partidos disputados, de los cuales 104 corresponden al Mundial, se han producido numerosos cambios en el top 10 de la clasificación. Brasil asciende al quinto lugar, mientras que Marruecos se ubica sexto, ambos superando a Portugal, que cae al séptimo puesto tras ser eliminada por España en los octavos de final.

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Bélgica, cuartofinalista, sube al octavo puesto, sobrepasando a Países Bajos, que ahora figura en la novena posición. La selección anfitriona México regresa al top 10 por primera vez desde marzo de 2022, escaló cuatro posiciones hasta colocarse décima, desplazando a Alemania al duodécimo lugar.

La actualización más reciente del ranking refleja exclusivamente los resultados de las 48 selecciones participantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, con movimientos particularmente notables entre las primeras 90 clasificadas. Entre los ascensos más destacados figura Suiza, que avanza cinco lugares hasta el decimoquinto puesto tras alcanzar los cuartos de final. Noruega protagoniza la mayor subida, escalando doce posiciones hasta ubicarse en el decimonoveno lugar, su mejor registro desde agosto de 2011, tras llegar también a cuartos de final.

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México se ubicó en el lugar 10 del ranking FIFA (REUTERS/Eloisa Sánchez)

Otras selecciones que mejoran notablemente su posición son Egipto (vigésima cuarta, +5), Paraguay (trigésima cuarta, +7), la República Democrática del Congo (cuadragésima primera, +5), Sudáfrica (quincuagésima cuarta, +6) y Ghana (sexagésima quinta, +8).

En contraste, varias secciones experimentan retrocesos en el ranking. Turquía cayó al vigésimo séptimo lugar tras perder cinco posiciones, mientras que Corea descendió al trigésimo segundo puesto. Panamá bajó diez lugares quedando en la posición 44, y Chequia retrocede ocho puestos hasta el número 48. A pesar de estas caídas, ambas selecciones permanecen entre las 50 mejores, a diferencia de Túnez (57° -12) y Uzbekistán 60°, -10), cuyos descensos permiten que Chile (49°, +2) y Perú (50°, +2) ocupen sus posiciones en el ranking.

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Este es el ranking top de las mejores selecciones después del Mundial 2026

España Argentina Francia Inglaterra Brasil Marruecos Portugal Bélgica Países Bajos México

Dos mexicanos entre los mejores futbolistas durante el Mundial 2026

La Selección Mexicana cerró su paso por el Mundial 2026 con una eliminación en octavos de final ante Inglaterra, pero su rendimiento todavía recibe reconocimientos: The New York Times colocó a Julián Quiñones y Roberto Alvarado entre los 50 mejores futbolistas del torneo, mientras el equipo se ubicó en el décimo lugar del ranking de la FIFA.

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Dos mexicanos entre los mejores futbolistas durante el Mundial 2026 (REUTERS/Daniel Becerril)

En esa evaluación del torneo, el periodista Liam Twomey, citado por The New York Times, incluyó a dos mexicanos en su ranking de los mejores 50 jugadores del Mundial 2026 hasta semifinales. El mejor ubicado fue Julián Quiñones, delantero del Al-Qadisiyah FC, quien apareció en el lugar 24 por encima de Enzo Fernández, de Argentina.

El diario describió a Quiñones como la amenaza más constante del Tricolor por la banda izquierda y destacó su producción ofensiva. “Quiñones llevó su cuenta goleadora a cuatro al rematar un balón suelto contra Inglaterra. Fue la principal amenaza de México por la banda izquierda durante el torneo y ayudó a llevar a uno de los favoritos al límite en el Estadio Azteca”.

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El otro mexicano mencionado fue Roberto Alvarado, mediocampista de Chivas, por su trabajo en la generación de juego desde media cancha y por su aporte en la circulación del balón durante los partidos de México en el Estadio Azteca. El texto señala que, aunque frente a Inglaterra no aumentó sus registros ofensivos, sí mantuvo un papel desequilibrante ante la defensa rival.