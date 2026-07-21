Clara Brugada asegura que la CDMX fue la mejor sede del Mundial 2026 (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Terminó la Copa Mundial 2026, y la Ciudad de México concluyó oficialmente todas sus actividades relacionadas al Mundial. Este lunes 20 de julio, Clara Brugada Molina, jefa de gobierno de la CDMX, reconoció el trabajo de todos los servidores públicos que participaron a lo largo del torneo con actividades preventivas.

En cuanto al papel que desempeñó la capital del país, la mandataria lo calificó como “la mejor sede del Mundial", así lo definió tras la conclusión de las actividades relacionadas con el Mundial 2026. La mandataria capitalina atribuyó ese resultado al trabajo de más de 40 mil servidores públicos, a quienes reconoció por su participación en el operativo desplegado durante la competencia.

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En un evento público en el Fan Fest del Zócalo, Brugada afirmó que el esfuerzo institucional permitió que la capital concentrara la atención durante el torneo. “Gracias a ustedes, la Ciudad de México fue, sin duda, la mejor sede del Mundial; ustedes fueron la fuerza invisible que sostuvo la fiesta más visible del mundo”, expresó.

Clara Brugada reconoce a más de 40 mil servidores públicos que colaboraron en el Mundial 2026 ( REUTERS/Luis Cortes)

Clara Brugada reconoce a más de 40 mil servidores públicos que colaboraron en el Mundial 2026

Durante ese acto, la jefa de Gobierno entregó medallas a más de 10 mil servidores públicos de la CDMX como parte del reconocimiento por las labores realizadas durante el Mundial. En su mensaje, también recurrió a una comparación futbolística para destacar el desempeño de quienes participaron en el operativo.

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“Ustedes fueron nuestros mejores jugadores en la calle, y sobre todo fuimos un gran equipo: un equipo de miles de mujeres y hombres, con una misma camiseta, la misma camiseta del compromiso por la Ciudad de México”, dijo la mandataria.

En conferencia de prensa, realizada después del cierre de las actividades vinculadas con el Mundial 2026, Brugada hizo un reconocimiento especial a las y los policías que formaron parte del dispositivo de seguridad. Sostuvo que el torneo confirmó que la capital cuenta con la mejor policía del país.

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La afición mexicana disfrutó de varias actividades gratuitas durante el Mundial 2026 (REUTERS/Paola Garcia)

La mandataria subrayó otra vez la participación de más de 40 mil personas servidoras públicas en el operativo mundialista. Señaló que su presencia y trabajo hicieron posible que circularan por el mundo imágenes de una ciudad marcada por la alegría.

Según expuso, el personal mantuvo labores continuas en distintos puntos de la capital, entre ellos el Zócalo, el Ángel de la Independencia, Paseo de la Reforma y los Festivales Futboleros. La jefa de gobierno indicó que esa cobertura se extendió por toda la ciudad para hacer realidad el llamado Mundial Social.

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En ese sentido, definió el servicio público como la disposición de llegar primero y retirarse al final, permanecer firme durante las celebraciones y cumplir con el deber incluso cuando no existe reconocimiento mediático. Para la jefa de Gobierno, el cuidado mutuo se impone al individualismo.

Clara Brugada agradeció la participación de más de 40 mil servidores públicos (Jefatura Gobierno CDMX)

Más adelante, afirmó que la Ciudad de México consiguió una victoria durante el Mundial gracias a la labor de sus servidores públicos. Aseguró que ese trabajo permitió superar pronósticos negativos y desactivar cualquier predicción de caos frente a la acción de miles de mujeres y hombres comprometidos con la ciudad.

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La titular del gobierno capitalino añadió que el Mundial será recordado por la energía colectiva y la alegría de la ciudadanía. Describió el evento como abierto, democrático, gratuito, seguro, participativo y humano.

“Gracias a ustedes, la Ciudad de México tuvo una gran victoria y metió muchos goles durante el Mundial. Gracias a ustedes obtuvimos una gran victoria, sobre los que querían que la ciudad fracasara, sobre todo, antes de la inauguración. Ustedes demostraron que ninguna profecía de caos, puede más que miles y miles de mujeres y hombres que deciden servir con profesionalismo, generosidad y amor por su ciudad”, sentenció.

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Por otra parte, Brugada volvió a usar referencias futbolísticas para resumir el papel del personal. Señaló que las y los servidores públicos fueron la mejor jugada y el mejor equipo de la ciudad, y que con su actuación mostraron al mundo la capacidad de la capital cuando trabaja de forma conjunta.

Al cierre de su intervención, Clara Brugada sostuvo que el gobierno de la Ciudad de México es ahora mejor después del Mundial y que quienes participaron en esa experiencia salieron enriquecidos tras el paso del torneo por la capital.

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