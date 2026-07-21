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¿Andrés Vaca o Memo Schutz? Las pistas sobre el decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026

La producción compartió las pistas del próximo integrante del reality show, y sería un comentarista de TUDN

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Este video promocional presenta pistas visuales sobre el decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (X/@LaCasaFamososMx)

Este lunes 20 de julio la producción de La Casa de los Famosos México 2026 ha compartido las pistas del decimocuarto habitante del reality show, unos minutos después de confirmar a Brianda Deyanara como participante número trece en integrarse a la casa.

Las pistas sobre el nuevo habitante del reality de Televisa son bastante claras, será un miembro del equipo deportivo de TUDN, ya que los elementos son balones de futbol y basquetbol, micrófonos, hojas de estadística, control de videojuegos, guantes y cámaras; por lo que los fans han especulado sobre dos nombres: Andrés Vaca o Memo Schutz.

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Cabe señalar que ambos personajes han sido vinculados al proyecto del reality en el pasado, por ellos los internautas no dudaron en lanzar sus nombres a la conversación.

Las pistas del decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026

Pistas del decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla/ X @LaCasaFamososMx)
Pistas del decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla/ X @LaCasaFamososMx)

El video promocional de Televisa Univisión muestra un estadio y cancha de futbol, de la cual emerge la máquina que contiene las pistas sobre el nuevo integrante de La Casa de los Famosos México 4; aparece una silueta caminando vestida de traje, algo característico de los comentaristas de TUDN.

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En el piso aparecen en primer plano un control de videojuegos y un balón de basquetbol, este último podría indicar a Memo Schutz como el candidato, debido a que Vaca sólo narra sobre futbol, sin embargo, no es una pista definitiva.

En la máquina, en la que resalta la palabra gol, se encuentran elementos como balones de futbol, micrófonos, hojas de estadística, guantes y cámaras; y finalmente el elemento principal que saca el personaje es un esférico azul.

Andrés Vaca y Memo Schutz, los candidatos de los fans para La Casa de los Famosos 2026

Dos hombres sonríen frente a un logo que dice 'La Casa de los Famosos' sobre un fondo azul, con dos cámaras de seguridad arriba.
Los comentaristas de TUDN Memo Schutz y Andrés Vaca posan con el logo de La Casa de los Famosos México en un fondo azul oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fans del programa reaccionaron rápidamente al video promocional, y redujeron las opciones únicamente a dos nombres, el del narrador Andrés Vaca o el comentarista Memo Schutz.

Pese al debate en redes, todo parece indicar que finalmente será Memo Schutz quien entre a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, ya que Andrés Vaca viene de una fuerte carga de trabajo tras la cobertura del Mundial 2026.

¿Cuándo y dónde ver la revelación del decimocuarto habitante de La Casa de los Famosos México 2026?

Micrófono de condensador sobre soporte, auriculares, consola de mezcla con luces LED y un letrero de neón "La casa de los famosos México" en magenta y azul.
Ya se acerca la nueva temporada de La Casa de los Famosos México (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el mismo video promocional se confirma que será este próximo martes 21 de julio que se revele al nuevo integrante de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, y esto será en punto de las 12:00 horas del centro de México.

Esta confirmación se podrá seguir a través de ViX, Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y todas las plataformas digitales de La Casa de los Famosos México.

  • FECHA: martes 21 de julio
  • HORA: 12:00 horas del centro de México
  • CANAL: ViX, Las Estrellas, Canal 5, El Nueve y plataformas digitales

Así fue la revelación de Brianda Deyanara

Brianda Deyanara se incorpora a La Casa de los Famosos México como la habitante 13, un anuncio que llegó después de horas de filtraciones y a cinco días del estreno programado para el domingo 26 de julio a las 20:30 horas por Las Estrellas y en transmisión 24/7 por ViX.

Brianda Deyanara usa vestido de fiesta en fondo rojo con logos. Se sienta en una camioneta Jeep rosa con glitter, lleva blusa, falda y botas rosas.
Brianda Deyanara posa con un vestido de gala en una alfombra roja y sentada sobre una camioneta Jeep de color rosa brillante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación apareció en la cuenta oficial del reality con un mensaje que pidió al público “preparen sus palomitas porque el contenido empieza ahora”, y colocó a la influencer en la lista de participantes después de Fede Vigevani, quien fue presentado antes como el doceavo integrante.

Horas antes del anuncio oficial, su nombre ya circulaba entre las versiones sobre la nueva temporada. Según los adelantos del programa, la producción había sembrado pistas con un botón de “like”, una máquina de garra llena de teléfonos y cámaras, y una camioneta rosa.

La teoría tomó fuerza por la aparición de una figura femenina vestida completamente de rosa. Esa imagen se relacionó con la estética pública de Brianda, asociada con la imagen de “Barbie” y con presentaciones en cajas de muñeca.

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