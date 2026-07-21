El Gobierno refinancia la deuda a 10 años por un equivalente a 6 mil 763 millones de pesos

Hacienda realizó este 20 de julio una emisión sindicada de Udibonos a 10 años por un monto equivalente a 6 mil 763 millones de pesos. Credito: cuartoscuro

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó este 20 de julio una emisión sindicada de Udibonos (bonos que protegen contra la inflación) a 10 años por un monto equivalente a 6 mil 763 millones de pesos, como nueva referencia en la curva de rendimiento indexada a la inflación.

De forma complementaria, la Secretaría de Hacienda reportó una operación de refinanciamiento por 183 mil 202 millones de pesos, con la que extiende en 3.64 años el plazo promedio de la deuda interna refinanciada. La dependencia detalló que esta operación también da liquidez adicional a la nueva referencia de Udibonos por 4 mil 113 millones de pesos.

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Hacienda precisó que el nuevo Udibonos a 10 años, con clave de emisión S 370423, vence en abril de 2037, paga un cupón de 4% y ofrece un rendimiento de 4.60%. El monto total en circulación del instrumento quedará en alrededor de 10 mil 876 millones de pesos.

En el refinanciamiento, la SHCP señaló que recompró instrumentos como Cetes, Bondes F, Bonos M y Udibonos: 95 mil 441 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2026, 21 mil 894 millones de pesos a 2027 y 65 mil 867 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2028, en línea con el Plan Anual de Financiamiento de 2026.

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Hacienda reporta un déficit de 418 mil 749 millones de pesos entre enero y mayo de 2026

Hacienda detalló que la operación aporta liquidez adicional de 4 mil 113 millones de pesos a la nueva referencia de Udibonos. (Foto: Cuartoscuro)

México registró un déficit de 418 mil 749 millones de pesos en las finanzas públicas entre enero y mayo de 2026, resultado de menores ingresos presupuestarios y un mayor gasto, aunque el saldo negativo quedó por debajo de lo que había previsto la SHCP para ese periodo.

Según el Informe de Finanzas Públicas de Hacienda mostró un contraste en el balance primario: cerró con un superávit de 15 mil millones de pesos, cuando la previsión oficial apuntaba a un déficit de 165 mil 371 millones. Ese resultado reflejó una menor presión por el costo financiero de la deuda.

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El déficit, de acuerdo con el Informe de Finanzas Públicas, observado fue inferior al programado, que ascendía a 685 mil 092 millones de pesos. En el mismo lapso, la recaudación presupuestaria cayó 1.8% y el gasto público subió 2.3%.

Pago de intereses quedó por debajo de lo previsto

México registró un déficit de 418 mil 749 millones de pesos en finanzas públicas entre enero y mayo de 2026, por menores ingresos y mayor gasto. REUTERS/Edgard Garrido/Archivo

Entre enero y mayo, el gobierno pagó 433 mil 775 millones de pesos por intereses de la deuda, por debajo de los 519 mil 720 millones presupuestados. Hacienda indicó que eso implicó una disminución real anual de 9.6%.

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La dependencia atribuyó esa reducción a la estrategia de refinanciamiento del Gobierno Federal. Según la secretaría, esa política mejoró el perfil de vencimientos y generó ahorros en un entorno de volatilidad e incertidumbre en los mercados internacionales.

Hacienda también señaló que la apreciación cambiaria ayudó a contener los pasivos en moneda extranjera y la carga financiera asociada a la deuda pública. Ese efecto, agregó la dependencia, contribuyó a reducir el costo frente a lo originalmente programado.

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El saldo de la deuda pública se ubicó en 47.4% del PIB, frente al 49.2% registrado al cierre de mayo de 2025. La publicación también consignó que México mantuvo el grado de inversión con las ocho agencias calificadoras que evalúan su deuda soberana.

En ese periodo, S&P Global Ratings y R&I ratificaron la calificación de la deuda mexicana. Moody’s la ajustó y mejoró la perspectiva de negativa a estable.

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El gasto social sube y el operativo baja

El Informe de Finanzas Públicas indicó que el déficit observado queda por debajo del programado de 685 mil 092 millones de pesos en el mismo periodo. Credito: cuartoscuro

Además, Hacienda informó que el gasto en desarrollo social aumentó 13.1% real anual, impulsado por un alza de 21.1% en mayo. Dentro de ese rubro, educación creció 21%, salud 20.9%, protección social 8.6% y vivienda 3.9%.

La inversión física en vivienda y servicios a la comunidad avanzó 6% real anual. La destinada a infraestructura educativa subió 19.2%, mientras la inversión en salud se triplicó en términos reales frente a 2025.

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