Caso Mayo Zambada: ¿cómo actúa una persona con deterioro mental o alzheimer?

(Mayo Zambada-demencia)

Ismael Zambada recibió cadena perpetua este lunes en Nueva York, en una audiencia donde el juez Brian Cogan reconoció que el cofundador del Cártel de Sinaloa enfrenta un deterioro físico y cognitivo progresivo y pidió que su reclusión contemple atención médica especializada.

La captura del capo el 25 de julio de 2024 detonó una ruptura entre Los Chapitos y Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa. Ese quiebre derivó en una escalada de violencia en Sinaloa, según el texto fuente.

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Durante la audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Cogan dijo que tanto la Fiscalía de Estados Unidos como la defensa de Zambada García coincidieron en que el narcotraficante presenta problemas de salud.

El magistrado se apoyó en información médica incluida en el memorando de sentencia entregado por sus abogados, aunque esos detalles permanecen bajo reserva.

El juez señaló que el acusado está cerca de avanzar hacia un deterioro cognitivo.

Por eso recomendó a la Oficina Federal de Prisiones que sea enviado a un centro penitenciario con atención médica especializada, una solicitud que la defensa ya había planteado por sus padecimientos físicos y mentales.

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Para entender un poco más sobre la condición de salud que atraviesa el Mayo, aquí hablamos sobre los síntomas que han alertado sobre esta condición mental.

Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)

¿Cómo actúa una persona con deterioro mental o alzheimer?

Una persona con deterioro mental o Alzheimer puede presentar cambios en la memoria, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades diarias.

De acuerdo con información de la Universidad de Harvard entre los principales signos se encuentran los siguientes:

Desorientación : Puede perderse en lugares conocidos o confundirse sobre la fecha, la hora o el lugar donde está.

Pérdida de memoria : Olvida nombres, conversaciones recientes o tareas cotidianas. Puede repetir preguntas varias veces.

Dificultad para comunicarse : Le cuesta encontrar palabras, seguir una conversación o entender instrucciones simples.

Cambios de humor y personalidad : Puede mostrar irritabilidad, ansiedad, depresión, desconfianza o reacciones inesperadas.

Problemas para realizar actividades cotidianas : Tiene dificultad para cocinar, manejar dinero, vestirse o bañarse sin ayuda.

Descuido del aseo personal : Descuidar la higiene, la alimentación o el orden en el hogar es común conforme avanza la enfermedad.

Alteraciones en el sueño: Puede dormir poco, despertarse en la noche o invertir el ciclo de sueño.

Infografía que detalla las diferencias esenciales entre demencia y enfermedad de Alzheimer, sus síntomas, causas, diagnóstico y recomendaciones para la salud cerebral, orientando hacia una mejor prevención y cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las diferencias entre Alzheimer, demencia y deterioro cognitivo

Aquí tienes las diferencias principales entre Alzheimer, demencia y deterioro cognitivo, explicadas de manera concisa y directa:

Alzheimer

Es una enfermedad neurodegenerativa específica.

Es la causa más común de demencia.

Se caracteriza por pérdida progresiva de memoria, desorientación, cambios de humor y dificultades para hablar o realizar tareas cotidianas.

Tiene un diagnóstico clínico y suele confirmarse con estudios neurológicos e imagenológicos.

El Alzheimer es irreversible y avanza con el tiempo.

Demencia

Es un término general, no una enfermedad específica.

Se refiere a un conjunto de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de una persona y que interfieren con la vida diaria.

El Alzheimer es una de las causas de demencia, pero existen otras, como la demencia vascular, por cuerpos de Lewy, frontotemporal, entre otras.

No todas las demencias tienen el mismo origen, evolución o pronóstico.

Deterioro Cognitivo

Es un término amplio que engloba cualquier disminución en las capacidades cognitivas (memoria, atención, lenguaje, etc.).

Puede ser leve, moderado o severo.

El deterioro cognitivo leve no siempre progresa a demencia, aunque puede ser un estado intermedio.

Puede tener diversas causas: envejecimiento normal, daño cerebral, enfermedades psiquiátricas, consumo de sustancias, entre otros.

No siempre implica una enfermedad neurodegenerativa.

Estos síntomas pueden variar y progresar con el tiempo. La persona puede requerir supervisión y apoyo constante para garantizar su seguridad y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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