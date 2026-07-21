México

Caso Mayo Zambada: ¿cómo actúa una persona con deterioro mental o alzheimer?

Durante su audiencia en Nueva York el juez señaló que el narcotraficante comienza a tener signos de deterioro cognitivo

Guardar
Google icon
Mayo Zambada-demencia
(Mayo Zambada-demencia)

Ismael Zambada recibió cadena perpetua este lunes en Nueva York, en una audiencia donde el juez Brian Cogan reconoció que el cofundador del Cártel de Sinaloa enfrenta un deterioro físico y cognitivo progresivo y pidió que su reclusión contemple atención médica especializada.

La captura del capo el 25 de julio de 2024 detonó una ruptura entre Los Chapitos y Los Mayos dentro del Cártel de Sinaloa. Ese quiebre derivó en una escalada de violencia en Sinaloa, según el texto fuente.

PUBLICIDAD

Durante la audiencia en la Corte del Distrito Este de Nueva York, Cogan dijo que tanto la Fiscalía de Estados Unidos como la defensa de Zambada García coincidieron en que el narcotraficante presenta problemas de salud.

El magistrado se apoyó en información médica incluida en el memorando de sentencia entregado por sus abogados, aunque esos detalles permanecen bajo reserva.

El juez señaló que el acusado está cerca de avanzar hacia un deterioro cognitivo.

Por eso recomendó a la Oficina Federal de Prisiones que sea enviado a un centro penitenciario con atención médica especializada, una solicitud que la defensa ya había planteado por sus padecimientos físicos y mentales.

PUBLICIDAD

Para entender un poco más sobre la condición de salud que atraviesa el Mayo, aquí hablamos sobre los síntomas que han alertado sobre esta condición mental.

Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)
Representación artística del narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada (cent) en el tribunal de Nueva York el 20 de julio del 2026. A la izquierda un alguacil federal y a la derecha su abogado Frank Pérez. (Elizabeth Williams via AP)

¿Cómo actúa una persona con deterioro mental o alzheimer?

Una persona con deterioro mental o Alzheimer puede presentar cambios en la memoria, el comportamiento y la capacidad para realizar actividades diarias.

De acuerdo con información de la Universidad de Harvard entre los principales signos se encuentran los siguientes:

  • Desorientación: Puede perderse en lugares conocidos o confundirse sobre la fecha, la hora o el lugar donde está.
  • Pérdida de memoria: Olvida nombres, conversaciones recientes o tareas cotidianas. Puede repetir preguntas varias veces.
  • Dificultad para comunicarse: Le cuesta encontrar palabras, seguir una conversación o entender instrucciones simples.
  • Cambios de humor y personalidad: Puede mostrar irritabilidad, ansiedad, depresión, desconfianza o reacciones inesperadas.
  • Problemas para realizar actividades cotidianas: Tiene dificultad para cocinar, manejar dinero, vestirse o bañarse sin ayuda.
  • Descuido del aseo personal: Descuidar la higiene, la alimentación o el orden en el hogar es común conforme avanza la enfermedad.
  • Alteraciones en el sueño: Puede dormir poco, despertarse en la noche o invertir el ciclo de sueño.
Infografía detallada sobre Demencia y Alzheimer con ilustraciones del cerebro, neuronas, personas haciendo ejercicio, alimentación saludable y símbolos médicos.
Infografía que detalla las diferencias esenciales entre demencia y enfermedad de Alzheimer, sus síntomas, causas, diagnóstico y recomendaciones para la salud cerebral, orientando hacia una mejor prevención y cuidado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son las diferencias entre Alzheimer, demencia y deterioro cognitivo

Aquí tienes las diferencias principales entre Alzheimer, demencia y deterioro cognitivo, explicadas de manera concisa y directa:

Alzheimer

  • Es una enfermedad neurodegenerativa específica.
  • Es la causa más común de demencia.
  • Se caracteriza por pérdida progresiva de memoria, desorientación, cambios de humor y dificultades para hablar o realizar tareas cotidianas.
  • Tiene un diagnóstico clínico y suele confirmarse con estudios neurológicos e imagenológicos.
  • El Alzheimer es irreversible y avanza con el tiempo.

Demencia

  • Es un término general, no una enfermedad específica.
  • Se refiere a un conjunto de síntomas que afectan la memoria, el pensamiento y las habilidades sociales de una persona y que interfieren con la vida diaria.
  • El Alzheimer es una de las causas de demencia, pero existen otras, como la demencia vascular, por cuerpos de Lewy, frontotemporal, entre otras.
  • No todas las demencias tienen el mismo origen, evolución o pronóstico.

Deterioro Cognitivo

  • Es un término amplio que engloba cualquier disminución en las capacidades cognitivas (memoria, atención, lenguaje, etc.).
  • Puede ser leve, moderado o severo.
  • El deterioro cognitivo leve no siempre progresa a demencia, aunque puede ser un estado intermedio.
  • Puede tener diversas causas: envejecimiento normal, daño cerebral, enfermedades psiquiátricas, consumo de sustancias, entre otros.
  • No siempre implica una enfermedad neurodegenerativa.
Ilustración: hombre tocándose la sien, cerebro superpuesto, cortes anatómicos del cerebro y boca de anciano. Fondo con patrones de circuitos
Estos síntomas pueden variar y progresar con el tiempo. La persona puede requerir supervisión y apoyo constante para garantizar su seguridad y bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si necesitas ejemplos, síntomas o información sobre diagnóstico y tratamientos, dime qué detalle te interesa.

Temas Relacionados

Mayo ZambadaAlzheimerdemenciaNarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Temblor hoy lunes 20 de julio en México EN VIVO: se registró sismo de magnitud 4.3 en CD Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy lunes 20 de julio en México EN VIVO: se registró sismo de magnitud 4.3 en CD Hidalgo, Chiapas

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 20 de julio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Precio de la mezcla mexicana de petróleo de este lunes 20 de julio

Fede Vigevani confiesa por qué entró a La Casa de los Famosos México 2026, “no fue por dinero”

El youtuber uruguayo reveló lo que piensa de sus compañeros y parte de su estrategia en el reality show de Televisa

Fede Vigevani confiesa por qué entró a La Casa de los Famosos México 2026, “no fue por dinero”

La UNAM valida adoquines y blocks hechos con sargazo y la SICT alista su uso en Quintana Roo

Las piezas hechas con esta alga marina incluyen blocks, ladrillos, celosías y postes de luz; sus desarrolladores aseguran que cumplen normas mexicanas y buscan llevarlas a proyectos urbanos de mayor escala

La UNAM valida adoquines y blocks hechos con sargazo y la SICT alista su uso en Quintana Roo

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

La Fiscalía de Puebla acreditó indicios por tentativa de homicidio, lesiones, daño en propiedad ajena y ataques peligrosos; el empresario español de 67 años es investigado por al menos 10 agresiones armadas contra automovilistas

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel
MÁS NOTICIAS

NARCO

Para el embajador Ronald Johnson la condena a “El Mayo” Zambada envía “un mensaje claro” a los criminales

Para el embajador Ronald Johnson la condena a “El Mayo” Zambada envía “un mensaje claro” a los criminales

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy lunes 20 de julio: Vinculan a proceso al “Tirador de la Vía Atlixcáyotl”, seguirá preso en el penal de San Miguel

Esta es la carta completa que leyó “El Mayo” Zambada antes de recibir condena de cadena perpetua

Gobierno de Zacatecas reconoce presencia del CJNG y del Cártel de Sinaloa tras la jornada que dejó 10 muertos

EEUU rechazó el secuestro de “El Mayo” como acto de cooperación de Los Chapitos: Joaquín Guzmán López “no recibirá ningún crédito”

ENTRETENIMIENTO

Fede Vigevani confiesa por qué entró a La Casa de los Famosos México 2026, “no fue por dinero”

Fede Vigevani confiesa por qué entró a La Casa de los Famosos México 2026, “no fue por dinero”

Luisito Comunica se disculpa con ARMY tras criticar a BTS en final del Mundial 2026

Karely Ruiz tira la casa por la ventana en el bautizo de su hija Madisson

Laura Bozzo estrena show en vivo de “La Señorita Laura” en México, estas son las fechas y lugares

Survivor México 2026: lista de participantes, en dónde ver en vivo y a qué hora es el estreno

DEPORTES

Clara Brugada asegura que la CDMX fue la mejor sede del Mundial 2026

Clara Brugada asegura que la CDMX fue la mejor sede del Mundial 2026

México terminó entre las 10 mejores selecciones del ranking FIFA al término del Mundial 2026

Cuándo y dónde ver el partido Toluca vs Pumas de la jornada 2 de la Liga MX

Sheinbaum abandera a la Delegación Mexicana de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Claudia Sheinbaum relata su encuentro con Messi al entregar el Balón de Oro a Rodri