Brownies sin horno: receta fácil para antojo dulce

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El brownie es uno de los postres favoritos en México, ya sea para compartir en una reunión, consentir a la familia o simplemente acompañar el café de la tarde.

Si no tienes horno en casa o quieres una versión más rápida, este brownie sin horno es ideal: conserva la textura húmeda y el sabor intenso de chocolate, pero se prepara en sartén o refrigerador, sin complicaciones.

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Receta de brownies sin horno

El brownie sin horno es una versión húmeda y chocolatosa, perfecta para quienes buscan algo sencillo y rápido. Lleva ingredientes básicos y se arma en minutos, con la opción de agregar nueces, chispas de chocolate o lo que tengas a la mano.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 15 minutos

Refrigeración: 15 minutos

Ingredientes

200 gr de chocolate oscuro para derretir

100 gr de mantequilla

1 taza de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de galletas tipo María trituradas

1 taza de nueces picadas (opcional)

Pizca de sal

Cómo hacer brownies sin horno, paso a paso

Una infografía presenta dos recetas de brownies sin horno, una clásica y otra con frutos rojos, un postre popular en México con 30 minutos de preparación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Forra un molde cuadrado o refractario con papel encerado.

Funde el chocolate y la mantequilla a baño María o en el microondas en intervalos de 30 segundos, mezclando bien hasta integrar.

Añade el azúcar, revuelve hasta disolver. Incorpora los huevos y la vainilla, mezcla hasta obtener una masa homogénea.

Agrega las galletas trituradas y las nueces, integra con movimientos envolventes.

Vacía la mezcla en el molde, distribuye de manera uniforme y aplana la superficie con una espátula.

Lleva al refrigerador durante 15 minutos o hasta que esté firme.

Desmolda y corta en cuadros.

Tips para brownies sin horno

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Usa chocolate de buena calidad para un sabor más intenso.

Si prefieres una versión vegana, reemplaza los huevos por puré de plátano y la mantequilla por aceite de coco.

Puedes añadir chispas de chocolate, trozos de galleta o frutos secos para variar la textura.

Guarda los brownies en un recipiente hermético en refrigeración para que se mantengan frescos.

Otros postres sin horno que puedes preparar

Carlota de limón

Pay de queso frío

Gelatina mosaico

Trufas de chocolate

Flan napolitano en estufa

Brownies sin horno con frutos rojos

Esta variante combina el sabor clásico del brownie con la acidez fresca de los frutos rojos. Es perfecta para quienes buscan un postre diferente, pero fácil y rápido, sin necesidad de horno.

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Ingredientes

200 gr de chocolate oscuro para derretir

100 gr de mantequilla

1 taza de azúcar

2 huevos

1 cucharadita de esencia de vainilla

1 taza de galletas tipo María trituradas

1 taza de frutos rojos frescos o congelados (pueden ser fresas, frambuesas, moras o arándanos)

½ taza de nueces picadas (opcional)

Pizca de sal

Cómo hacer brownies sin horno con frutos rojos

Forra un molde cuadrado o refractario con papel encerado.

Funde el chocolate y la mantequilla a baño María o en el microondas en intervalos de 30 segundos, mezclando hasta que se integren por completo.

Agrega el azúcar y mezcla bien. Incorpora los huevos y la vainilla, mezcla hasta obtener una masa homogénea.

Añade las galletas trituradas, las nueces y una pizca de sal. Integra con movimientos envolventes.

Incorpora suavemente los frutos rojos, procurando no romperlos demasiado.

Vacía la mezcla en el molde y distribuye de manera uniforme.

Lleva al refrigerador durante 20 minutos o hasta que esté firme.

Desmolda y corta en cuadros. Si deseas, decora con más frutos rojos encima antes de servir.