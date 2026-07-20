Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs Pumas de la jornada 2 de la Liga MX (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Inició el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, empezó el camino para conocer al nuevo campeón de la liga, además, en este torneo regresó el club Atlante a la Primera División. La primera jornada del campeonato ya dejó entrever algunas primeras sorpresas en el marcador, pero como recién va empezando la actividad después de las emociones mundialistas, aún hay mucho camino que recorrer.

En el calendario del campeonato, el próximo martes 21 de julio se adelantarán algunos partidos de la Jornada 2, entre ellos el Cruz Azul vs Puebla y el Toluca vs Pumas; los dos encuentros serán a media semana y el resto de la fecha se jugará el fin de semana.

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El cruce entre los Diablos Rojos y los Universitarios promete grandes emociones por la rivalidad que hay entre ambas escuadras, además, porque los dirigidos por Antonio El Turco Mohamed vienen de ganar ante Chivas en un arranque positivo del campeonato, mientras que el conjunto del Pedregal no ha encontrado su conexión con Esteban Solari y sus jugadores tras perder la final pasada.

¿Dónde y a qué hora ver el Toluca vs Pumas?

El enfrentamiento entre Toluca y Pumas, correspondiente a la Liga MX, está programado para el martes 21 de julio de 2026 ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

El enfrentamiento entre Toluca y Pumas, correspondiente a la Liga MX, está programado para el martes 21 de julio de 2026 a las 21:05 en el Estadio Nemesio Diez. Ambos equipos llegan a esta cita con realidades contrastantes en el inicio del Apertura 2026 y con la intención de sumar puntos para afianzar sus objetivos en el torneo mexicano. La transmisión de este partido será a través de la señal de TV Azteca y Canal 7.

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Fecha: martes 21 de julio

Horario: 21:05 horas (centro de México)

Lugar: Estadio Nemesio Díez, Toluca

Transmisión: Azteca Deportes

Toluca arriba a este compromiso tras superar a Chivas por 0 a 2 en calidad de visitante, en el Estadio Akron. El conjunto escarlata, actual campeón de la CONCACAF, capitalizó los errores del rival para marcar en dos ocasiones y consolidar su posición como uno de los punteros del campeonato. La plantilla de Toluca se presenta con figuras de renombre y mantiene su arco invicto, sumando dos goles a favor y cero en contra, perfilándose como uno de los equipos candidatos a pelear por el título.

Por el contrario, Pumas atraviesa un momento adverso luego de perder en su debut ante Pachuca con marcador de 0 a 3 en el Estadio Olímpico Universitario, resultado que los colocó en el fondo de la tabla como el equipo más goleado de la primera jornada.

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El equipo dirigido por Esteban Solari también arrastra la reciente derrota en la final del Clausura 2026 contra Cruz Azul, situación que complica el panorama para los universitarios. A pesar de que históricamente el Estadio Nemesio Diez ha sido favorable para los Pumas, el contexto actual plantea un reto considerable para revertir la tendencia negativa y buscar su primer triunfo en la competencia.