Chiapas identifica a los 8 cuerpos del multihomicidio de El Bosque: suman 11 detenidos vinculados al Cártel de Sinaloa

Leonardo "El Cochiloco" y Javier Arnoldo "El Pollo", los dos detenidos más recientes vinculados al crimen. Crédito: Fiscalía de Chiapas

La Fiscalía General del Estado de Chiapas identificó a las ocho víctimas del multihomicidio registrado el 8 de julio en los limites del municipio de El Bosque, en la zona norte de la entidad.

La última en ser reconocida fue Diana Polet Obando Aguilar, estudiante de 17 años originaria de Chiapa de Corzo, cuyos restos ya fueron entregados a su familia. El fiscal Jorge Luis Llaven Ábarca informó los avances de la investigación este 20 de julio en un mensaje publicado en su cuenta oficial.

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Además, detalló que el número de detenidos por el caso ascendió a 11, tras la captura de dos presuntos integrantes de una célula del Cártel de Sinaloa en Ocozocuautla.

Los señalados enfrentarán cargos por el asesinato de las ocho personas, por lo que la Fiscalía solicitará penas de hasta 140 años de prisión. Llaven Ábarca precisó que las investigaciones permanecen abiertas para determinar si hubo más participantes en los hechos.

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Diana Polet Obando Aguilar fue la última víctima en ser identificada

De las ocho personas halladas sin vida en el tramo carretero Jitotol-Bochil, en los límites de El Bosque, siete eran hombres y una mujer. Las víctimas provenían de distintos municipios de Chiapas: dos de La Concordia, dos de San Fernando, una de Villacorzo, una de Ocozocuautla y una de Pantepec.

La octava víctima, Diana Polet Obando Aguilar, tenía 17 años y era originaria de Chiapa de Corzo. Fue la última en ser identificada. Sus restos fueron entregados a sus familiares para recibir cristiana sepultura, según informó el fiscal Llaven Ábarca.

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Multihomicidio en Chiapas (especial)

La causa de muerte en todos los casos fue hemorragia aguda secundaria por disparo de arma de fuego en la cavidad craneana, lo que significa que las ocho personas fueron ejecutadas a balazos en la cabeza.

Los cuerpos presentaban además huellas de tortura y algunos portaban equipo táctico al momento del hallazgo, lo que llevó a los investigadores a considerar desde un inicio que el crimen se habría cometido en otro sitio y que el paraje carretero solo fue usado para abandonarlos.

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La línea de investigación apuntó desde los primeros días a una disputa por la venta de droga al menudeo en la región norte del estado.

Dos nuevos detenidos en Ocozocuautla elevan a 11 los arrestos por el caso

Tras la captura inicial de nueve presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa el 14 de julio, la Fiscalía desplegó nuevos operativos que derivaron en la detención de cinco hombres más en Ocozocuautla. De ese grupo, dos presuntamente participaron directamente en el multihomicidio.

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Los dos nuevos implicados fueron identificados como Leonardo, alias “El Cochiloco”, originario de San Pedro Zapanatepec, Oaxaca, y Javier Arnoldo “N”, alias “El Pollo”, originario de Alta Verapaz, Guatemala. Fueron detenidos en posesión de armas de fuego y a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Los nueve detenidos iniciales —Daniel Alberto, Jesús Miguel, Rafael Alexander, Anthoni Josué, Carlos, Rolando René, Felipe de Jesús, José Iván y Josué— fueron ubicados mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas. En los operativos se aseguraron 29 armas de fuego —entre ellas rifles tipo AK-47 y R-15—, tres vehículos, equipo táctico, drones, radios de comunicación y narcóticos.

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El fiscal señaló que las investigaciones continúan abiertas para determinar si hubo más participantes. “En Chiapas no habrá impunidad ante conductas delictivas que atenten contra la tranquilidad y la seguridad del estado”, declaró Llaven Ábarca.

El narcomenudeo, detrás de dos casos más con detenidos en Chiapas

El multihomicidio de El Bosque no fue el único caso vinculado al narcomenudeo que la Fiscalía de Chiapas reportó este 20 de julio con arrestos. Llaven Ábarca informó también de dos homicidios ocurridos en Tapachula con el mismo móvil y responsables ya detenidos.

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Los dos detenidos llevan los mismos nombres, Julio César. Crédito: Fiscalía de Chiapas

El primero ocurrió el 25 de mayo. Un hombre identificado como Jonathan Hernández Morgan, de 22 años, perdió la vida por disparos de arma de fuego y Pablo Ovalles Díaz, de 52 años, quedó lesionado. Los dos detenidos hasta el momento comparten el mismo nombre, ambos se llaman Julio César. La Fiscalía solicitará la pena máxima de 50 años para ambos.

Santiago David "N" está vinculado con el crimen contra una mujer. Crédito: Fiscalía de Chiapas

El segundo caso se registró el 23 de junio en el mercadito del bulevar Aquichino. En el sitio, Norberta Fernández Méndez, de 58 años, fue ejecutada a balazos. Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar al autor material: Santiago David “N”, quien ya se encuentra detenido.

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En los tres casos —El Bosque y los dos de Tapachula— la Fiscalía identificó como móvil la disputa por el control de la venta de drogas al menudeo en distintas regiones del estado.