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Las 5 causas principales por las que las hojas de tus plantas se ponen amarillas y como combatirlo

Identificar la causa detrás de este síntoma es clave para corregirlo a tiempo y evitar daños mayores

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Una planta de teléfono en una maceta de terracota está sobre un alféizar de madera. Tiene hojas verdes, amarillas y marrones secas. Un jardín borroso se ve a través de la ventana.
Una planta de teléfono con hojas amarillas y marrones se asienta en una maceta de terracota sobre un alféizar de madera con un jardín borroso al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El amarillamiento de las hojas es uno de los problemas más frecuentes para quienes cuidan plantas en casa o jardín.

Esta alteración puede afectar desde especies de interior hasta cultivos en exteriores, y suele ser una señal de alerta sobre el estado de salud de la planta.

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Identificar la causa detrás de este síntoma es clave para corregirlo a tiempo y evitar daños mayores.

Conocer las razones más comunes por las que las hojas pierden su color verde ayuda a tomar medidas sencillas y mantener las plantas en óptimas condiciones.

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Manos de persona adulta riegan una planta en maceta con hojas amarillas usando una regadera de metal. Se observan otras plantas verdes y una pala de jardinería.
Una persona adulta riega una planta en maceta de hojas amarillas con una mezcla de vinagre diluido en agua en un jardín casero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las 5 causas principales por las que las hojas de tus plantas se ponen amarillas y como combatirlo

Estas son las 5 causas principales por las que las hojas de las plantas suelen ponerse amarillas y cómo puedes combatir cada una:

1. Riego inadecuado (exceso o falta de agua)

2. Falta de nutrientes (deficiencia de fertilización)

3. Plagas y enfermedades

4. Luz inadecuada (falta o exceso de luz)

5. Estrés por cambios de temperatura o corrientes de aire

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Infografía sobre causas y soluciones para hojas amarillas en plantas: riego, nutrientes, plagas, luz, temperatura y sus respectivos remedios.
La infografía detalla las cinco causas principales del amarillamiento de las hojas de las plantas y presenta soluciones prácticas para cada problema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo prevenir la aparición de hojas amarillas en mis plantas

Para prevenir la aparición de hojas amarillas en tus plantas, considera estas recomendaciones:

  • Riego adecuado: Evalúa la humedad del sustrato antes de regar. Evita tanto el exceso como la falta de agua. Usa macetas con drenaje y adapta la frecuencia de riego a la temporada y tipo de planta.
  • Fertilización balanceada: Aplica abono de acuerdo con las necesidades específicas de cada especie. Un fertilizante completo aporta los nutrientes esenciales y previene deficiencias que provocan amarillamiento.
  • Luz suficiente: Coloca las plantas en un sitio donde reciban la cantidad de luz apropiada. Evita exponer plantas de sombra al sol directo y asegúrate de que las especies de sol tengan acceso a luz natural.
  • Revisión constante: Observa regularmente las hojas y tallos para detectar plagas o enfermedades de manera oportuna. Si notas manchas, insectos o deformaciones, actúa de inmediato.
  • Ambiente estable: Protege las plantas de corrientes de aire, cambios bruscos de temperatura y fuentes de calor o frío extremo.

Mantener estos cuidados básicos reduce el riesgo de que las hojas se pongan amarillas y favorece el desarrollo saludable de tus plantas.

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