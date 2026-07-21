Zendaya nunca falla: así deslumbró con su look en el fan event de Spider-Man en CDMX

Elenco de Spider-Man anuncia su llegada a México.

El Fan Event de Spider-Man: Brand New Day se llevó a cabo esta noche en el Parque Aztlán de Ciudad de México, reuniendo a Tom Holland, Zendaya y el director Destin Daniel con cientos de seguidores.

El acceso fue gratuito pero limitado y solo se otorgó mediante concursos organizados por Sony Pictures México y cadenas de cine.

La cita, parte de la gira mundial de promoción de la película, permitió a los fans mexicanos convivir con el elenco días antes del estreno oficial, bajo la animación de Héctor Trejo y Gaby Cam.

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Fan Event en Parque Aztlán: cómo fue el encuentro con Tom Holland y Zendaya

Desde horas antes, la energía del público se hizo notar tanto dentro como fuera del recinto.

Quienes consiguieron boletos para el fan event en Ciudad de México pudieron ver un adelanto de la película, conocer al elenco, tomarse fotos con los actores y pedirles autógrafos.

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La conducción del evento estuvo a cargo de Héctor Trejo y Gaby Cam, quienes recibieron a invitados y mantuvieron la interacción con los fans presentes y el público que aguardaba el arribo de las estrellas.

Estreno de Spider-Man: Brand New Day en México

La película se estrenará en cines mexicanos el próximo 29 de julio.

En esta entrega, Peter Parker enfrenta la soledad tras haber sido borrado de la memoria colectiva por el hechizo del Doctor Strange.

Aislado, se dedica a proteger Nueva York mientras una mutación física y una ola de crímenes lo desafían como nunca.

El filme de 180 minutos, rodado en Escocia e Inglaterra, marca un cambio de tono al dejar de lado los multiversos y enfocarse en la criminalidad callejera de la ciudad.

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El reparto incluye a Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, Marvin Jones III, Tramell Tillman y Sadie Sink, con escenas virales como el enfrentamiento entre Hulk y Spider-Man.

La película se estrenará en cines mexicanos el próximo 29 de julio. (Marvel Studios)

Zendaya y sus looks en la gira mundial de Spider-Man

Zendaya reafirmó su estatus de ícono de estilo durante la gira promocional, luciendo atuendos de diseñadores como Christian Cowan, Ernesto Naranjo, Louis Vuitton, McQueen, Coach, Versace, Giorgio Armani y John Galliano.

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Cada aparición fue cuidadosamente seleccionada para reflejar la esencia arácnida y la alta costura.

En Madrid, Zendaya cautivó todas las miradas al lucir primero un vestido negro de flecos y, posteriormente, un diseño rojo intenso que resaltó su presencia en la alfombra.

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Durante su paso por Berlín, la actriz apostó por una camiseta estilo jersey combinada con conjuntos de cuero, fusionando el espíritu deportivo con el toque sofisticado que la caracteriza.

En Roma, eligió piezas con cristales Swarovski y un vestido vintage con motivos de telaraña, reafirmando su afán por los detalles inspirados en Spider-Man.

En Roma, eligió piezas con cristales Swarovski y un vestido vintage con motivos de telaraña. REUTERS/Francesco Fotia

Al llegar a París, sorprendió al transformar una camiseta antigua de Marvel en un look elevado con accesorios de lujo, mientras que en Londres optó por un vestido azul medianoche, adornado con cadenas que simulaban una telaraña, logrando así un cierre memorable para la gira.

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Cada elección reafirmó que, en materia de moda, Zendaya nunca falla.

Al llegar a París, sorprendió al transformar una camiseta antigua de Marvel en un look elevado. (Captura de video)

Así lució Zendaya en el fan-event de la Ciudad de México

En esta ocasión, la actriz apareció en la alfombra azul luciendo un vestido negro de encaje con transparencias y cuello alto, reafirmando su elegancia y audacia en cada detalle.

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Zendaya complementó el look con el cabello recogido en un peinado voluminoso, acompañado de un flequillo recto que cubría su frente, acentuando la sofisticación de su presencia ante los fanáticos y la prensa.

La presencia de Zendaya y el elenco de Spider-Man: Brand New Day en la Ciudad de México no solo confirmó el fervor de los fanáticos por el universo Marvel, sino que también consolidó a la actriz como referente indiscutible de estilo y carisma en cada aparición pública.

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A pocos días del estreno, la expectativa crece y la conexión entre el público mexicano y la saga queda más viva que nunca.