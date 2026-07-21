Las carreras más demandadas de la UNAM ya requieren un mayor número de aciertos en el examen

Un aspirante universitario consulta en una laptop los resultados de su examen de admisión a la UNAM en la Ciudad de México, que señalan "NO SELECCIONADO". (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente proceso de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha dejado un dato inédito: los puntajes mínimos para ingresar a las carreras con mayor demanda subieron de forma generalizada, en coincidencia con la implementación, por primera vez, de un examen completamente en línea.

Durante el Concurso de Selección 2026, la UNAM asignó 21,962 lugares por examen y 28,151 por Pase Reglamentado, lo que da un total de 50,113 nuevos alumnos para el ciclo escolar 2026-2027/1. Esta cifra representa un incremento de 1,454 espacios respecto al periodo anterior.

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Carreras que aumentaron número de aciertos

Las cifras de aciertos mínimos para acceder a las licenciaturas más demandadas subieron de manera notable:

Médico Cirujano (Facultad de Medicina): 114 aciertos en 2025 → 117 en 2026

Arquitectura (Facultad de Arquitectura): 96 en 2025 → 108 en 2026

Derecho (Facultad de Derecho): 89 en 2025 → 105 en 2026

Administración (Facultad de Contaduría y Administración): 90 en 2025 → 108 en 2026

Psicología (Facultad de Psicología): 107 en 2025 → 112 en 2026

Ingeniería en Computación (Facultad de Ingeniería): 101 en 2025 → 109 en 2026

El aumento de aciertos obligatorios no se restringió a un área específica; se observó en prácticamente todas las disciplinas de alta demanda.

El corte de ingreso refleja el puntaje del último aspirante admitido.

Cómo se distribuyen los ingresos: Pase Reglamentado y examen

Para este ciclo escolar, la UNAM abrió 50,113 lugares para estudiantes de primer ingreso.

De ese total, 21,962 obtuvieron su lugar mediante el Concurso de Selección —examen de admisión—, y 28,151 accedieron por Pase Reglamentado, un mecanismo exclusivo para egresados del bachillerato de la propia UNAM.

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El número de aspirantes que presentó el examen fue de 158,712, aunque cerca de 2% vio cancelado su proceso por irregularidades detectadas durante la aplicación en línea.

La diferencia entre los aceptados por examen y por pase obedece a la política institucional que otorga prioridad a los egresados internos para continuar su formación universitaria.

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En síntesis, para la pregunta: “¿Cuántos estudiantes entran a la UNAM por pase y cuántos por examen?”, los datos oficiales del ciclo 2026 son: 28,151 por Pase Reglamentado y 21,962 por Concurso de Selección.

UNAM advierte sobre fraudes y reitera gratuidad en trámites

La Dirección General de Administración Escolar (DGAE) de la UNAM ha reiterado que todos los trámites de ingreso son gratuitos y que ningún particular puede garantizar el acceso a la universidad.

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Advirtió sobre la proliferación de fraudes en redes sociales y plataformas de mensajería, así como de personas que venden materiales innecesarios cerca de las sedes universitarias.

La única vía de ingreso válida sigue siendo la selección por convocatoria oficial, ya sea por examen o Pase Reglamentado.

La universidad ha reforzado sus canales institucionales para denuncias y aclaraciones, con el objetivo de proteger tanto a los aspirantes como a la legitimidad de su proceso de admisión.

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