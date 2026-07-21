Fede Vigevani confiesa por qué entró a La Casa de los Famosos México 2026, “no fue por dinero”

Este 19 de julio se confirmó a Fede Vigevani como el doceavo participante de La Casa de los Famosos México 2026.

Fede Vigevani fue confirmado como el decimosegundo habitante de La Casa de los Famosos México 2026 y habló sobre las razones por las que decidió entrar al polémico reality show de Televisa, ya que con la cantidad de seguidores con las que cuenta en redes sociales, muchos fans se vieron sorprendidos con su participación.

En una entrevista con Maxine Woodside, el creador de contenido uruguayo dijo que su decisión no se movió por una negociación de dinero. “Mucha gente piensa que es como: ‘Ah, me pagaron muchísimo’, y la verdad eso no. No es un tema económico, cero”, dijo Fede Vigevani.

PUBLICIDAD

El influencer detalló también la estrategia que dejará fuera de la casa para seguir activo en YouTube y sus redes sociales, para mantener alimentando al algoritmo; asimismo, dio detalles de lo que espera dentro del encierro y si conoce a los demás habitantes.

La estrategia de contenido de Fede Vigevani

(Instagram)

Fede Vigevani explicó que grabó material antes de entrar al encierro para no cortar la entrega a su audiencia. Dijo que esta semana también grabó más videos para “dejar grabados” contenidos que no podrá supervisar de la forma habitual.

PUBLICIDAD

El creador precisó qué parte de su flujo de trabajo se afectó por el formato del reality: no podrá revisar minutaje ni pedir ajustes de música o recortes. “No voy a poder corregir… porque no tendré tiempo, porque estoy encerrado en la casa”, dijo Fede Vigevani al programa Todo para la Mujer de Maxine Woodside.

El influencer agregó que sus editores se encargaron de subir el material mientras él estuvo dentro del programa. “Mis editores van a hacer un gran trabajo y van a ser los encargados de subir todo el contenido cuando yo esté adentro”, afirmó.

PUBLICIDAD

Fede Vigevani: ¿Por qué entró a La Casa de los Famosos México?

Fede Vigevani aparece en primer plano con el logotipo tridimensional de "La Casa de los Famosos México" al fondo, sobre un degradado de colores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El creador de contenido dejó en claro que no entra al reality show por un tema económico, como muchos podrían pensar; Vigevani señala que la razón principal es explorar una nueva dinámica en su carrera más allá de hacer videos.

También planteó una meta de audiencia: entrar al reality para que lo ubique “un público diferente” y “más grande”, según lo señalado por el propio uruguayo en la entrevista.

PUBLICIDAD

Ese Pérez, el único habitante que Fede Vigevani conoce

El creador de contenido uriguayo afirmó que conoció a pocos de los participantes revelados hasta ese momento. Dijo que identificó a Ese Pérez por una colaboración previa y que también conoció “a una chica” anunciada ese día, aunque aseguró que no le permiten decir su nombre.

Ese Pérez se une a LCDLFM (Ig/eseperezoficial)

En cuanto a la convivencia, Fede Vigevani dijo que el desorden le estresó cuando vivió con amigos, por hábitos como dejar botellas tiradas o el baño sucio. Aun así, reconoció el componente de exposición permanente del reality show: “Nos están grabándonos veinticuatro siete… al fin y al cabo es un reality show”, comentó.

PUBLICIDAD

En el terreno personal, Vigevani señala que entrará soltero a La Casa de los Famosos México, y que su última novia fue en 2020; aunque no le cierra la puerta a conocer a alguien dentro del encierro, asegura que no es su prioridad: “Yo entro a jugar, entro a hacer amigos, entro a llevarme bien”, declaró.

Shows de Fede Vigevani en vivo: Arena Ciudad de México y conciertos hasta diciembre

El youtuber Fede Vigevani mira atento una pantalla de televisión que muestra un video de su canal y el logo del programa La Casa de los Famosos México en un set de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sobre sus presentaciones presenciales, Fede Vigevani dijo en la misma charla que no programó conciertos durante los meses en los que participará en el reality. “No tenemos conciertos para estos meses. El último que hicimos fue el Arena Ciudad de México… el 30 de abril”, explicó.

PUBLICIDAD

También confirmó que su plan de shows quedó para el cierre del año. “Tenemos pensado conciertos… para fin de año, como para diciembre”, señaló.