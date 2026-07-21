México

PAN acusa “farsa” en combate al huachicol fiscal y señala aumento en robo de hidrocarburos

Marcelo Torres aseguró que reportes de Pemex muestran un aumento de 15.3% en el robo de hidrocarburos durante 2025 y cuestionó la efectividad del Gobierno federal

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El PAN sostiene que las cifras reportadas por Pemex contradicen la narrativa oficial sobre el combate al huachicol fiscal.
El PAN sostiene que las cifras reportadas por Pemex contradicen la narrativa oficial sobre el combate al huachicol fiscal.

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Marcelo Torres Cofiño, acusó al Gobierno federal de mantener una estrategia “fallida” contra el huachicol fiscal y aseguró que el discurso oficial sobre el combate al robo de combustibles es una “farsa”.

El legislador sostuvo que los datos reportados por Petróleos Mexicanos (Pemex) ante autoridades regulatorias de Estados Unidos muestran un panorama distinto al presentado públicamente por la administración federal.

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Durante su posicionamiento, Torres afirmó que el Reporte Anual 2025 (Formato 20-F) entregado por Pemex a la Securities and Exchange Commission (SEC) refleja un incremento de 15.3% en el robo de hidrocarburos respecto al año anterior, equivalente a cerca de 19 mil 600 barriles diarios sustraídos ilegalmente.

Marcelo Torres aseguró que los datos presentados por Pemex evidencian un incremento en el robo de hidrocarburos y cuestionan la estrategia federal. REUTERS/Henry Romero
Marcelo Torres aseguró que los datos presentados por Pemex evidencian un incremento en el robo de hidrocarburos y cuestionan la estrategia federal. REUTERS/Henry Romero

“Cuando la realidad contradice el discurso oficial, lo que se derrumba no es la oposición, sino la credibilidad del Gobierno”, expresó el legislador panista.

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Pemex reportó aumento en robo de hidrocarburos, afirma diputado

De acuerdo con Torres Cofiño, la información presentada por Pemex ante la SEC también indica que las pérdidas económicas derivadas del robo de combustibles ascendieron a aproximadamente 23 mil 491 millones de pesos durante 2025.

El diputado aseguró que, mientras en México el Gobierno sostiene que el fenómeno está bajo control, los informes financieros enviados a autoridades estadounidenses reconocen un incremento del delito.

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Pemex enviará un millón de barriles de petróleo a Japón. Crédito: Bloomberg / Susana González
El legislador aseguró que los reportes de Pemex enviados a autoridades de Estados Unidos reflejan un incremento en el robo de hidrocarburos durante 2025. Crédito: Bloomberg / Susana González

Asimismo, afirmó que en lo que va de 2026 continúa registrándose una toma clandestina en ductos aproximadamente cada 51 minutos, situación que, dijo, evidencia que el problema persiste.

Así comenzó el debate sobre el huachicol fiscal

  • El PAN sostiene que el robo y contrabando de combustibles aumentó durante los gobiernos de Morena.
  • Morena rechaza las acusaciones y asegura que su estrategia ha permitido reducir el robo de combustibles y generar ahorros para Pemex.
  • El debate se intensificó tras la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel, investigado por presunto contrabando de hidrocarburos.
  • Legisladores de Morena han solicitado investigar posibles vínculos entre redes de huachicol y el financiamiento de campañas de oposición.
  • * La oposición insiste en que los datos financieros reportados por Pemex contradicen la narrativa oficial sobre el combate a este delito.

Señala reforma a la Ley de Hidrocarburos

El legislador también responsabilizó a Morena de haber impulsado modificaciones a la Ley de Hidrocarburos en 2021 que, desde su perspectiva, facilitaron el crecimiento del llamado huachicol fiscal.

Marcelo Torres cuestionó las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos de 2021 y aseguró que debilitaron los mecanismos de supervisión del sector energético. EFE/Archivo
Marcelo Torres cuestionó las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos de 2021 y aseguró que debilitaron los mecanismos de supervisión del sector energético. EFE/Archivo

En particular, cuestionó el Artículo 59 Bis, al considerar que otorgó amplias facultades a las autoridades para suspender permisos de operadores y transportistas bajo criterios discrecionales, lo que —afirmó— redujo los mecanismos de supervisión independientes dentro del sector energético.

Torres argumentó que el fenómeno dejó de concentrarse únicamente en la extracción ilegal mediante tomas clandestinas y evolucionó hacia esquemas de importación irregular de combustibles a través de puertos y aduanas.

Exige esclarecer acciones del Gobierno federal

El diputado panista pidió al Gobierno federal explicar las acciones implementadas para combatir el huachicol fiscal y esclarecer las cifras reportadas por Pemex.

Marcelo Torres pidió al Gobierno federal explicar las medidas implementadas contra el huachicol fiscal y aclarar las cifras relacionadas con el robo de combustibles. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas
Marcelo Torres pidió al Gobierno federal explicar las medidas implementadas contra el huachicol fiscal y aclarar las cifras relacionadas con el robo de combustibles. Crédito: Fiscalía de Tamaulipas

Además, solicitó restablecer mecanismos independientes de supervisión en el sector energético e investigar las pérdidas económicas derivadas del robo de hidrocarburos.

Durante sus declaraciones, también hizo referencia a investigaciones periodísticas y expedientes judiciales relacionados con presuntas redes de contrabando de combustibles, así como al caso del empresario fallecido Sergio Carmona, cuyo nombre ha sido mencionado públicamente en diversas indagatorias.

Morena y oposición mantienen confrontación por el huachicol

Las declaraciones de Marcelo Torres se producen en medio de un nuevo intercambio de señalamientos entre Morena y el PAN sobre el combate al huachicol fiscal.

Bandera blanca con logo rojo de Morena y frase 'La esperanza de México' sostenida por una mano entre una multitud y edificios.
El tema del huachicol fiscal mantiene un nuevo enfrentamiento político entre Morena y el PAN, con acusaciones cruzadas sobre la estrategia para combatirlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mientras la oposición sostiene que los informes financieros de Pemex evidencian un aumento en el robo de combustibles y cuestionan la eficacia de la estrategia gubernamental, el oficialismo ha rechazado esas acusaciones y afirma que las acciones emprendidas han permitido reducir este delito y fortalecer el control sobre el sector energético.

El debate permanece abierto tanto en el ámbito legislativo como político, mientras continúan las exigencias de distintos actores para esclarecer las cifras, determinar responsabilidades y reforzar las medidas destinadas a combatir el robo y contrabando de hidrocarburos en el país.

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