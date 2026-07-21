México

Citlalli Hernández calma a los aspirantes a gubernaturas de Morena: “No hay nada decidido”

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones señala que aún no existe una definición

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Andrea Chávez
Andrea Chávez es una de las aspirantes para la candidatura de Chihuahua. Crédito: Cuartoscuro | Andrea Chávez

Citlalli Hernández pidió calma y llamó a aspirantes y militantes de Morena a no guiarse por rumores sobre la definición de las Coordinaciones Estatales, al asegurar que no hay nada decidido y que la determinación se hará mediante una encuesta, según un tuit publicado este 20 de julio.

En un video adjunto al mensaje, la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena sostuvo que han circulado informaciones, publicaciones, documentos que buscan confundir y reiteró que el proceso interno “tiene reglas, tiempos y canales oficiales de comunicación”.

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“No hay nada decidido. Será una encuesta la que determine, afirmó Hernández. Precisó que, una vez que la Comisión termine de revisar las solicitudes recibidas “en cada entidad de la República, las y los aspirantes que cumplan requisitos serán notificados y después se les convocará para conocer las siguientes etapas.

Hernández indicó que el método será una encuesta en vivienda y que la información oficial será la única que dará certeza sobre cada fase del proceso. “No se dejen llevar por rumores, listas o documentos sin sustento”, concluyó.

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Citlalli Hernández defiende la investigación por huachicol fiscal contra Ernesto Ruffo

Citlalli Hernández celebró que el PVEM respaldó su nombramiento en Morena. | Twitter Citlalli Hernández
Citlalli Hernández defendió la investigación por huachicol fiscal contra Ernesto Ruffo y rechazó que se trate de persecución política. | Twitter Citlalli Hernández

La morenista Citlalli Hernández defendió la investigación por huachicol fiscal contra Ernesto Ruffo y rechazó que se trate de persecución política, en respuesta a los señalamientos de Kenia López Rabadán, mientras el caso se mantiene bajo proceso por delitos que, según la FGR, habrían causado un daño al erario superior a 4 mil 400 millones de pesos.

Hernández sostuvo que ese delito debe investigarse sin importar partidos ni cargos públicos. También afirmó que el huachicol fiscal “no forma parte del ideario político de ningún partido”.

Citlalli Hernández respondió después de que la presidenta de la Cámara de Diputados calificó como un “preso político” al exgobernador de Baja California, luego de que un juez le impusiera prisión preventiva por su presunta participación en una red de huachicol fiscal.

Kenia López Rabadán llamó “preso político” a Ernesto Ruffo y afirmó que su detención forma parte de una persecución política. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel
Kenia López Rabadán llamó “preso político” a Ernesto Ruffo y afirmó que su detención forma parte de una persecución política. Crédito: Facebook - Ernesto Ruffo Appel

Desde sus redes sociales, Hernández planteó que si existen elementos para acreditar responsabilidades, corresponde a las autoridades investigar y, en su caso, sancionar conforme a la ley.

La postura de la dirigente morenista surgió tras una conferencia de prensa de Kenia López Rabadán, en la que defendió públicamente a Ruffo. La legisladora dijo que el panista representa un episodio de la transición democrática por haber sido el primer gobernador de oposición en ganar una elección estatal en esa entidad.

Por esa razón, la diputada calificó de “muy lamentable su detención y sostuvo que el exmandatario enfrenta una persecución política. También cuestionó que, al no ocupar actualmente un cargo público, se le procese penalmente mientras no habría acciones similares contra funcionarios que presuntamente permitieron el ingreso y comercialización de combustibles sin el pago de impuestos.

Morena acusa que la oposición busca convertir a Ernesto Ruffo Appel en “preso político”

(Morena)
Ariadna Montiel sostuvo que el debate se enfoca en una supuesta persecución y no en las acusaciones por huachicol fiscal, delitos fiscales y contrabando. (Morena)

El partido Morena acusó que la oposición busca convertir al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en “preso político” para desviar la atención de las investigaciones que enfrenta por presunto huachicol fiscal, según un mensaje de la presidenta nacional del movimiento, Ariadna Montiel Reyes, difundido en redes sociales.

Montiel sostuvo que el debate se pretende llevar a una supuesta persecución y no a las acusaciones por delitos fiscales y contrabando. “Quieren hablar de persecución para no hablar de corrupción, afirmó la dirigente morenista.

Las indagatorias, de acuerdo con Morena, apuntan a un mecanismo en el que presuntamente se simulaba el cruce de ferrotanques vacíos por la frontera para introducir gasolina de forma ilegal a México y evadir el pago de impuestos.

Según Montiel, el esquema habría causado un daño superior a 4 mil millones de pesos al erario y habría operado con ayuda de resoluciones judiciales que permitieron a una empresa continuar con actividades pese a la cancelación de permisos.

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